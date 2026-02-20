Aparece un nuevo video de Gianluca Prestianni: compara a un jugador belga con un ladrón

El portal UOL de Brasil publicó el jueves un nuevo video protagonizado por el jugador del S. L. Benfica Gianluca Prestianni donde se lo ve realizando una polémica comparación: equipara la imagen del futbolista belga-congoleño Dodi Lukebakio con un ladrón.

El registro compartido en las redes sociales de la propia institución de Liboa (Portugal) , vuelve a poner en foco la conducta del argentino, luego de que fuera acusado el lunes de racismo por Vinicius Júnior durante el partido de ida de los 16vos de final de la Champions League .

"En un vídeo publicado por el Benfica, Gianluca Prestianni aparece comparando al jugador Lukebakio con un ladrón. Seis días después, el club portugués tuvo que defender al jugador, acusado de racismo por Vinicius Júnior", repasó el sitio fundado por el Grupo Folha .

La UEFA confirmó que estudia el informe oficial del partido de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid , encuentro en el que tuvo lugar el incidente entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni , este último acusado de emitir insultos racistas.

POLÉMICA Gianluca Prestianni niega haber dicho insultos racistas a Vinicius en el partido entre Benfica y Real Madrid: "Malinterpretó lo que cree haber escuchado"

"Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA", explicó el organismo veedor.

SL Benfica's Argentine forward #25 Gianluca Prestianni hides his mouth while arguing with Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior who complained about alleged racists insults during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg f El momento del supuesto insulto de Prestianni a Vinícius Foto: AFP

Además, las autoridades deportivas avanzaron el miércoles con el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina para encabezar la investigación de lo sucedido, así como también del lanzamiento de objetos desde la grada (uno de los cuales impactó en el astro brasileño) y la sanción aplicada a José Mourinho, quien fue expulsado a los seis minutos del final por protestar y reclamar una segunda tarjeta amarilla para Vinícius tras una efectuar una falta sobre Richard Ríos.