"Recibí 4.000 amenazas de muerte desde Argentina": lo que dijo el holandés Wesley Sneijder tras opinar del caso Prestianni – Vinícius Jr.

El exfutbolista holandés Wesley Sneijder , devenido analista, reveló que recibió amenazas de muerte desde Argentina tras dar su opinión en el caso entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr . de un supuesto insulto racista en el marco del partido Benfica vs Real Madrid de la Liga de Campeones del año pasado.

El exjugador con pasado en Inter de Milán y Real Madrid calificó como inaceptable el hecho si ocurriera dentro de su propio equipo.

Además, dijo que al argentino Prestianni se le veía el miedo en los ojos luego de la reacción de Vinícius, tras decirle al juez del partido que el volante de Benfica le había dicho un insulto racista tras su gol.

El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius

“Ya se veía que sabía que había cometido un grave error. Creo que habrá consecuencias", dijo Sneijder a Ziggo Sport.

Tras esos comentarios, el exjugador de la selección de Holanda contó que tuvo fuertes reacciones, sobre todo desde Argentina.

"Es un tema terrible. Recibí 4.000 amenazas de muerte desde Argentina la semana pasada por expresar mi opinión”, reveló.

“Todos tienen derecho a opinar. Quienes me amenazan también tienen una opinión. Yo también tengo una opinión basada en lo que veo", comentó al programa Rondo.