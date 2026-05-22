Así se juega la segunda fecha del Torneo Intermedio, con Nacional y Peñarol buscando levantar tras quedar afuera en Copa Libertadores: horarios, canchas y jueces

Tomás Moschión y Juan Cruz De los Santos en el último partido entre Albion y Nacional

Este viernes 22 de mayo comenzará la segunda fecha del Torneo Intermedio, en el que tanto Nacional y Peñarol buscarán levantar los ánimos tras quedar eliminados de la Copa Libertadores.

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La fecha empezará este viernes a las 19:30, con el partido entre Liverpool y Racing, campeón del Torneo Apertura y primero en la Tabla Anual, en el Parque Viera.

El sábado 23 se jugarán tres encuentros, en una jornada que se cerrará con el partido entre Nacional y Albion en el Gran Parque Central, a las 18:30.

Otros tres partidos se disputarán el domingo 24, con el estelar de Defensor Sporting vs Peñarol en el Estadio Franzini desde las 18:30.