Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Sábado:
Mín  17°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / ADUANAS

Nuevo régimen de compras web en el exterior por franquicias: qué cambiará para el usuario y cómo se facturará el IVA

El instructivo de la Dirección Nacional de Aduanas establece que serán los operadores postales los "responsables de las obligaciones de terceros", como el caso del pago del IVA

24 de abril de 2026 17:07 hs
Compras por Internet. Archivo

Compras por Internet. Archivo

Pexels

Este 1° de mayo empezará a funcionar en Uruguay el nuevo régimen de compras web al exterior por régimen de franquicia, que ahora —con la puesta en marcha de los cambios establecidos en el Presupuesto Nacional— pasarán a computar IVA.

¿Qué impacto tendrán estos cambios para los usuarios? ¿Cuándo y cómo se les computará el IVA?

La Dirección Nacional de Aduanas divulgó un instructivo este viernes para informar a la ciudadanía y a los operadores logísticos que suelen intervenir en estas compras —como los couriers y despachantes de aduana— cómo se implementará el nuevo régimen.

Más noticias

Compras web en el exterior: sitios ya ofrecen envíos de hasta US$ 800 sin impuestos antes de que rija el nuevo régimen

Compras web en Estados Unidos: nuevo esquema de Aduana genera confusión en operadores de comercio electrónico

Cabe recordar que el Presupuesto Nacional impulsado por el gobierno de Yamandú Orsi y aprobado en el Parlamento estableció cambios al régimen de franquicias.

Desde el 1° de mayo los ciudadanos uruguayos mayores de 18 años podrán acceder a tres envíos al año por hasta US$ 800 entre los tres. De esta manera, se amplía el tope disponible para hacer compras (hasta el 30 de abril es de US$ 200 dólares por envío).

Además, ese total podrá ser fraccionado entre una y tres veces. Es decir, hasta ahora las personas pueden hacer una compra por régimen de franquicia por hasta US$ 200, pero ahora podrán hacer un único pedido al exterior por hasta US$ 800 o decidir fraccionar ese total en hasta tres envíos.

El otro cambio sustancial, además de la forma de fraccionar los envíos y el tope, refiere al IVA que desde el 1° de mayo regirá para estas compras, que hasta ahora estaban exentas.

¿Cómo se cobrará el IVA a los usuarios? El instructivo de la Dirección Nacional de Aduanas establece que serán los "operadores postales" los "responsables de las obligaciones de terceros".

Es decir, serán estos operadores —sea un courier, el Correo Uruguayo o un despachante— quienes deberán abonar el impuesto ante la Aduana "en nombre de los usuarios".

Fuentes del sector consultadas por El Observador explicaron que esto, en la práctica, implicará que los responsables logísticos de la compra se harán cargo de pagar —y luego cobrar a los usuarios— el IVA que corresponda a cada pedido.

De esta manera, una vez que el pedido llegue al país, las empresas pagarán a la Aduana pero luego le facturarán al usuario el costo del IVA sobre el total de la compra para entregar el pedido.

Los únicos productos que seguirán estando exentos de IVA serán aquellos que provengan de Estados Unidos, aunque para que esto rija será un requisito indispensable que la empresa esté registrada ante la Aduana. De lo contrario, se cobrará el IVA de todas formas.

La exención de este impuesto está establecida en el acuerdo comercial TIFA que rige entre Uruguay y Estados Unidos.

Requisitos para acceder al régimen de franquicia

  • Contar con mayoría de edad y un documento de identidad vigente
  • La mercadería debe ser para uso personal, sin fines comerciales
  • No podrá haber hecho más de tres envíos por año civil por un monto máximo de US$ 800
  • El pago deberá realizarse a través de una tarjeta de crédito o débito internacional o un instrumento de dinero electrónico internacional, emitido por una institución de intermediación financiera, empresa administradora de crédito o institución emisora de dinero electrónico regulada por el Banco Central del Uruguay
  • La titularidad del medio de pago deberá coincidir con la del titular de la compra y con el destinatario del envío

Las más leídas

Ejército compró pero no puede utilizar 89 vehículos todoterreno porque contravienen decreto sobre calidad del aire

ASSE resolvió denunciar penalmente al expresidente Leonardo Cipriani y su directorio por compras a ITHG e irregularidades con Casmu y el Círculo Católico

Paro de UCOT por "brutal agresión" contra un chofer: fue golpeado hasta quedar inconsciente y el ómnibus chocó

Medio millón de hamburguesas por día y 570 empleos más: impactos de la ampliación del frigorífico Tacuarembó

Temas

Compras web exterior IVA

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos