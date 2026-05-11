Fixture parcial del Torneo Intermedio 2026: no habrá clásico entre Nacional y Peñarol y el aurinegro va al grupo de Racing

El triunfo de Deportivo Maldonado sobre Boston River, en la última fecha del Torneo Apertura, determinó que no haya clásico por el Torneo Intermedio ya que Nacional y Peñarol quedarán emparejados en diferentes grupos.
Tal como se hizo el año pasado, donde cambió el formato de integración de los grupos, hay un orden preestablecido para la conformación de ambas series.
El grupo A estará integrado por el primero, el cuarto, el quinto, el octavo, el noveno, el 12º, el 13º y el 16º.
En el A estarán Racing, campeón del Apertura, Peñarol (que será cuarto, salvo que sea goleado por Cerro Largo, en cuyo caso será quinto, Central Español (quinto o cuarto), Defensor Sporting (octavo) y Cerro (16°). Las posiciones del 9°, 12° y 13° se definirán conforme al resultado de Cerro Largo vs Peñarol.
El grupo B se conformará por el segundo, el tercero, el sexto, el séptimo, el décimo, el 11º, el 14º y el 15º.
Ya están confirmados: Deportivo Maldonado (2º), Albion (3º), Montevideo City Torque (6º), Nacional (7º), Juventud (14º) y Progreso (15º). Resta definir el décimo y el undécimo.
Fixture parcial de la serie A
Fecha 1
Racing vs 12º
4º (seguramente Peñarol) vs 9º (seguramente Liverpool)
5° vs Defensor Sporting
13º vs Cerro
Fecha 2
Cerro vs 5°
Defensor Sporting vs 4º
9º vs Racing
12º vs 13º
Fecha 3
12º vs Cerro
13º vs 9º
Racing vs Defensor Sporting
4º vs 5°
Fecha 4
Cerro vs 4º
5° vs Racing
Defensor Sporting vs 13º
9º vs 12º
Fecha 5
9º vs Cerro
12º vs Defensor Sporting
13º vs 5°
Racing vs 4º
Fecha 6
Cerro vs Racing
4º vs 13º
5° vs 12º
Defensor Sporting vs 9º
Fecha 7
Defensor Sporting vs Cerro
5° vs 9º
4º vs 12º
Racing vs 13º
Fixture parcial de la serie B
Fecha 1
Deportivo Maldonado vs 11º
Albion vs 10º
Montevideo City Torque vs Nacional
Juventud vs Progreso
Fecha 2
Progreso vs Montevideo City Torque
Nacional vs Albion
10º vs Deportivo Maldonado
11º vs Juventud
Fecha 3
11º vs Progreso
Juventud vs 10º
Deportivo Maldonado vs Nacional
Albion vs Montevideo City Torque
Fecha 4
Progreso vs Albion
Montevideo City Torque vs Deportivo Maldonado
Nacional vs Juventud
10º vs 11º
Fecha 5
10º vs Progreso
11º vs Nacional
Juventud vs Montevideo City Torque
Deportivo Maldonado vs Albion
Fecha 6
Progreso vs Deportivo Maldonado
Albion vs Juventud
Montevideo City Torque vs 11º
Nacional vs 10º
Fecha 7
Nacional vs Progreso
Montevideo City Torque vs 10º
Albion vs 11º
Deportivo Maldonado vs Juventud
Los primeros de cada grupo jugarán la final por lo que recién ahí puede haber clásico, tal como lo hubo en las ediciones 2024 y 2025 del Intermedio.