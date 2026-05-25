"Respetá, mostro" y "a ti que te reís, grandote": la bronca de Walter Pandiani con un periodista en conferencia de prensa; mirá el video

El uruguayo Walter Pandiani , entrenador de Palencia FC de la Tercera Federación de España, tuvo un cruce con un periodista tras el derbi ante Palencia Cristo Atlético, en el que fueron visitantes el pasado sábado.

El equipo del Rifle perdió 1-0, pero en la ida de locales habían ganado por 2-0, lo que le permitió avanzar en un juego de ida que tuvo un final caliente con “tangana” en la cancha, por lo que los visitantes tuvieron que esperar para dejar el césped.

Tras el encuentro, la tensión siguió en la conferencia de prensa.

La bronca de Walter Pandiani con un periodista en conferencia de prensa

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Pandiani estaba haciendo declaraciones y lo molestó la actitud de un periodista.

“Esto es fútbol, esto hay que competir, hay que jugar, hay que hablar menos, hay que respetar a los rivales, hay que respetar a las personas…”, señaló.

En ese momento se escucharon risas en la sala, por lo que Pandiani reaccionó: “¿Perdón? ¿Perdón? ¿Yo falté respeto a alguien? ¿Ustedes me escucharon faltar respeto a mí a alguien? Pregunto, a ti que te reís, grandote. ¿Yo falté respeto a alguien?”, preguntó.

Luego, recibió una respuesta que hablaba del club, pero lo interrumpió. “No señor, no señor, te estoy hablando... No señor, ¿yo falté respeto a alguien en algún momento? Entonces, respetame porque el que está hablando soy yo”.

“Esto es una rueda de prensa en la que los periodistas les preguntamos a los entrenadores”, le dijeron.

“Entonces, sí. Así que, respetá”, dijo Pandiani. “Mostro, respetá. Lo que tenés que hacer es respetar. La sonrisita esa, si querés, me la hacés después. Porque estás muy equivocado. Porque yo respeté desde el día uno al rival. No en estos partidos clásicos, derbi o como se les llame”, agregó.

“No en estos partidos. Los he respetado siempre. He respetado a los chavales que están ahí en el pasillo, que nos cruzamos cada día. A los nuestros no los han respetado. Su entrenador. Espero que te rías después cuando hable y se queje del árbitro y del no sé qué, como se quejó la semana pasada, que dijo, yo no me quejo los árbitros. Entonces, respetá. A ti te digo que respete. Porque yo he respetado. ¿Perdón?”, señaló.

A lo que le respondieron: “Que te tienes que lavar la boca para hablar”.

“Sí, me la lavo ahora cuando vaya ahí, me la lavo. No te preocupes”, dijo Pandiani, en una conferencia que subió de tono cada vez más.

“Todos, todos. No, porque señor, la semana pasada le faltó respeto a nuestros jugadores. Y al finalizar el partido también. Al finalizar el partido también. Bueno, perfecto”, dijo, antes de retirarse.