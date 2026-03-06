Un exjugador de Peñarol que estuvo dos veces por volver al club, se retiró del fútbol y no en los mejores términos

Mientras Peñarol se sigue preparando para el difícil partido que tendrá este sábado a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo ante Danubio por la quinta fecha del Torneo Apertura, un exfutbolista del club decidió abandonar el fútbol.

Se trata del zaguero central argentino Cristian Lema, quien debutó con Diego López como entrenador carbonero en febrero de 2019, dio un paso al costado a punto de cumplir este mes los 36 años.

Cristian Lema anunció su retiro definitivo de la actividad profesional tras finalizar su contrato con Boca Juniors en diciembre pasado.

El zaguero, quien el último año estuvo marginado del plantel xeneize y lidiando con lesiones severas, decidió regresar a su Puerto Madryn natal para enfocarse en su familia y proyectos personales, cerrando una trayectoria que incluyó además pasos por el fútbol de Europa y Arabia Saudita.

En una entrevista con Locos x La Redonda, el exfutbolista de Belgrano de Córdoba y Lanús cargó duramente contra el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme, exponiendo las dificultades que tuvo para negociar su salida antes de quedar libre.

lema.webp Cristian Lema por ahora no retornará a Peñarol AFP

"Es muy difícil salir bien de Boca, parece que siempre el malo es el jugador", dijoLema, quien detalló que en junio de 2025 pidió emigrar para no perder rodaje, pero la dirigencia recién se lo permitió el último día del mercado de pases, cuando ya no tenía margen de maniobra para incorporarse a otro club.

En Peñarol, fue campeón del Torneo Apertura de 2019, aunque no pudo conseguir el Campeonato Uruguayo.

En otras dos oportunidades, más adelante en el tiempo, los carboneros quisieron volver a contratarlo, pero finalmente no llegaron a un acuerdo.