Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO INTERMEDIO

Así se juega la segunda fecha del Torneo Intermedio, con Nacional y Peñarol buscando levantar tras quedar afuera en Copa Libertadores: horarios, canchas y jueces

La fecha tendrá siete de sus ocho partidos, debido a que el encuentro entre Danubio y Juventud de Las Piedras fue postergado por la actividad internacional del Pedrense

22 de mayo de 2026 12:08 hs
Tomás Moschión y Juan Cruz De los Santos en el último partido entre Albion y Nacional

Tomás Moschión y Juan Cruz De los Santos en el último partido entre Albion y Nacional

Foto: Dante Fernández/Focouy

La fecha empezará este viernes a las 19:30, con el partido entre Liverpool y Racing, campeón del Torneo Apertura y primero en la Tabla Anual, en el Parque Viera.

El sábado 23 se jugarán tres encuentros, en una jornada que se cerrará con el partido entre Nacional y Albion en el Gran Parque Central, a las 18:30.

Otros tres partidos se disputarán el domingo 24, con el estelar de Defensor Sporting vs Peñarol en el Estadio Franzini desde las 18:30.

Así se jugó la primera fecha del Torneo Intermedio: mirá los resultados y las estadísticas completas de los partidos

Peñarol: Facundo Álvez sufrió una fractura de cadera en el partido ante Corinthians, ya fue intervenido y estará varios meses de baja

El encuentro entre Danubio y Juventud de Las Piedras correspondiente a esta fecha fue postergado por solicitud del Pedrense, debido a las dificultades para volver de su encuentro ante Academia Puerto Cabello de Venezuela por la Copa Sudamericana (que finalizó 1-1).

Horarios, canchas y árbitros de la segunda fecha del Torneo Intermedio

Día Hora Partido Grupo Cancha Árbitro Asistentes VAR
Viernes 22 de mayo 19:30 Liverpool vs Racing A Viera Javier Feres Martín Soppi, Juan Álvarez; Augusto Olmos Diego Riveiro y Daniel Rodríguez
Sábado 23 de mayo 10:00 Progreso vs City Torque B Paladino Pablo Silveira Héctor Bergaló, Luis Lassaga; Leandro Lasso Yimmy Álvarez y Javier Irazoqui
Sábado 23 de mayo 15:00 Cerro Largo vs Boston River A Ubilla (Melo) Hernán Heras Mathías Muniz, Pablo Álvez; Bruno Sacarelo Johnatan Fuentes y Alberto Píriz
Sábado 23 de mayo 18:30 Nacional vs Albion B Gran Parque Central Andrés Matonte Andrés Nievas, Matías Rodríguez; Federico Arman Diego Dunajec y Santiago Fernández
Domingo 24 de mayo 10:00 Cerro vs Central Español A Capurro Anahí Fernández Horacio Ferreiro, Amador de Prado; Federico Río Andrés Cunha y Héctor Bergaló
Domingo 24 de mayo 15:00 Wanderers vs Deportivo Maldonado B Viera Esteban Ostojich Pablo Llarena, Franco Mieres; Eduardo Varela Christian Ferreyra y Agustín Berisso
Domingo 24 de mayo 18:30 Defensor Sporting vs Peñarol A Franzini Gustavo Tejera Nicolás Tarán, Carlos Barreiro; Daniel Rodríguez Leodán González y Richard Trinidad
Postergado Danubio vs Juventud de Las Piedras B Mathías de Armas Agustín Berisso, Sebastián Silvera; Kevin Fontes Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández

Así está la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual

Embed

Las más leídas

Peñarol 1-1 Corinthians: el aurinegro luchó hasta el final pero no tuvo claridad y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Aguada 89-109 Nacional: el tricolor reaccionó y a partir del tercer cuarto pisó al aguatero para empatar la serie semifinal de la Liga Uruguaya de Básquetbol

La increíble lesión de cadera que sufrió el juvenil de Peñarol Facundo Álvez y que lo dejará un tiempo afuera de las canchas

Academia Puerto Cabello 1-1 Juventud por Copa Sudamericana: el pedrense sacó un empate en Venezuela, quedó último en el grupo B pero con chances de clasificar

Temas

Torneo Intermedio Nacional Peñarol tabla de posiciones Copa Libertadores

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos