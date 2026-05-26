De Uruguay a Madrid: las dos empresas uruguayas que competirán en uno de los mayores eventos de innovación de Europa

Más de 4.500 candidatos de 110 países se presentaron a la competición de startups del South Summit Madrid 2026, uno de los eventos de innovación y emprendimiento más importantes de Europa . Tras un proceso de selección en el que un jurado de expertos evaluó aspectos como la innovación, la escalabilidad del modelo de negocio, el potencial de crecimiento, el interés para inversores y la solidez de los equipos, solo 100 startups avanzaron a la final . Entre ellas hay dos uruguayas: Brokerware y Nanogrow, que competirán del 3 al 5 de junio en Madrid, en el marco de este evento organizado por IE University. Ambas compañías han participado años anteriores del South Summit en su edición latinoamericana, en Porto Alegre, Brasil . En el caso de Nanogrow incluso fue reconocida como la startup más disruptiva en la edición 2025 .

Las startups competirán en las categorías Fintech & Insurtech y Health, y aspirarán a reconocimientos como Ganadora Global, Mejor Equipo, Más Sostenible, Más Escalable y Más Disruptiva. La competencia representa una oportunidad de visibilidad internacional y de conexión con algunos de los principales actores del ecosistema emprendedor, desde corporaciones y fondos de inversión hasta referentes de grandes compañías globales.

La startup uruguaya Nanogrow Biotech fue fundada en 2021 por Nicolás Galmarini y Lucía Vanrell . La empresa desarrolla tratamientos innovadores a base de nanoanticuerpos , que derivan de anticuerpos que se encuentran en ciertos animales, como llamas y alpacas. Estos tienen la capacidad de unirse con gran precisión a moléculas específicas, como virus, bacterias o células dañinas. De esta manera, Nanogrow utiliza esta tecnología con el fin de atender enfermedades de la piel, como puede ser la psoriasis, el melanoma o la dermatitis atópica.

Startup uruguaya fue reconocida como la más innovadora en la principal feria de ingredientes cosméticos del mundo en París

“Del 3 al 5 de junio estaremos participando en uno de los principales eventos de innovación de Europa, dentro de la categoría Health, junto a algunas de las startups más innovadoras del ecosistema tecnológico global . Ser parte de South Summit es una oportunidad increíble para conectar con líderes globales de innovación ”, publicó la empresa en su cuenta de LinkedIn tras ser seleccionados como finalistas en Madrid.

Por su parte Brokerware, empresa de software en el sector de finanzas e inversión, fue fundada por el uruguayo Víctor Sabbia en 2010. La startup se especializa en mercados de valores, con una solución tecnológica que cubre todo el proceso de inversión, desde que un cliente ingresa una orden hasta la contabilidad final, conectando brokers, bancos y bolsas internacionales. Hoy, con presencia en varios mercados y un crecimiento fuerte, la apuesta de la compañía pasa por una transformación profunda: reconstruir el sistema con un enfoque “AI first”. Para esto trabajan en una nueva generación de tecnología front-to-back para mercados de capitales, combinando soporte operativo y toma de decisiones impulsados por IA, automatización de flujos de trabajo financieros críticos, ecosistemas financieros totalmente integrados e infraestructura escalable para brokers y administradores de fondos.

“Del 1 al 4 de junio estaremos en Madrid presentando cómo la inteligencia artificial está transformando el futuro de la infraestructura de los mercados de capitales. En Brokerware creemos que el futuro de los broker-dealers, wealth managers y asset managers no pasa por sumar más sistemas desconectados, sino por construir plataformas inteligentes, integradas y automatizadas. Hoy, gran parte de la industria financiera global todavía depende de procesos manuales, planillas de cálculo y arquitecturas fragmentadas. Nuestra misión es cambiar eso”, sostuvo el fundador de Brokerware en su cuenta de LinkedIn.

Lo que revela la convocatoria sobre el ecosistema emprendedor global

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La Startup Competition de South Summit Madrid 2026 alcanzó este año la mayor representación internacional de su historia, con 26 países representados en sus 100 finalistas. A nivel de representación Europa concentra el mayor peso de la competición, con cerca del 77% de las startups finalistas, mientras que Estados Unidos representa el 6% del total, con 6 startups seleccionadas. Por su parte, Latinoamérica continúa ampliando su presencia en la Startup Competition, al pasar de 7 startups finalistas en 2025 a 10 en esta edición.

“Las finalistas de SouthSummit26, elegidas entre más de 4.500 candidaturas procedentes de 110 países, de las que un 80% eran internacionales, son el reflejo de un ecosistema emprendedor cada vez más global e interconectado”, dijeron desde el evento.

Además, 50 de las 100 startups finalistas utilizan la IA como tecnología principal de su negocio.

Las finalistas reflejan además el salto de madurez del ecosistema emprendedor global: el 57% factura más de 150.000 dólares, el 60% ha levantado más de un millón en inversión y el 53% cuenta ya con respaldo de fondos de venture capital, reflejando el atractivo inversor de los proyectos seleccionados.

A esto se suma que 46 han registrado una patente como mínimo, un indicador claro de su capacidad de innovación y desarrollo tecnológico, mientras que 38 cuentan con, al menos, una mujer en el equipo fundador.