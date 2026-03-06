Dólar
ESPAÑA

Con un nuevo gol de Federico Valverde, Real Madrid le ganó de forma agónica de visita a Celta de Vigo y está a un punto del líder; mirá el video

El uruguayo volvió a ser una de las grandes figuras del conjunto merengue y supo celebrar con todo esta nueva victoria

6 de marzo 2026 - 19:17hs

Con un gol de Federico Valverde a los 90+4 y cuando ya se terminaba el partido, Real Madrid venció 2-1 de visitante a Celta de Vigo en el Estadio Balaídos por la fecha 27 de LaLiga de España.

Los merengues habían abierto el marcador con un tanto del francés Aurélién Tchouameni.

No obstante, los gallegos lograron emparejarlo mediante una anotación de Borja Iglesias a los 26' y así terminó igualada 1-1 la primera parte del compromiso.

El gol de Valverde

Federico Valverde tomó un rebote al borde del área y le pegó como venía. El balón rebotó y se desvió, pero se metió en el arco de Celta para que Real Madrid ganara de manera agónica en la hora.

Federico Valverde suma 17 participaciones de gol esta temporada en todas las competiciones (cinco goles y 12 asistencias), igualando así su segundo mejor registro con Real Madrid en una misma campaña (17 en la 2024-25), tras las 19 de la 2022-23.

Con este triunfo más que necesario, Real Madrid quedó a 1 punto del líder Barcelona que tiene un partido de menos jugado y que enfrenta a Athletic de Bilbao este sábado a la hora 17.

