Movida gerencial: nueva líder en Mastercard, cambios en la gerencia de Fundación Itaú y nuevos gerentes en áreas claves de Conaprole y Exacta

La agenda corporativa volvió a moverse en los últimos días con nuevos cambios en posiciones de liderazgo . De esta manera, empresas del sector financiero, social y productivo anunciaron designaciones clave que reflejan nuevas apuestas en materia de estrategia, innovación y posicionamiento .

A nivel global, el recambio de CEO se acelera en las grandes compañías, como respuesta a la necesidad de liderazgos capaces de enfrentar el avance de la inteligencia artificial, una mayor presión competitiva y la redefinición de las estrategias a futuro. En este sentido, uno de los movimientos más recientes en la cúpula empresarial internacional es el de Shantanu Narayen, quien dejará su cargo como CEO de Adobe tras 18 años al frente de la empresa.

A continuación, un repaso por las últimas novedades en los equipos de las empresas en Uruguay:

Mastercard anunció la designación de Florencia Solazzi como nueva cluster leader para Argentina y Uruguay. Desde esta posición, la ejecutiva de origen argentino será responsable de definir y ejecutar la estrategia de la compañía en ambos países, liderando la operación del negocio, el relacionamiento con clientes, reguladores y socios estratégicos, y la consolidación de un modelo de crecimiento. En Uruguay en particular, la líder trabajará en estrecha colaboración con Paula Pereyra, quien desde 2025 se desempeña como country manager.

Antes de asumir este rol Solazzi se desempeñó como senior director & general manager del negocio de consumo de PayPal en Alemania, donde estuvo a cargo del crecimiento, la evolución estratégica y el posicionamiento de la compañía en uno de los principales mercados de pagos digitales de Europa. Anteriormente ocupó diversos roles de liderazgo en una compañía global de servicios financieros, donde lideró la estrategia digital en múltiples mercados internacionales.

En cuanto a los objetivos de su gestión al frente de Mastercard, su foco estará puesto en acelerar la participación de mercado en Argentina y profundizar el sólido desempeño de Uruguay, en un contexto de transformación acelerada del ecosistema de pagos.

“Asumir este rol es un enorme desafío profesional y personal. Mi objetivo es seguir construyendo un negocio sólido, cercano a clientes y aliados, y con una cultura organizacional ágil, colaborativa y orientada a la innovación”, expresó Solazzi.

Además, en un comunicado publicado por la compañía, Germán Rosón, presidente de la división sur de Latinoamérica de Mastercard sostuvo que la designación “refleja la apuesta de Mastercard por un liderazgo con visión global, profundo conocimiento del negocio y capacidad probada para transformar organizaciones en mercados complejos”.

Nuevo gerente de Tecnologías de la Información en Conaprole

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Tras casi dos décadas de trayectoria en Sabre, el ingeniero Rodolfo Paiva anunció un nuevo capítulo en su carrera profesional. A partir de ahora se desempeña como gerente de tecnologías de la información en Conaprole, empresa en la que Paiva inició su camino profesional en 2001, como especialista en soporte técnico y telecomunicaciones. “Es un orgullo para mí volver después de más de 20 años a sumarme al equipo de una de las empresas insignia de Uruguay, líder en el país y en la región”, sostuvo en su cuenta de LinkedIn.

Antes de este cargo, el ejecutivo fue senior director en Sabre, donde lideró operaciones globales de ingeniería y tecnología para clientes de la industria aérea y de viajes, y donde a lo largo de 19 años ocupó distintos cargos de liderazgo.

En lo profesional Paiva se define como un experto en impulsar la transformación digital, la adopción de prácticas de Inteligencia Artificial, migración a la nuve y gestión de plataformas críticas de acuerdo a las mejores practicas de resiliencia, seguridad y escalabilidad.

En su nuevo rol, Paiva apunta a impulsar la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías, que transformen al sector de TI en un socio clave y generen valor para el negocio de Conaprole.

Cambios en la gerencia de Fundación Itaú

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Lucía Cabanas, gerenta de marketing Latam en Itaú Unibanco, anunció en los últimos días que cierra su etapa como directora ejecutiva de Fundación Itaú Uruguay, una organización sin fines de lucro que actúa como el brazo de responsabilidad social del banco.

“Por una década tuve el privilegio de trabajar por un propósito que me trasciende: contribuir al desarrollo integral de las personas, impulsando oportunidades reales de aprendizaje, cultura y crecimiento. Asumí este rol siendo muy joven, agradezco a quienes confiaron en mí para liderar la organización en ese momento y todos estos años”, sostuvo la ejecutiva en sus redes.

Cabanas también puso el foco en el valor del trabajo colectivo, al destacar el aprendizaje junto a colegas, aliados y referentes del ecosistema social y cultural, y adelantó que continuará su camino dentro del banco, ahora con nuevos desafíos.

Hasta el momento Itaú no ha comunicado quién será su reemplazo en el cargo.

Exacta designa un nuevo director comercial en Uruguay

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Exacta, empresa chilena que mide audiencias de TV en Uruguay, anunció la incorporación de Leonardo Abenante como director comercial en Uruguay. Con más de 25 años de experiencia en la industria de medios, Abenante ha desarrollado su carrera en áreas comerciales, liderando la gestión de clientes estratégicos, procesos de licitación y crecimiento de negocio. En su trayectoria reciente estuvo al frente del desarrollo comercial en Uruguay para Integra Metrics Latam, y anteriormente ocupó roles de liderazgo comercial durante más de dos décadas en Mediciones y Mercado. La designación se da bajo el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la empresa en el mercado de medición de audiencias y análisis de inversión publicitaria en Uruguay.

Movida gerencial internacional: cambio de liderazgo en el gigante del software creativo

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Uno de los movimientos más recientes en la cúpula empresarial internacional es el de Shantanu Narayen, quien dejará su cargo como CEO de Adobe Inc. tras 18 años al frente de la empresa, en medio de los desafíos que plantea la irrupción de la inteligencia artificial en el negocio.

Según informó Bloomberg, Narayen permanecerá en funciones hasta que se designe un sucesor y luego continuará vinculado a la firma como presidente del consejo de administración.

“En los próximos meses, trabajaré con Frank Calderoni, nuestro director principal, y la junta directiva para identificar a mi sucesor y asegurar una transición sin contratiempos. Continuaré como Presidente de la Junta Directiva para apoyar al próximo CEO, tal como lo hicieron John y Chuck cuando asumí este cargo”, dijo el ejecutivo en un comunicado compartido por la empresa.

El cambio se da en un contexto en el que, según The Economist, se dispararon los cambios de CEO durante 2026, especialmente en Estados Unidos, en un escenario en el que muchas grandes compañías decidieron reemplazar a sus máximos ejecutivos. De acuerdo con analistas, este recambio responde a la necesidad de liderazgos capaces de enfrentar el avance de la inteligencia artificial, una mayor presión competitiva y la redefinición de las estrategias a futuro.