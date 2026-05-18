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"Me agarró de los pelos y me llevó arrastrada para el cuarto pidiendo la plata": el relato de una mujer tras sufrir una violenta rapiña en Nuevo París

La víctima, de 38 años, se encontraba junto a sus dos hijos en su casa cuando ocurrió el hecho. Uno de los menores terminó herido

18 de mayo de 2026 9:19 hs
La mujer víctima de la rapiña

La mujer víctima de la rapiña

Captura de video de Subrayado (Canal 10)

En la madrugada del domingo, una familia de tres, integrada por una madre de 38 años y sus dos hijos menores de edad, sufrieron una violenta rapiña dentro de su casa en Nuevo París que los llevó a tomar la decisión de mudarse.

El ataque ocurrió sobre las 02:30, cuando uno de los menores —Ignacio— advirtió que dos hombres intentaban ingresar por una puerta de chapa ubicada en el fondo de la vivienda.

"Tenía dos individuos queriendo entrar. Ignacio le pegó a uno, ese se le tiró arriba, le pegó, lo revolcó en el piso. El otro me agarró de los pelos y me llevó arrastrada para el cuarto pidiendo la plata", relató Cecilia, la madre, en diálogo con Subrayado (Canal 10).

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Según contó, logró escapar y pedir ayuda a los vecinos. "Enseguida que me pude zafar, salí corriendo, empecé a gritar. Uno se fue por el fondo, por donde entraron", narró.

La mujer aseguró que el barrio viene registrando varios episodios de inseguridad y sospecha que los delincuentes ya observaban la vivienda desde hacía tiempo.

"Pasamos un momento horrible. La casa la observan todo el tiempo, tenemos un contenedor en el frente", dijo, y recordó que días antes habían robado las bicicletas de una vecina.

Tras esto, contó que uno de los delincuentes amenazó al joven Ignacio de 13 años. "Le dijo que se quedara calladito y que le diera la plata", mencionó.

Los delincuentes finalmente robaron el celular de la mujer y la batería de una lijadora eléctrica.

Después del asalto, Cecilia resolvió abandonar la vivienda junto a sus hijos. "Estoy juntando para sacar. No me puedo mudar de un momento a otro, pero tengo que llevarme las cosas que son de valor", dijo.

"El más grande no puede estar expuesto a lo que pasó: tener que pelear con un hombre grande que entró a su casa cuando él estaba durmiendo", agregó.

Según el relato de la mujer, el menor que participó del violento hecho quedó con un ojo "violeta" y con la cara "rasguñada".

"Hoy me dormía y me desperté de golpe porque la imagen que tengo es de dos tipos entrando a mi casa", cerró su relato.

El caso está siendo investigado por la Policía, que por esta hora tiene a dos personas detenidas como los presuntos responsables del violento hecho, informó el consignado medio.

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