Oposición interpelará a Gabriel Oddone por cambios en las AFAP y "situación compleja" de la economía

Este miércoles en la Cámara de Senadores se aprobó con votos de la oposición la realización de una interpelación contra el ministro de Economía, Gabriel Oddone , luego de que los legisladores del Frente Amplio ( FA ) no acompañaran un pedido inicial de convocar al jerarca ministerial al Parlamento en régimen de Comisión General .

" La Coalición Republicana entiende que la economía del país está en una situación compleja, vulnerable y de absoluto riesgo . Hay un conjunto de situaciones que se las pueden caracterizar de este modo y que ha habido respuestas que no son las que compartimos, por lo cual entendemos que el país se debe, en este ámbito, una discusión acerca de estas políticas", comenzó señalando en su oratoria en el Senado el legislador del Partido Nacional, Sergio Botana , quien planteó inicialmente un pedido de llamar a la Comisión General de Hacienda al secretario de Estado .

"No se trata de una guerra ni con una persona, ni con un equipo, ni con un gobierno. Se trata, en todo caso, de una guerra con políticas que entendemos ponen en riesgo el empleo, el crecimiento económico, y dejan absolutamente expuesto al país en su endeudamiento y en el costo que este endeudamiento expone el futuro de todo el trabajo nacional y la estabilidad actual de la economía ", agregó.

En este marco, explicó que entienden pertinente "conversar" sobre estos aspectos y dijo que, a su entender, la convocatoria a la Comisión sería lo mejor para buscar "un clima de discusión profunda, de debate, de inteligencia trabajando en conjunto desde las diversas posiciones y filosofías, y no de enfrentamiento vacío" .

Finalmente, y antes de tener la respuesta de la bancada del FA, adelantó que, en el caso de que no se produciera el "voto general y la posibilidad de trabajar de ese modo", procederían al "mecanismo de la interpelación", lo que finalmente sucedió.

Desde el Frente Amplio habló el senador Daniel Caggiani, quien en primera instancia agradeció la "gentileza" de los coordinadores del Partido Nacional por haber trabajado en la "posibilidad de concretar un llamado al régimen de Comisión General de manera conjunta" y después adelantó que no votarían el llamado bajo el entendido de que este "no es oportuno" y porque no consideran que "la economía esté pasando por alguna de las consideraciones que se están haciendo por parte de la bancada de la Coalición Republicana".

"Dentro de un mes y poco se va a presentar por parte del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía el mensaje de la Rendición de Cuentas del 2025 y las proyecciones económicas para el 2026 y, por tanto, no vamos a acompañar el llamado a comisión ni tampoco la interpelación", añadió.

Tras estas expresiones, se puso en consideración la moción que fue rechazada con 13 votos de 30. Instantes después se votó la interpelación y fue aprobada en 14 a 31 con el apoyo de todos los políticos de la Coalición presentes.

Entre los temas a tratar en la instancia, la coalición tiene previsto abordar los cambios propuestos para la seguridad social y, en particular, sobre las AFAP, así como el estado general de la economía y sus perspectivas, la competitividad y el nombramiento de la nueva integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en relación a Silvia Rodríguez Collazo.

La intención de llevar adelante un pedido de llamado a comisión y/o eventual interpelación fue planteada en la reunión de coordinación del Senado, espacio integrado por los representantes de la coalición, pero también por la vicepresidenta Carolina Cosse.