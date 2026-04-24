Nuevo régimen de compras web en el exterior por franquicias: qué cambiará para el usuario y cómo se facturará el IVA

Este 1° de mayo empezará a funcionar en Uruguay el nuevo régimen de compras web al exterior por régimen de franquicia , que ahora —con la puesta en marcha de los cambios establecidos en el Presupuesto Nacional— pasarán a computar IVA .

¿Qué impacto tendrán estos cambios para los usuarios? ¿Cuándo y cómo se les computará el IVA?

La Dirección Nacional de Aduanas divulgó un instructivo este viernes para informar a la ciudadanía y a los operadores logísticos que suelen intervenir en estas compras —como los couriers y despachantes de aduana— cómo se implementará el nuevo régimen.

Compras web en el exterior: sitios ya ofrecen envíos de hasta US$ 800 sin impuestos antes de que rija el nuevo régimen

Cabe recordar que el Presupuesto Nacional impulsado por el gobierno de Yamandú Orsi y aprobado en el Parlamento estableció cambios al régimen de franquicias.

Desde el 1° de mayo los ciudadanos uruguayos mayores de 18 años podrán acceder a tres envíos al año por hasta US$ 800 entre los tres. De esta manera, se amplía el tope disponible para hacer compras (hasta el 30 de abril es de US$ 200 dólares por envío).

Además, ese total podrá ser fraccionado entre una y tres veces. Es decir, hasta ahora las personas pueden hacer una compra por régimen de franquicia por hasta US$ 200, pero ahora podrán hacer un único pedido al exterior por hasta US$ 800 o decidir fraccionar ese total en hasta tres envíos.

El otro cambio sustancial, además de la forma de fraccionar los envíos y el tope, refiere al IVA que desde el 1° de mayo regirá para estas compras, que hasta ahora estaban exentas.

¿Cómo se cobrará el IVA a los usuarios? El instructivo de la Dirección Nacional de Aduanas establece que serán los "operadores postales" los "responsables de las obligaciones de terceros".

Es decir, serán estos operadores —sea un courier, el Correo Uruguayo o un despachante— quienes deberán abonar el impuesto ante la Aduana "en nombre de los usuarios".

Fuentes del sector consultadas por El Observador explicaron que esto, en la práctica, implicará que los responsables logísticos de la compra se harán cargo de pagar —y luego cobrar a los usuarios— el IVA que corresponda a cada pedido.

De esta manera, una vez que el pedido llegue al país, las empresas pagarán a la Aduana pero luego le facturarán al usuario el costo del IVA sobre el total de la compra para entregar el pedido.

Los únicos productos que seguirán estando exentos de IVA serán aquellos que provengan de Estados Unidos, aunque para que esto rija será un requisito indispensable que la empresa esté registrada ante la Aduana. De lo contrario, se cobrará el IVA de todas formas.

La exención de este impuesto está establecida en el acuerdo comercial TIFA que rige entre Uruguay y Estados Unidos.

Requisitos para acceder al régimen de franquicia