El negocio viste a la moda: marcas como Starbucks y Rotunda en Uruguay se suben al éxito de taquilla de Meryl Streep y Anne Hathaway

El Diablo Viste a la Moda o “The Devil wears Prada” es más que una película, un ícono de la moda. Y como toda moda las marcas buscan sacar su tajada esta vez abrazadas a una historia que grafica a la industria a través de dos actrices de primera línea de Hollywood, Meryl Streep y Anne Hathaway.

La secuela dio el tiempo necesario para que todas se prepararan para alianzas memorables y los primeros indicios de taquilla les dan la razón.

La película más esperada del año costó US$ 120 millones (tres veces más que la primera versión estrenada hace 20 años) y espera recaudar más de US$ 650 millones.

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En Uruguay el furor comenzó antes del estreno. Solo en Movie se llevan comercializadas más de 10.000 entradas en la preventa y proyectan un promedio de 25 funciones diarias en sus cuatro complejos. Además, el perfil de la película hace que sus dos salas vip en Portones y Montevideo Shopping que exhiben dos o tres veces diarias la película tengan entradas agotadas los primeros cinco días de exhibición.

De hecho, para esta cadena de cines este filme superó en entradas vendidas durante preventa a Barbie.

“La propuesta incluye una promoción en los lobbies, donde el público podrá participar en el sorteo de productos de una reconocida marca de moda y entrada para ver la pelicula, a través de la de lectura de un QR”, detalló la gerenta de Marketing de Movie, María José Scremini.

“Es una de las películas más esperadas del año”, sostuvo, por su parte, el gerente de Marketing de Life Cinemas, Daniel Vergara y reveló que la empresa decidió apostar por el merchandising oficial de la película hace seis meses. “Escogimos la icónica cartera roja de Prada” y afirmó que mandaron a confeccionar a China 1.200 unidades de este accesorio. “Se viralizó muy fuerte a nivel mundial y nosotros tenemos la exclusividad en Uruguay”, subrayó Vergara. Las carteras se agotaron en menos de 15 minutos.

“Vendimos más de 4.000 entradas en preventa”, comentó Vergara y adelantó que algunas carteras se reservaron para sorteos. “En esta peli irán enlookeadas, con un código de vestimenta fashion”, afirmó el referente de Marketing de Life y destacó que habrá una experiencia de alfombra roja.

Trascender la pantalla

El frenesí de la revista liderada por Miranda Priestly traspasa la pantalla y diferentes marcas, internacionales y también uruguayas, aprovechan la oportunidad para acercar al espectador a ese mundo de consumo premium y alta costura.

Vogue, revista a la que parodia Runway Magazine, la publicación liderada en la ficción por el personaje de Meryl Streep, fue la primera marca en entrelazar la realidad y la ficción por medio de una portada que muestra a la icónica actriz de Hollywood con la editora de la revista que la inspiró, Anna Wintour. La premisa fue clara: “¿Qué pasa cuando pones a dos Mirandas en una habitación?”.

Las grandes marcas globales se hicieron eco del furor por la película. La primera fue Coca Cola que realizó un spot publicitario inmerso en las oficinas de la revista Runway en donde destaca la pausa con coca cola light cuando Miranda se va de las oficinas. Otra gran marca que adaptó su eslogan para la ocasión fue Lóreal en un spot que exhibió en la 98.ª edición de los Premios Óscar: “You’re Worth It. That’s All”, cierra la publicidad que acontece en el contexto de la revista Runway.

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También se sumó Mercedes Benz con su modelo Maybach, el utilizado por Miranda en la película.

Starbucks fue un paso más allá. La cadena de cafeterías selló un acuerdo con 20th Century Studios de Disney que le permite tener apariciones de sus productos durante la frenética jornada laboral de la industria de la moda que se vive en El Diablo se viste a la Moda, los mismos productos que pueden degustar sus clientes en los locales de Uruguay hasta el 12 de mayo.

“Starbucks ha sido parte del universo de The Devil Wears Prada desde la película original”, señaló Erin Silvoy, vicepresidenta senior de marketing global de Starbucks. “Estamos entusiasmados de volver a dar vida a esa conexión, ofreciendo a los fans una forma de sumergirse en ese momento, comenzando con su café diario”. Bebidas como Miranda Caffè Latte y “Andy Cappuccino forman parte de la colaboración más amplia de Starbucks con The Devil Wears Prada 2, que también incluy la presencia de la marca dentro de la película. Además, la tienda Starbucks Reserve ubicada en el Empire State Building ofrecerá copias de la edición limitada promocional de Runway Magazine, la icónica publicación de la película, brindando a los fans una forma adicional de adentrarse en el universo de The Devil Wears Prada.

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“Quiero que el público se vista como si Miranda Priestly los estuviera observando desde la primera fila”, expresó Anne Hathaway antes de la avant premiere de la película, que llegará a los cines estadounidenses el 1 de mayo y a Uruguay este miércoles 29 de abril.

Este incentivo desde el corazón de la película llegó a los espectadores y a las marcas que aceptaron el desafío.

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A nivel local la marca uruguaya Rotunda también se sumó a la tendencia y en alianza con Movie realizó un merchandising del filme que se puede comprar en el sitio web de Movie por $590 cada pieza. Se trata de dos modelos de tote bag y un pañuelo exclusivos de la marca.