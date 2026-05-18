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Se tomaron su tiempo, "se cocinaron" y luego robaron "absolutamente todo": delincuentes desvalijaron una casa cerca de Parque Rivera

Ximena, una de las damnificadas, contó que el hurto la dejó a ella y a su familia usando "cosas prestadas"

18 de mayo de 2026 11:49 hs
Ximena, una de las damnificadas por el robo

Ximena, una de las damnificadas por el robo

Captura de video de Subrayado (Canal 10)

Delincuentes desvalijaron una casa cerca de Parque Rivera, "se cocinaron" dentro de la vivienda y dejaron a los dueños usando "cosas prestadas", según relató Ximena, una de las damnificadas.

El incidente tuvo lugar este fin de semana en las inmediaciones de las calles Alejandro Gallinal y Pitágoras, en Montevideo.

"La situación fue bastante compleja, llegamos con mi esposo a la casa y había un hombre dando vueltas buscando a un supuesto perro que se le había perdido", comenzó contando la mujer en diálogo con Subrayado (Canal 10).

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Según presume la víctima del hurto, el hombre era uno de los autores del hecho y este estaba pidiendo ayuda y "gritando el nombre del animal" para avisarle al otro delincuente "que saliera corriendo" del lugar.

"Se llevaron absolutamente todo, la desvalijaron. Cosas que nos costaron mucho. Se sentaron en la cocina, se cocinaron, se llevaron toda la comida. También los championes de mis hijas, la ropa de mis hijas, túnicas sucias que estaban para lavar. Todos los electrodomésticos, computadoras, televisores. Se tomaron todo su tiempo", lamentó.

Producto del robo, la mujer y su familia se encuentran hoy usando "cosas prestadas" y una de sus hijas, la más grande, terminó "sin calzado".

"Mis hijas quedaron con miedo, no quieren dormir en sus cuartos. Es lo que más me preocupa porque lo material se recupera", comentó la mujer.

Uno de los objetos robados por los delincuentes, una tablet, cuenta con un geolocalizador incorporado que reveló que el objeto está en viviendas de personas que han sido "desalojadas de cantes".

"Sabemos dónde están las cosas, por lo menos dónde está la tablet, pero la Policía no puede hacer nada y yo tampoco puedo ir a meterme a buscar las cosas", dijo para cerrar.

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