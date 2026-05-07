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Uruguay redobla la apuesta y activa la actualización de cabinas de su flota de aviones

El esquema, que ya se aplicó a las aeronaves de enlace Cessna U206H Stationair y Pilatus PC-7U Turbo Trainer de entrenamiento avanzado, se replegará en otras cuatro unidades del entrenador primario Aermacchi SF-260.

7 de mayo de 2026 15:37 hs
Aermacchi SF-260EU

Aermacchi SF-260EU

La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) activó el plan de modernización de las cabinas de parte de sus flotas de aviones.

El esquema, que ya se aplicó a las aeronaves de enlace Cessna U206H Stationair y Pilatus PC-7U Turbo Trainer de entrenamiento avanzado, se replegará en otras cuatro unidades del entrenador primario Aermacchi SF-260, para las cuales se solicitaron una suite electrónica, compuesta por un Garmin GTN 650Xi, tres indicadores GI 275, altímetro y velocímetro stand by.

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Adicionalmente se integrarán un GI 275 EIS para los instrumentos de motor, combustible y sistema eléctrico; una antena VHF asociada al NAV 1 y NAV 2, tapa del panel de instrumentos; y un kit de sensores de motor (presión y temperatura de aceite, FF, EGT, CHT, etc), según informó el portal Infodefensa.

El proceso de actualización se inició en enero pasado, a través de la licitación abreviada ampliada 165/2026. De acuerdo al texto, cada uno de los equipos debían ser conectados a través de EIS Gea 24.

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La FAU utiliza los Aermacchi SF-260EU (designados T-260) como sus entrenadores primarios y básicos desde 1999, operados por la Escuela Militar de Aeronáutica (EMA) en Pando.

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