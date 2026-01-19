El nuevo equipo de Walter Pandiani, quien volverá a España para continuar su carrera como entrenador en el ascenso profundo
“Ha construido una carrera marcada por la formación, el compromiso y la identidad de grupo”, destacaron desde su nuevo equipo
19 de enero 2026 - 11:05hs
Walter Pandiani frente a Cristiano Ronaldo
Walter Pandiani, el exdelantero devenido en entrenador, vuelve al fútbol de España para sumarse a un nuevo equipo en el que continuará su carrera como director técnico.
“El Rifle” fue presentado este lunes como nuevo DT de Palencia FC, equipo de la divisional Tercera Federación, la que viene a ser la quinta categoría del fútbol español, formada por cuadros semiprofesionales.
“El Palencia CF se complace en anunciar la incorporación de Walter Pandiani como nuevo entrenador del primer equipo”, destacaron en el club fundado en 2013 y que lleva el nombre de la ciudad, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
Además, destacaron su trayectoria: “Walter Pandiani, conocido futbolísticamente como “El Rifle”, fue un delantero carismático y competitivo, recordado por su garra, liderazgo y olfato goleador. En su etapa como jugador dejó una huella imborrable en el fútbol español, especialmente en el Deportivo La Coruña, donde conquistó dos Supercopas de España y una Copa del Rey. Además, levantó la Copa del Rey con el RCD Mallorca (en calidad de cedido) y con el RCD Espanyol, y fue máximo goleador de la UEFA con 11 tantos en 2007. Su trayectoria como futbolista también incluye pasos por clubes como Birmingham City, CA Osasuna y Villarreal CF, entre otros”.