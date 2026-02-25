Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / POLÉMICA

"Recibí 4.000 amenazas de muerte desde Argentina": lo que dijo el holandés Wesley Sneijder tras opinar del caso Prestianni – Vinícius Jr.

"Quienes me amenazan también tienen una opinión. Yo también tengo una opinión basada en lo que veo", comentó

25 de febrero 2026 - 12:32hs
Wesley Sneijder, jugador de Inter y selección holandesa
Wesley Sneijder, jugador de Inter y selección holandesa

El exfutbolista holandés Wesley Sneijder, devenido analista, reveló que recibió amenazas de muerte desde Argentina tras dar su opinión en el caso entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. de un supuesto insulto racista en el marco del partido Benfica vs Real Madrid de la Liga de Campeones del año pasado.

El exjugador con pasado en Inter de Milán y Real Madrid calificó como inaceptable el hecho si ocurriera dentro de su propio equipo.

SL Benfica's Argentine forward #25 Gianluca Prestianni hides his mouth while arguing with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior who complained about alleged racists insults during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg f
El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

Además, dijo que al argentino Prestianni se le veía el miedo en los ojos luego de la reacción de Vinícius, tras decirle al juez del partido que el volante de Benfica le había dicho un insulto racista tras su gol.

“Ya se veía que sabía que había cometido un grave error. Creo que habrá consecuencias", dijo Sneijder a Ziggo Sport.

aparece un nuevo video de gianluca prestianni: compara a un jugador belga con un ladron
REDES

Aparece un nuevo video de Gianluca Prestianni: compara a un jugador belga con un ladrón

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius
UEFA

La decisión que tomó la UEFA con Prestianni, el argentino de Benfica que tuvo la polémica con Vinícius y que se conoció en la previa de la revancha por la Liga de Campeones

Tras esos comentarios, el exjugador de la selección de Holanda contó que tuvo fuertes reacciones, sobre todo desde Argentina.

"Es un tema terrible. Recibí 4.000 amenazas de muerte desde Argentina la semana pasada por expresar mi opinión”, reveló.

0015853293.webp
El holandés Sneijder también tomó mate con Muslera
El holandés Sneijder también tomó mate con Muslera

“Todos tienen derecho a opinar. Quienes me amenazan también tienen una opinión. Yo también tengo una opinión basada en lo que veo", comentó al programa Rondo.

Temas:

Argentina Gianluca Prestianni Vinícius Jr. real madrid Benfica

Seguí leyendo

Las más leídas

Mario Saralegui 
FÚTBOL

Mario Saralegui vuelve a dirigir en un club con el que ya supo ser campeón en dos temporadas

Santiago Laquidaín de Liverpool marca a Alexis Serna de Independiente Medellín por la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Liverpool fue más que Independiente Medellín, llegó con más peligro, pero no salió del empate y quedó fuera de la Copa Libertadores

Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional
APERTURA

La AUF compartió el audio del VAR de la polémica jugada de Maximiliano Silvera en el gol de Nacional ante Progreso por el Torneo Apertura; mirá el video

Diego Aguirre 
PEÑAROL

La mala noticia que recibió Diego Aguirre en Peñarol por el jugador que no llega a jugar el clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos