Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

Un exjugador de Peñarol que estuvo dos veces por volver al club, se retiró del fútbol y no en los mejores términos

El futbolista dejó un gran recuerdo en los carboneros por su gran rendimiento durante el tiempo que jugó

6 de marzo 2026 - 12:16hs
Festejo de Peñarol en San José

Festejo de Peñarol en San José

Peñarol

Mientras Peñarol se sigue preparando para el difícil partido que tendrá este sábado a la hora 20.30 en el Estadio Campeón del Siglo ante Danubio por la quinta fecha del Torneo Apertura, un exfutbolista del club decidió abandonar el fútbol.

Se trata del zaguero central argentino Cristian Lema, quien debutó con Diego López como entrenador carbonero en febrero de 2019, dio un paso al costado a punto de cumplir este mes los 36 años.

Cristian Lema anunció su retiro definitivo de la actividad profesional tras finalizar su contrato con Boca Juniors en diciembre pasado.

Un adiós de la peor manera

El zaguero, quien el último año estuvo marginado del plantel xeneize y lidiando con lesiones severas, decidió regresar a su Puerto Madryn natal para enfocarse en su familia y proyectos personales, cerrando una trayectoria que incluyó además pasos por el fútbol de Europa y Arabia Saudita.

Connor Zinaich
EL JUGADOR EN LLAMAS

Connor Zinaich: nieto de combatiente en Vietnam, figura de Nacional y sentimiento de "honor" si lo llama la selección de Uruguay

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
FÚTBOL INTERNACIONAL

UEFA multó al Real Madrid por actos de racismo, y lo advierte con un posible cierre parcial de su estadio

En una entrevista con Locos x La Redonda, el exfutbolista de Belgrano de Córdoba y Lanús cargó duramente contra el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme, exponiendo las dificultades que tuvo para negociar su salida antes de quedar libre.

lema.webp
Cristian Lema por ahora no retornará a Peñarol
Cristian Lema por ahora no retornará a Peñarol

"Es muy difícil salir bien de Boca, parece que siempre el malo es el jugador", dijoLema, quien detalló que en junio de 2025 pidió emigrar para no perder rodaje, pero la dirigencia recién se lo permitió el último día del mercado de pases, cuando ya no tenía margen de maniobra para incorporarse a otro club.

En Peñarol, fue campeón del Torneo Apertura de 2019, aunque no pudo conseguir el Campeonato Uruguayo.

En otras dos oportunidades, más adelante en el tiempo, los carboneros quisieron volver a contratarlo, pero finalmente no llegaron a un acuerdo.

Temas:

Peñarol Danubio Cristian Lema Diego López Boca Juniors

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez y Donald Trump
CASA BLANCA

Donald Trump recibió al plantel de Inter Miami en la Casa Blanca, elogió a Luis Suárez quien le devolvió una sonrisa y se estrecharon las manos

Luis Suárez
URUGUAYO

El estado de las piernas de Luis Suárez tras 21 años de carrera profesional y el calendario de la Leagues Cup para Inter Miami, donde no podrá jugar

Gastón Olveira, golero de Olimpia de Paraguay
PARAGUAY

El golero uruguayo que se nacionalizó paraguayo y sueña con jugar el Mundial 2026

Francisco Barrios
COPA SUDAMERICANA

Boston River 1-0 Racing por Copa Sudamericana: con gol de Freddy Martínez el Sastre se metió en la fase de grupos y se asegura US$ 900 mil

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos