Así se juega la segunda fecha del Torneo Intermedio, con Nacional y Peñarol buscando levantar tras quedar afuera en Copa Libertadores: horarios, canchas y jueces

Este viernes 22 de mayo comenzará la segunda fecha del Torneo Intermedio, en el que tanto Nacional y Peñarol buscarán levantar los ánimos tras quedar eliminados de la Copa Libertadores.
La fecha empezará este viernes a las 19:30, con el partido entre Liverpool y Racing, campeón del Torneo Apertura y primero en la Tabla Anual, en el Parque Viera.
El sábado 23 se jugarán tres encuentros, en una jornada que se cerrará con el partido entre Nacional y Albion en el Gran Parque Central, a las 18:30.
Otros tres partidos se disputarán el domingo 24, con el estelar de Defensor Sporting vs Peñarol en el Estadio Franzini desde las 18:30.
El encuentro entre Danubio y Juventud de Las Piedras correspondiente a esta fecha fue postergado por solicitud del Pedrense, debido a las dificultades para volver de su encuentro ante Academia Puerto Cabello de Venezuela por la Copa Sudamericana (que finalizó 1-1).
Horarios, canchas y árbitros de la segunda fecha del Torneo Intermedio
|Día
| Hora
| Partido
| Grupo
| Cancha
| Árbitro
| Asistentes
| VAR
|Viernes 22 de mayo
|19:30
|Liverpool vs Racing
|A
|Viera
|Javier Feres
|Martín Soppi, Juan Álvarez; Augusto Olmos
|Diego Riveiro y Daniel Rodríguez
| Sábado 23 de mayo
|10:00
|Progreso vs City Torque
|B
|Paladino
|Pablo Silveira
|Héctor Bergaló, Luis Lassaga; Leandro Lasso
|Yimmy Álvarez y Javier Irazoqui
| Sábado 23 de mayo
|15:00
|Cerro Largo vs Boston River
|A
|Ubilla (Melo)
|Hernán Heras
|Mathías Muniz, Pablo Álvez; Bruno Sacarelo
|Johnatan Fuentes y Alberto Píriz
| Sábado 23 de mayo
|18:30
|Nacional vs Albion
|B
|Gran Parque Central
|Andrés Matonte
|Andrés Nievas, Matías Rodríguez; Federico Arman
|Diego Dunajec y Santiago Fernández
| Domingo 24 de mayo
|10:00
|Cerro vs Central Español
|A
|Capurro
|Anahí Fernández
|Horacio Ferreiro, Amador de Prado; Federico Río
|Andrés Cunha y Héctor Bergaló
| Domingo 24 de mayo
|15:00
|Wanderers vs Deportivo Maldonado
|B
|Viera
|Esteban Ostojich
|Pablo Llarena, Franco Mieres; Eduardo Varela
|Christian Ferreyra y Agustín Berisso
| Domingo 24 de mayo
|18:30
|Defensor Sporting vs Peñarol
|A
|Franzini
|Gustavo Tejera
|Nicolás Tarán, Carlos Barreiro; Daniel Rodríguez
|Leodán González y Richard Trinidad
| Postergado
|
|Danubio vs Juventud de Las Piedras
|B
|
|Mathías de Armas
|Agustín Berisso, Sebastián Silvera; Kevin Fontes
|Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández
Así está la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual