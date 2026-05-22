Llega con todo al Mundial 2026: Maximiliano Araújo fue incluido en el Once del Año de la Liga de Portugal, en un puesto en el que no lo utiliza Marcelo Bielsa

A pocas semanas de comenzar el Mundial 2026 con la selección uruguaya , Maximiliano Araújo fue incluido en el Once del Año de la Liga de Portugal, tras completar una gran temporada con el Sporting Lisboa que atrajo la atención de varios clubes grandes de Europa.

La cuenta oficial de la Liga de Portugal anunció que Araújo fue votado como el mejor lateral izquierdo del año en el torneo , dentro de un once que es elegido por los entrenadores y capitanes de la competencia.

Tras pasar su primera temporada en el Sporting en el extremo izquierdo, rol en el que es utilizado por el entrenador Marcelo Bielsa en la selección, este año Araújo se afianzó en el lateral zurdo del equipo portugués , rol en el que debutó como futbolista en Wanderers.

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El uruguayo jugó 46 partidos este año con el club luso, en los que convirtió siete goles y aportó cinco asistencias.

Sus buenos rendimientos llevaron a que el jugador esté en el radar de gigantes europeos como Manchester United, Manchester City, Arsenal o el Atlético de Madrid, de acuerdo al medio portugués A Bola.

La inclusión en el Once del Año de la Liga portuguesa es una nueva buena noticia para Araújo a pocas semanas de disputar el Mundial 2026 con la selección uruguaya, en la que se afianzó desde la llegada de Marcelo Bielsa.