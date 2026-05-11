Blancos convocan a Gabriel Oddone al Senado por cambios en AFAP's y otros temas: será en régimen de comisión general

Los senadores blancos Sergio Botana y Carlos Camy promoverá un llamado en régimen de comisión general —a diferencia de la interpelación no se vota una moción al final, por lo que no tiene consecuencias políticas— al ministro de Economía, Gabriel Oddone , en el Senado de la República.

Entre otros temas, según informó El País en primera instancia, estarán los cambios propuestos para la seguridad social y, en particular, sobre las AFAP , así como el " estado general de la economía y sus perspectivas ", la " competitividad " y el " nombramiento de la nueva integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ", en relación a Silvia Rodríguez Collazo, informaron desde el Partido Nacional.

La iniciativa fue planteada en la reunión de coordinación del Senado, espacio integrado por los representantes de la coalición pero también por la vicepresidenta Carolina Cosse. El planteo lo realizó Camy como coordinador de la bancada de senadores del Partido Nacional, pero el senador convocante será Botana .

Según declaró el exintendente de Cerro Largo a El País el camino elegido es el de comisión general porque la oposición busca " interpelar a la política económica y no al ministro" , aunque para llevar adelante la convocatoria en este régimen será necesario contar con el apoyo del Frente Amplio o, de lo contrario, avanzar por una interpelación.

Los cambios previstos para las AFAP generaron polémica en las últimas semanas, luego de la finalización del Diálogo Social y la entrega de un documento final con recomendaciones, que estableció, entre otras cosas, que es recomendable avanzar hacia la conformación de un pilar de ahorro generacional, en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargue de administrarlas.

Esto llevó a que la Asociación Nacional de AFAP de Uruguay (Anafap) hablara de una "estatización" y a que dirigentes de la oposición apuntaran en el mismo sentido, como el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, que acusó al Frente Amplio de querer "confiscar" y "estatizar" el ahorro.

Oddone, sin embargo, ha insistido en que no habrá ninguna confiscación ni estatización de los fondos y que se mantendrán los tres pilares del sistema de seguridad social. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) instaló una mesa de diálogo con Anafap y República AFAP para dialogar sobre los cambios y discutir las propuestas que eventualmente el Poder Ejecutivo deberá plasmar en un proyecto de ley.

Respecto a la designación de Rodríguez Collazo en el CFA, Botana sostuvo que se trata de una persona "absolutamente militante" designada para integrar un organismo caracterizado por su cualidad de independiente, además de técnico y honorario. Las dudas de la oposición de basan en que Rodríuez Collazo integró el grupo de "Frenteamplistas por el no" que firmó en contra de la propuesta del PIT-CNT para dar marcha atrás en la reforma de la seguridad social del gobierno pasado y que en redes sociales la economista se ha manifestado a favor de la campaña de Orsi.