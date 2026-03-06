UEFA multó al Real Madrid por actos de racismo, y lo advierte con un posible cierre parcial de su estadio
El Real Madrid fue multado con € 15.000 por la UEFA por el comportamiento racista de sus hinchas en la revancha ante el Benfica
6 de marzo 2026 - 9:48hs
El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
Foto: AFP
La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA multó con 15.000 euros al Real Madrid por comportamiento racista y/o discriminatorio de sus hinchas en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions League contra el Benfica y ha advertido al club de cierre parcial de su estadio en caso de reincidencia durante un año.
Según confirmó la UEFA, además de la multa económica, la Comisión ha ordenado el cierre parcial de 500 asientos contiguos de la tribuna sur inferior del estadio Santiago Bernabéu en el próximo partido que el equipo juegue como local, aunque el cumplimiento de esta sanción está condicionado durante un periodo de prueba de un año, a partir de la fecha de hoy.
En el partido ante el Benfica, el pasado 25 de febrero, un hincha en la tribuna del estadio del Real Madrid, la ‘Grada Fans’ en la que se desplegó un tifo contra el racismo, fue expulsado del recinto tras ser captado por las cámaras de la transmisión del encuentro realizando el saludo nazi.
Según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, los miembros de seguridad privada del club le localizaron, identificaron y procedieron a su expulsión del estadio antes del partido. El club pidió de manera urgente a su Comisión de Disciplina del club que iniciase un procedimiento inmediato de expulsión.
El 17 de febrero, en el partido de ida del 'playoff', tras marcar el único gol del encuentro (0-1), Vinicius denunció al árbitro que había sido objeto de insultos racistas por parte Prestianni, por lo que el encuentro fue detenido unos minutos y la UEFA abrió una investigación.
El argentino fue posteriormente suspendido provisionalmente durante un partido y se perdió la vuelta en el Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por José Mourinho perdió por 2-1 y quedó eliminado de la competición europea.