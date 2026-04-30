Vendió su empresa a una firma que terminó cerrando en Uruguay y ahora vuelve al mercado con una nueva línea de negocio

En 2021 el uruguayo Rodrigo Escobilla fundó OlaCar, una startup de alquiler de autos entre particulares que comenzó a escalar y a posicionarse en el mercado local, alcanzando una flota cercana a los 90 vehículos disponibles en Uruguay.

Tres años más tarde, en 2024, Olacar fue adquirida por la chilena Lolocar, que buscaba desembarcar en Uruguay bajo el mismo modelo de negocio, en una apuesta por consolidar y expandir el modelo de autos compartidos . Tras la transacción, Escobilla asumió el rol de country manager de Lolocar en el mercado uruguayo, pasando de emprendedor a liderar la operación local bajo el paraguas de un jugador regional.

Sin embargo, a partir de una decisión de la casa matriz de cerrar operaciones en Uruguay , OlaCar volvió ahora a sonar en el ecosistema de innovación y el emprendedor, junto a su nuevo socio y CTO Alfonso Terrón, trabaja en el lanzamiento de una nueva línea de negocio: rentadoras sin personal, 100% autónomas.

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El punto de inflexión llegó a fines de 2025, cuando la compañía chilena Lolocar resolvió cerrar sus operaciones y retirarse de Uruguay. En ese contexto, la firma le ofreció a Escobilla la posibilidad de continuar con el negocio en Uruguay a título personal, asumiendo los riesgos . De esta manera , luego de que se le cedió el 100% de la operación local , sumó como socio y CTO a Terrón y reactivó la marca Olacar, que había quedado bajo el ala de la firma chilena.

“Es parte de lo que uno vive en una startup”, resumió sobre el proceso Escobilla en diálogo con Café y Negocios.

A partir de ese momento, el equipo avanzó en el desarrollo de una tecnología propia en apenas tres meses, en paralelo a la continuidad del negocio de alquiler entre particulares.

“El modelo de negocio (de alquiler de autos) necesita traccionar mucho en Uruguay porque es un mercado chico”, sostuvo. En ese escenario, la empresa identificó la necesidad de abrir mercado y diversificarse, lo que derivó en el desarrollo de un nuevo proyecto orientado a ampliar su alcance y escalar la operación.

La nueva apuesta de la compañía

La nueva apuesta de la compañía es OlaGo, una tecnología que permite la creación de rentadoras de autos sin personal, 100% autónomas. La solución que desarrollaron los emprendedores integra un sistema al vehículo que permite al usuario gestionar toda la experiencia desde su celular: validar su perfil, llegar al vehículo, escanear un código QR para para abrirlo y realizar una inspección inicial mediante fotografías. Al finalizar, puede devolver el auto, repite el registro fotográfico, deja las llaves y cierra el vehículo.

“La idea es que cada persona, sin hablar con nadie, pueda alquilar un auto”, explicó Escobilla.

En este esquema, dos actores aparecen como claves: las estaciones de servicio, que funcionan como pick ups y las rentadoras, que ofertan su flota dentro del sistema.

Por un lado, la empresa está en proceso de cierre de un acuerdo con una de las franquicias de alquiler de autos más grandes del mundo, con fuerte presencia en Uruguay. Aún resta definir si será bajo un modelo de exclusividad. Por otro lado, la compañía negocia con distintas marcas para instalar este servicio en redes de estaciones de servicio, con una propuesta que también resulta atractiva para esos socios ya que cada alquiler puede traducirse en mayor consumo de combustible, servicios de lavado o ventas en tienda.

“La estación de servicio como punto de pick up es el punto ideal, incluso como experiencia de usuario para el conductor, porque es un lugar que todos tienen relativamente cerca, que es 24 horas, es seguro y tiene el servicio de poder comprar algo”, afirmó.

El modelo prevé que el usuario pueda retirar y devolver el vehículo en las estaciones que le sean más convenientes, ya sea alquilándolo en el momento o reservándolo previamente a través de un mapa que indica las ubicaciones con autos disponible.

Esta línea de negocios, que según dijo Escobilla, la tiene en mente desde que lanzó OlaCar, se basa en una ineficiencia que identificaron en el mercado. Hoy, sostuvo, prácticamente no hay rentadoras que operen 24 horas, incluso en aeropuertos, "donde existen franjas de tres o cuatro horas en la madrugada sin servicio".

Además, entiende que esto amplía de forma significativa el alcance también a nivel geográfico. Como referencia señalaó que la rentadora con la que avanzan cuenta hoy con nueve puntos de renta en todo el país, mientras que el objetivo del nuevo modelo es superar los 50 puntos de pick up solo en Montevideo.

Actualmente, la solución se encuentra en fase de pruebas y el lanzamiento está previsto para el corto plazo, en aproximadamente un mes, sujeto también a los acuerdos que definan la ubicación de los puntos de pick up.

A esto se suma también un componente tecnológico orientado a las rentadoras. Se trata de un sistema de scoring de conducción que permite monitorear en tiempo real el uso del vehículo. La herramienta mide variables como frenadas bruscas, comportamiento en curvas o revoluciones del motor, y ofrece a los propietarios un panel con información en vivo sobre el uso de sus autos.

Esto, contó el emprendedor, habilita nuevos mecanismos de gestión y fidelización, desde premiar a buenos conductores con descuentos hasta penalizar comportamientos de riesgo o incluso restringir el acceso. Además, integra geolocalización y seguimiento continuo de la flota.

En cuanto al modelo de negocio, este contempla el cobro de una suscripción mensual por cada vehículo conectado a la tecnología.

En paralelo, OlaCar mantiene su operación de alquiler entre particulares, con unos 50 autos bajo este esquema, una cifra que continúa en crecimiento en medio de la transición.

Además, repasó Escobilla sobre la actualidad del negocio, cerca del 50% de la flota corresponde a inversores que adquieren vehículos con el objetivo de destinarlos exclusivamente al arrendamiento.

Los planes para escalar

El acuerdo con la franquicia de rentadoras es entendido por la startup como una palanca para escalar con mayor velocidad en la región. De esta manera, proyectan que si el piloto en Uruguay valida el modelo, la expansión hacia el resto de América Latina se volverá más accesible, potenciada por la presencia internacional del socio. En ese sentido, el roadmap de la compañía apunta a estar operando en toda la región hacia fines de 2028.

La hoja de ruta incluye validar el piloto y, en una siguiente etapa, levantar capital para acelerar el crecimiento.

“El potencial está en la tecnología, que ya la tenemos; el desafío es escalar rápido”, resumió Escobilla.

Consultado sobre la decisión de vender la empresa en el pasado, el emprendedor afirmó que la volvería a tomar ya que era lo más conveniente para OlaCar en aquel momento, tanto por las oportunidades de expansión regional que ofrecía el grupo comprador como por el aprendizaje que implicó gestionar a mayor escala.

“No me arrepiento. Eso hizo que hoy no sea el mismo de hace tres, cuatro años, puedo errarle, pero se algunas cosas por las que no perder el tiempo”, concluyó.