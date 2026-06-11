El sector tecnológico uruguayo busca ampliar oportunidades en España y firmó dos acuerdos clave en Madrid: los detalles

En el marco de su estrategia de internacionalización y posicionamiento , el sector tecnológico uruguayo protagonizó en los últimos días una misión exploratoria en Madrid, España, que fue encabezada por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), junto al instituto Uruguay XXI, y contó con la participación de una decena de empresas tecnológicas y autoridades nacionales. La iniciativa se desarrolló en un mercado que hoy tiene un peso relevante para la industria local , ya que España se ubica como el cuarto destino de exportación de servicios tecnológicos uruguayos y funciona como una puerta de entrada al mercado europeo.

En este contexto la misión estuvo orientada a la vinculación institucional, la atracción de inversiones y la comprensión del funcionamiento del mercado español , y dejó como resultado la firma de dos acuerdos de cooperación.

Estos fueron suscritos con Baker Tilly, firma internacional de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal con foco en el asesoramiento de inversores extranjeros y presencia en más de 100 países y con Ametic, la principal asociación de la industria digital española , que representa a empresas de tecnología, telecomunicaciones, electrónica, y contenidos digitales y tiene entre sus socios a firmas como Apple y Amazon.

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“Este mercado va a ganar relevancia, y no solo España, sino España como plataforma para entrar a Europa. El acuerdo Unión Europea- Mercosur va ayudarnos, porque va a haber más oportunidades de entrar a licitaciones o convenios desde Uruguay ”, adelantó a Café y Negocios Eduardo Vargas, vicepresidente de Mercados de CUTI, sobre la relevancia de este mercado para el ecosistema tecnológico uruguayo.

En cuanto a las áreas con mayor potencial, destacó que España tiene una fuerte presencia en sectores como healthtech, fintech y ciberseguridad. Además, mencionó las inversiones que el país viene realizando en la industria aeroespacial, así como el dinamismo de actividades vinculadas al retail, el comercio electrónico y la logística, impulsadas tanto por grandes compañías como por startups.

Los detalles de los acuerdos

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Según precisó el vicepresidente de Mercados de la cámara, el acuerdo con Ametic busca generar un puente directo entre las empresas tecnológicas uruguayas y el ecosistema empresarial español.

A partir de este entendimiento, las compañías socias de CUTI que quieran explorar oportunidades en España podrán acceder a este espacio, contar con información de primera mano sobre el mercado, establecer contacto con empresas asociadas a la entidad española y participar en actividades conjuntas como webinars, encuentros empresariales y otras instancias de vinculación. Además, el convenio prevé por ejemplo la posibilidad de acceder a espacios de cowork para socios en ambos mercados.

Por su parte, el acuerdo con Baker Tilly apunta a complementar ese proceso con asesoramiento especializado. A través del convenio, las empresas socias de CUTI podrán acceder sin costo a una primera instancia de consulta con especialistas radicados en España para conocer las condiciones de ingreso al mercado. El objetivo es brindar orientación práctica sobre aspectos regulatorios, fiscales y operativos vinculados al desembarco en el país europeo, incluyendo incentivos para startups y empresas tecnológicas, ventajas impositivas, requisitos para establecer una operación y recomendaciones sobre las mejores estrategias de entrada al mercado español.

Más de 7.300 millones de euros invertidos en Uruguay desde España y el “momento propicio” para profundizar la relación bilateral

Además de los acuerdos y del sector tecnológico en particular, Uruguay XXI organizó el evento "Propuesta de valor Uruguay" una instancia que reunió a autoridades, empresarios e inversores de ambos países. En este escenario el vicedirector ejecutivo de la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país, Martín Mercado, dijo a Café y Negocios que ha visto una avidez desde Europa, particularmente desde España e Italia, por conocer Uruguay, acelerada por el acuerdo UE-Unión Europea.

En este sentido, sostuvo que el encuentro se dio en “un momento propicio” para profundizar la relación económica bilateral y remarcó que los acuerdos comerciales suelen impulsar la inversión y expansión internacional de las empresas.

“Datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) demuestran que cuando la Unión Europea firma acuerdos comerciales, sus empresas se expanden en esos destinos y aceleran la inversión extranjera directa europea”, precisó.

Actualmente, detallaron desde Uruguay XXI, España es el principal inversor extranjero en Uruguay, con 159 empresas españolas con presencia en el país y más de 10.000 personas empleadas. A esto se suma que, según la Secretaría de Estado de Comercio de España, el país europeo acumula inversiones superiores a los 7.300 millones de euros en Uruguay.

En este escenario, la oportunidad radica en que así como Uruguay considera que España se posiciona como puerta de entrada a Europa, durante este encuentro empresarios y autoridades españoles coincidieron en que Uruguay se posiciona cada vez más como una plataforma estratégica para acceder al Mercosur y a América Latina.

Las empresas que participaron de la misión y sus objetivos

Desde el lado empresarial participaron de la misión compañías socias de la cámara pertenecientes a distintos segmentos del sector y la academia, entre ellas ADTech, Cenco, Domus Global, Effectus Software, Itapúa Consultores, Kernel, Quanam, Onetree, Nareia y Universidad ORT.

El perfil de las empresas, tanto en tamaño como en especialización dentro de la industria tecnológica uruguaya fue variado, explicó Vargas. Muchas de ellas ya cuentan con experiencia exportadora y presencia en mercados internacionales como Estados Unidos, pero viajaron a Madrid con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de crecimiento en España y utilizar ese mercado como puerta de entrada para ampliar su presencia en Europa. A nivel de autoridades la misión contó con la participación de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; representantes de la Embajada de Uruguay en España y autoridades de la Cámara.

“Para CUTI este tipo de misiones exploratorias son fundamentales porque permiten generar vínculos directos con actores clave de otros ecosistemas, construir confianza y abrir oportunidades de colaboración. Nuestro rol es facilitar esos puentes para que las empresas socias encuentren aliados estratégicos en sus procesos de internacionalización y puedan proyectar sus capacidades en nuevos mercados”, sostuvo Andrea Mendaro, gerenta de CUTI.