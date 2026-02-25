"Recibí 4.000 amenazas de muerte desde Argentina": lo que dijo el holandés Wesley Sneijder tras opinar del caso Prestianni – Vinícius Jr.
"Quienes me amenazan también tienen una opinión. Yo también tengo una opinión basada en lo que veo", comentó
25 de febrero 2026 - 12:32hs
Wesley Sneijder, jugador de Inter y selección holandesa
El exfutbolista holandés Wesley Sneijder, devenido analista, reveló que recibió amenazas de muerte desde Argentina tras dar su opinión en el caso entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. de un supuesto insulto racista en el marco del partido Benfica vs Real Madrid de la Liga de Campeones del año pasado.
El exjugador con pasado en Inter de Milán y Real Madrid calificó como inaceptable el hecho si ocurriera dentro de su propio equipo.
Además, dijo que al argentino Prestianni se le veía el miedo en los ojos luego de la reacción de Vinícius, tras decirle al juez del partido que el volante de Benfica le había dicho un insulto racista tras su gol.
“Ya se veía que sabía que había cometido un grave error. Creo que habrá consecuencias", dijo Sneijder a Ziggo Sport.