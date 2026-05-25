Manuel Ugarte llegó a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de Marcelo Bielsa: "Estos meses hice todo para el Mundial" y la "sorpresa" por la ausencia de Nández

El centrocampista Manuel Ugarte llegó este lunes por la tarde a Uruguay para sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, como uno de los reservados por el entrenador argentino para el Mundial 2026 .

En una rueda de prensa realizada en las afueras del Aeropuerto Internacional de Carrasco, Ugarte dijo que es "un orgullo como siempre" llegar al país para representar a la selección, y aseguró que está "muy contento, muy enfocado también".

El volante del Manchester United declaró que en "los últimos meses" se enfocó en el Mundial "cien por ciento" y está "muy bien" físicamente, en una temporada en la que contó con pocos minutos.

"Este año no fue el mejor en el United, pero en un momento hice un clic y dije 'mi enfoque es el Mundial'. Entonces hice todo para el Mundial , los minutos que me tocaban eran para el Mundial, los que no me tocaban eran para el Mundial, el entrenamiento que hacía fuerte era pensando para el Mundial, el que descansaba era pensando para el Mundial", afirmó Ugarte, que no piensa en si continuará o no en el club inglés, aunque aclaró que está "bienvenido a lo que sea".

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El futbolista de 25 años indicó que en estos días que entrenará en el Complejo Celeste buscará exigirse "al máximo" y "sumar minutos" en los partidos internos.

"La idea es tratar de llegar como llegamos a la Copa América, que creo que la preparación fue muy importante, fue clave para llegar de esa manera, y ahora tenemos días para tratar de buscar esa versión que yo estoy seguro que la vamos a conseguir", agregó.

Ugarte indicó que "jugar un Mundial es un privilegio para cualquiera, y los 26 que sean (convocados) van a ser privilegiados", y remarcó que deberán ir "con el cuchillo entre los dientes" a afrontar los partidos.

Consultado sobre el grupo que Uruguay compartirá con Arabia Saudita, Cabo Verde y España, el joven volante dijo que la celeste "le puede ganar a cualquiera de las tres selecciones, y perder con las tres", por lo que entiende que "lo más importante es el primer partido".

La sorpresa de Manuel Ugarte por la ausencia de Nahitan Nández

A Ugarte también le preguntaron si le generó sorpresa enterarse de la decisión de Marcelo Bielsa de no convocar a Nahitan Nández al Mundial.

"Sin dudas que me sorprendió", respondió el volante, que aclaró que no habló con el futbolista del Al Qadsiah de Arabia Saudita tras conocer la noticia.

"Nahitan es un jugador importante para nosotros, jugó partidos muy buenos, importantes, y es parte del proceso y parte del grupo. No tengo ni idea, pero sí fue una sorpresa", sentenció el volante, que marcó que de todos modos "el grupo está bien, convencido y con muchas ganas de jugar el Mundial".

Ugarte y Nández protagonizaron un divertido momento juntos en la selección, cuando el volante del United anotó el agónico gol para vencer 3-2 a Colombia en el Estadio Centenario por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial. Cuando el joven festejaba su tanto, Nahitan cortó su corrida frente a la Tribuna Olímpica con una patada que lo tiró al suelo. "Perdón Manuel", dijo luego el lateral en Instagram con una foto del momento.