Asesinaron a otro repartidor de PedidosYa en un intento de rapiña en Carrasco Norte: era cubano y tenía 31 años

Otro repartidor de PedidosYa fue asesinado en un intento de rapiña en la noche de este viernes en Carrasco Norte , según pudo confirmar El Observador.

Se trataba de un hombre de 31 años de nacionalidad cubana , informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

Un grupo de otros repartidores de la empresa llegaron a la escena del asesinato a reclamar por el crimen . Los trabajadores se concentraron en este lugar y aseguraron que trabajan bajo condiciones "complejas" ante estos casos de inseguridad .

Tres casos con repartidores en dos semanas: el asesinato del delivery de PedidosYa expone la violencia en el tránsito

El crimen se suma a los últimos hechos de violencia ocurridos con repartidores en los últimos días.

En la madrugada de este viernes un joven de 22 años, que trabajaba como repartidor en una pizzería y estaba con su novia en la zona del Prado, fue asesinado por dos delincuentes que intentaron robarle la moto.

Los delincuentes hirieron de bala al conductor. El joven no tenía antecedentes penales y fue trasladado por un particular en un vehículo hasta la policlínica Badano Repetto, donde los médicos constataron su muerte como consecuencia de una herida de bala en el pecho.

El 13 de abril, en tanto, un hombre mató a otro repartidor de PedidosYa, en este caso la víctima fue un venezolano de 62 años. El asesinato contra el repartidor Juan Carlos Mendoza fue luego de una discusión en el tránsito.

El crimen ocurrió sobre las 19:20 en la intersección de Colonia y Cuareim. La víctima y otro hombre que circulaba en auto habían mantenido una discusión en el tránsito. El conductor del auto no tenía antecedentes penales, se bajó y atacó al repartidor con un arma blanca.