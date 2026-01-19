Dólar
El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

El nuevo equipo de Walter Pandiani, quien volverá a España para continuar su carrera como entrenador en el ascenso profundo

“Ha construido una carrera marcada por la formación, el compromiso y la identidad de grupo”, destacaron desde su nuevo equipo

19 de enero 2026 - 11:05hs
Walter Pandiani, el exdelantero devenido en entrenador, vuelve al fútbol de España para sumarse a un nuevo equipo en el que continuará su carrera como director técnico.

“El Rifle” fue presentado este lunes como nuevo DT de Palencia FC, equipo de la divisional Tercera Federación, la que viene a ser la quinta categoría del fútbol español, formada por cuadros semiprofesionales.

“El Palencia CF se complace en anunciar la incorporación de Walter Pandiani como nuevo entrenador del primer equipo”, destacaron en el club fundado en 2013 y que lleva el nombre de la ciudad, en la comunidad autónoma de Castilla y León.

Además, destacaron su trayectoria: “Walter Pandiani, conocido futbolísticamente como “El Rifle”, fue un delantero carismático y competitivo, recordado por su garra, liderazgo y olfato goleador. En su etapa como jugador dejó una huella imborrable en el fútbol español, especialmente en el Deportivo La Coruña, donde conquistó dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Además, levantó la Copa del Rey con el RCD Mallorca (en calidad de cedido) y con el RCD Espanyol, y fue máximo goleador de la UEFA con 11 tantos en 2007. Su trayectoria como futbolista también incluye pasos por clubes como Birmingham City, CA Osasuna y Villarreal CF, entre otros”.

Nahuel Herrera, con nuevo look, recibió al Rifle Pandiani y luego de una charla con su familia, le firmó su camiseta de Peñarol

Con respecto a su trayectoria como técnico, indicaron que “ha construido una carrera marcada por la formación, el compromiso y la identidad de grupo”.

Palencia destacó el recorrido de Pandiani

Inicios en España: Se formó como entrenador en categorías juveniles, dirigiendo al Juvenil A del CD Masnou y del CE Europa, destacando por su capacidad para preparar jugadores para el primer equipo.

Experiencia internacional: Dirigió al Dibba Al-Hisn SC en la Segunda División de Emiratos Árabes Unidos.

Regreso a Uruguay: En CA Cerro, asumió el reto del ascenso desde la Segunda División, resaltando siempre el compromiso y la entrega de sus futbolistas.

Albion FC: Al frente de Albion FC, desarrolló una filosofía de trabajo basada en la confianza, el esfuerzo colectivo y la unión del grupo.

Miramar Misiones: En Miramar Misiones, dirigió en la máxima categoría uruguaya, logrando la permanencia en la temporada 2024.

“Como dice el lema de nuestro nuevo míster: ‘lo mejor está por venir’. Palencia te espera y este equipazo también. Tu suerte será la nuestra”, destacaron.

