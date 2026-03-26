Compras web en el exterior: llegaron casi 500.000 paquetes en meses previos al cambio de la franquicia

Las compras web en el exterior tuvieron un incremento interanual de 70% en los dos primeros meses de 2026. La utilización de la franquicia crece mientras los consumidores esperan las modificaciones dispuestas para el régimen de encomiendas internacionales .

Entre enero y febrero se realizaron 475.590 compras web en el exterior frente a las 279.877 efectuadas en los mismos meses del año pasado , según los datos publicados por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) .

Desde diciembre pasado la tendencia se ubicó por encima de las 200 mil operaciones mensuales y con el máximo histórico registrado en enero con 239.726 encomiendas recibidas. Además, en los dos meses se verificó el récord de compras diarias que en promedio fueron 8.061 .

El ranking por rubros lo lideró vestimenta y manufacturas textiles, seguido por juguetes, juegos y artículos para recreo . En el desglose realizado por la DNA también hubo máquinas, aparatos y material eléctrico; muebles y artículos para el hogar (bazar y decoración); relojes y sus partes y sombreros, paraguas y bastones .

TEMU Foto: Gastón Britos / FocoUy

El fuerte crecimiento de las compras web en el exterior se comenzó a verificar en la segunda mitad de 2024 tras la irrupción de la china Temu en Uruguay. La tienda se consolidó en el mercado local, como lo hizo en el resto del mundo, a través de una agresiva oferta publicitaria y artículos de bajo precio. Eso generó un segundo boom de la franquicia de encomiendas internacionales desde su implementación hace más de una década.

Pero también despertó las críticas del comercio formal uruguayo que alertó sobre una competencia desigual. Esas quejas llegaron al gobierno que el año pasado incluyó en el proyecto de Presupuesto algunas modificaciones al régimen de compras.

Cambios para las compras web

Días atrás la DNA informó sobre la entrada en vigencia del nuevo decreto que reglamenta la franquicia de envíos postales internacionales. La entrada en vigencia será a partir del 1º de mayo.

La nueva normativa marca que se mantienen hasta tres encomiendas al año que no pueden superar, por vez, los 20 kilos. Uno de los cambios es en el tope anual de las compras que pasa de US$ 600 a US$ 800 por año. Las operaciones tienen que pagarse con tarjeta de débito o crédito internacional o instrumento de dinero electrónico. El texto explica que la titularidad del medio de pago deberá coincidir con el titular de la compra y con el destinatario del envío.

Además, el beneficiario deberá autorizar a las administradoras de las tarjetas de crédito o débito o de dinero electrónico a que suministren la información que solicite la Dirección Nacional de Aduanas. Una de las modificaciones sustanciales es que las compras efectuadas en China (a través de Temu) deberán pagar IVA. Sin embargo, quedarán exceptuadas del impuestos las que se realicen en Estados Unidos, por la vigencia de un Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión (TIFA) con ese país.

El decreto apunta a las compras realizadas en la tienda china que fueron la causa de la expansión exponencial de la franquicia en el último año y medio.