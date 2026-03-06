Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL INTERNACIONAL

UEFA multó al Real Madrid por actos de racismo, y lo advierte con un posible cierre parcial de su estadio

El Real Madrid fue multado con € 15.000 por la UEFA por el comportamiento racista de sus hinchas en la revancha ante el Benfica

6 de marzo 2026 - 9:48hs
El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

Foto: AFP

La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA multó con 15.000 euros al Real Madrid por comportamiento racista y/o discriminatorio de sus hinchas en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions League contra el Benfica y ha advertido al club de cierre parcial de su estadio en caso de reincidencia durante un año.

Según confirmó la UEFA, además de la multa económica, la Comisión ha ordenado el cierre parcial de 500 asientos contiguos de la tribuna sur inferior del estadio Santiago Bernabéu en el próximo partido que el equipo juegue como local, aunque el cumplimiento de esta sanción está condicionado durante un periodo de prueba de un año, a partir de la fecha de hoy.

MADRID, 25/02/2026.- El centrocampista uruguayo del Real Madrid Federico Valverde (d) lucha con Fredrik Aursnes, del Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Liga de Campeones que Real Madrid y Benfica disputan este m
El mediocampista uruguayo de Real Madrid Federico Valverde lucha con Fredrik Aursnes, de Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Champions League

El mediocampista uruguayo de Real Madrid Federico Valverde lucha con Fredrik Aursnes, de Benfica, durante el partido de vuelta de la fase de acceso a los octavos de la Champions League

En el partido ante el Benfica, el pasado 25 de febrero, un hincha en la tribuna del estadio del Real Madrid, la ‘Grada Fans’ en la que se desplegó un tifo contra el racismo, fue expulsado del recinto tras ser captado por las cámaras de la transmisión del encuentro realizando el saludo nazi.

Según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, los miembros de seguridad privada del club le localizaron, identificaron y procedieron a su expulsión del estadio antes del partido. El club pidió de manera urgente a su Comisión de Disciplina del club que iniciase un procedimiento inmediato de expulsión.

Federico Valverde
ESPAÑA

Celta de Vigo vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por LaLiga de España

Wesley Sneijder, jugador de Inter y selección holandesa
POLÉMICA

"Recibí 4.000 amenazas de muerte desde Argentina": lo que dijo el holandés Wesley Sneijder tras opinar del caso Prestianni – Vinícius Jr.

La polémica entre Prestianni, Real Madrid y Vinicius

La UEFA anunció la multa y el posible cierre por el comportamiento racista y/o discriminatorio de los seguidores del Real Madrid en el partido jugado el pasado 25 de febrero, en el que el club logró el pase a los octavos de final, tras la polémica generada en el encuentro de ida en Lisboa, por el posible comentario racista del argentino Gianluca Prestiani al brasileño Vinicius.

El 17 de febrero, en el partido de ida del 'playoff', tras marcar el único gol del encuentro (0-1), Vinicius denunció al árbitro que había sido objeto de insultos racistas por parte Prestianni, por lo que el encuentro fue detenido unos minutos y la UEFA abrió una investigación.

El argentino fue posteriormente suspendido provisionalmente durante un partido y se perdió la vuelta en el Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por José Mourinho perdió por 2-1 y quedó eliminado de la competición europea.

FUENTE: EFE

Temas:

Real Madrid UEFA Benfica Vinicius racismo

