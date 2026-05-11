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El Observador / Fútbol / TORNEO INTERMEDIO

Fixture parcial del Torneo Intermedio 2026: no habrá clásico entre Nacional y Peñarol y el aurinegro va al grupo de Racing

Peñarol será cuarto o quinto en el Torneo Apertura y Nacional ya es séptimo por lo que no habrá clásico en el Torneo Intermedio, al menos en los grupos

11 de mayo de 2026 19:21 hs
Lucas Ferreira

Lucas Ferreira

Foto: Gastón Britos/Focouy

El triunfo de Deportivo Maldonado sobre Boston River, en la última fecha del Torneo Apertura, determinó que no haya clásico por el Torneo Intermedio ya que Nacional y Peñarol quedarán emparejados en diferentes grupos.

Tal como se hizo el año pasado, donde cambió el formato de integración de los grupos, hay un orden preestablecido para la conformación de ambas series.

El grupo A estará integrado por el primero, el cuarto, el quinto, el octavo, el noveno, el 12º, el 13º y el 16º.

En el A estarán Racing, campeón del Apertura, Peñarol (que será cuarto, salvo que sea goleado por Cerro Largo, en cuyo caso será quinto, Central Español (quinto o cuarto), Defensor Sporting (octavo) y Cerro (16°). Las posiciones del 9°, 12° y 13° se definirán conforme al resultado de Cerro Largo vs Peñarol.

Cerro Largo vs Peñarol EN VIVO por el Torneo Apertura: el aurinegro se fue al descanso un gol abajo tras ser superior en el primer tiempo

Universitario, próximo rival de Nacional en Copa Libertadores, contrató a un técnico que dirigió a cinco selecciones y fue DT en un Mundial en el que enfrentó a Uruguay

El grupo B se conformará por el segundo, el tercero, el sexto, el séptimo, el décimo, el 11º, el 14º y el 15º.

Ya están confirmados: Deportivo Maldonado (2º), Albion (3º), Montevideo City Torque (6º), Nacional (7º), Juventud (14º) y Progreso (15º). Resta definir el décimo y el undécimo.

    Fixture parcial de la serie A

    Fecha 1

    Racing vs 12º

    4º (seguramente Peñarol) vs 9º (seguramente Liverpool)

    5° vs Defensor Sporting

    13º vs Cerro

    Fecha 2

    Cerro vs 5°

    Defensor Sporting vs 4º

    9º vs Racing

    12º vs 13º

    Fecha 3

    12º vs Cerro

    13º vs 9º

    Racing vs Defensor Sporting

    4º vs 5°

    Fecha 4

    Cerro vs 4º

    5° vs Racing

    Defensor Sporting vs 13º

    9º vs 12º

    Fecha 5

    9º vs Cerro

    12º vs Defensor Sporting

    13º vs 5°

    Racing vs 4º

    Fecha 6

    Cerro vs Racing

    4º vs 13º

    5° vs 12º

    Defensor Sporting vs 9º

    Fecha 7

    Defensor Sporting vs Cerro

    5° vs 9º

    4º vs 12º

    Racing vs 13º

    Fixture parcial de la serie B

    Fecha 1

    Deportivo Maldonado vs 11º

    Albion vs 10º

    Montevideo City Torque vs Nacional

    Juventud vs Progreso

    Fecha 2

    Progreso vs Montevideo City Torque

    Nacional vs Albion

    10º vs Deportivo Maldonado

    11º vs Juventud

    Fecha 3

    11º vs Progreso

    Juventud vs 10º

    Deportivo Maldonado vs Nacional

    Albion vs Montevideo City Torque

    Fecha 4

    Progreso vs Albion

    Montevideo City Torque vs Deportivo Maldonado

    Nacional vs Juventud

    10º vs 11º

    Fecha 5

    10º vs Progreso

    11º vs Nacional

    Juventud vs Montevideo City Torque

    Deportivo Maldonado vs Albion

    Fecha 6

    Progreso vs Deportivo Maldonado

    Albion vs Juventud

    Montevideo City Torque vs 11º

    Nacional vs 10º

    Fecha 7

    Nacional vs Progreso

    Montevideo City Torque vs 10º

    Albion vs 11º

    Deportivo Maldonado vs Juventud

    Los primeros de cada grupo jugarán la final por lo que recién ahí puede haber clásico, tal como lo hubo en las ediciones 2024 y 2025 del Intermedio.

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