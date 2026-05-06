La startup uruguaya que utiliza IA para hacer entrevistas laborales que tuvo su primer cliente hace seis meses, ya opera en siete mercados y proyecta captar inversión por US$ 500.000

Una plataforma que filtra curriculum, asesora a recursos humanos, mantiene entrevistas y luego devuelve feedback a la empresa y al entrevistado. Con este modelo de negocios MeetPIA salió al mercado y lo revolucionó.

Su cofundador y CEO, Martín Liguori , asegura que la clave de ese éxito se basa en que “el producto funciona” y el boca a boca entre las empresas ha hecho que tengan en, pocos meses, alrededor de 20 clientes en su haber y varios países conquistados.

La startup que nació y opera en Uruguay rápidamente se expandió a Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, México y ahora también a Brasil por medio de socios estratégicos.

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En el caso de Brasil el desembarco se dio mediante la alianza con la compañía Infinilabs , a la que llegaron por medio de El Faro Advising, la agencia creada por el ex director ejecutivo de Uruguay XXI, Sebastián Risso. La firma brasileña gestionará los clientes de ese país donde se enfocarán principalmente en la zona de Porto Alegre y San Pablo.

Liguori destaca que tanto en el nuevo mercado como en los que sumaron previamente son “agnósticos” en los sectores en los que se aplica MeetPIA, pero apuestan a la masividad que se da, por ejemplo, en rubros como el retail. En este caso el mercado brasileño los desafía con un volúmen inédito para la startup.

“Han venido empresas que tienen 1.000 entrevistas por semana”, revela Liguori, se trata de cien veces más de la demanda a la que acostumbran en otros mercados más pequeños.

Para este semestre MeetPIA espera consolidarse en el mercado norteño con entre 10 y 15 clientes, al que también cautiva una nueva arista de negocios que llamó especialmente la atención de los brasileños.

“Es una vertical para que la gente haga prácticas. Estamos hablando con universidades e institutos para que los alumnos puedan practicar en una entrevista real, antes de llegar al mercado laboral y recibir feedback”, describe el CEO.

En ambas modalidades la empresa cobra por entrevista realizada aunque a priori ofrecen tres entrevistas gratis diarias que luego las universidades, por ejemplo, pueden escalar al resto de su alumnado a través de la compra de créditos.

En una coyuntura dominada por la IA, el titular de MeetPIA destaca que “todos los productos tienen cosas buenas y malas” y marca como su diferencial que el producto “funciona, se mueve solo y se expande”.

En este sentido destaca que la clave está no solo en crear productos rápidos, sino en hacer que funcionen y que ataquen el dolor principal de las empresas, que las ayude a automatizar. Hoy lo trabajan en sus más de 20 clientes, con un claro foco en marcar la diferencia.

“Nosotros lo que queremos es darle la mayor cantidad de información a las personas y a las empresas, para que hagan la menor cantidad de entrevistas. Porque si vos haces 40 entrevistas y 39 fueron malas, estás haciendo perder tiempo a la empresa y a la persona. Reducimos mucho el tiempo de contratación”, resalta Liguori y hace hincapié en que la startup no decide a quién contratar y que mantienen varios filtros para asegurarse de no tener sesgos.

“Lo que hacemos es tomar la información dura y analizar solo las capacidades de las personas. Sacamos el nombre, el correo, donde vive, el mail,las fotos. Y tomamos la educación y la experiencia laboral”, revela.

A través de su uso intensivo de la tecnología, la startup también apunta a humanizar el proceso de contratación de talentos. “La norma lamentablemente es que estamos todos corriendo y cuando no te llaman en dos semanas es que no quedaste en un trabajo. Entonces la gente no sabe qué tiene que mejorar, por qué no quedó”, señala y destaca que desde PIA es posible enviar feedback a la gente señalando áreas de mejora y fortalezas. “Es algo que la gente nos está agradeciendo mucho”, sostiene Liguori.

Las perspectivas para una nueva ronda de inversión

PÍA abrió una ronda de inversión en enero y ya tienen los primeros compromisos. Uno de los inversores es brasileños, otro inversor ángel uruguayo y la ANII (con un fondo de innovación no reembolsable) ya apostaron a la startup. “Necesitamos profundizar y acelerar el crecimiento y expandirlo lo más rápido que podamos”, apunta Liguori. Para eso, intercambian con un fondo de inversión brasileño y otro chileno en busca de avanzar hacia una ronda pre-semilla de US$ 500.000.