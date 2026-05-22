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En una casa incendiada, con los brazos detrás de la nuca y "signos de muerte violenta": lo que se sabe del homicidio de un hombre de 29 años en el Cerro

Vecinos de la zona declararon haber escuchado detonaciones de arma de fuego provenientes de la casa antes del incendio

22 de mayo de 2026 11:11 hs
20250408 Policia, patrulleros, policiales
Foto: Inés Guimaraens

Un hombre de 29 años fue encontrado muerto dentro de una casa incendiada en la noche de este jueves en la zona del Cerro y la Policía de Montevideo investiga el caso como un posible homicidio.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Sierra Leona, hasta donde concurrió personal policial tras una alerta emitida por el Centro de Comando Unificado.

Luego de que Bomberos extinguiera el foco ígneo, los efectivos encontraron en el interior de la vivienda el cuerpo de la víctima, que estaba en posición de decúbito ventral y con los brazos detrás de la nuca. Según la información policial, presentaba aparentes signos de muerte violenta.

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Vecinos de la zona declararon haber escuchado detonaciones de arma de fuego provenientes de la casa antes del incendio.

En la escena, la Policía encontró vainas calibre 9 milímetros. Trabajaron en el lugar efectivos de Policía Científica y personal pericial de Bomberos, que realizaron el relevamiento correspondiente.

Posteriormente, un médico de SAME constató el fallecimiento del hombre.

La Fiscalía de Flagrancia fue enterada del caso y derivó las actuaciones a la Fiscalía de Homicidios de 4° Turno, que dispuso la intervención de forense y nuevas pericias para determinar si la víctima presentaba impactos de bala.

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