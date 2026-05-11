Fixture parcial del Torneo Intermedio 2026: no habrá clásico entre Nacional y Peñarol y el aurinegro va al grupo de Racing

El triunfo de Deportivo Maldonado sobre Boston River, en la última fecha del Torneo Apertura, determinó que no haya clásico por el Torneo Intermedio ya que Nacional y Peñarol quedarán emparejados en diferentes grupos.

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Tal como se hizo el año pasado, donde cambió el formato de integración de los grupos, hay un orden preestablecido para la conformación de ambas series.

El grupo A estará integrado por el primero, el cuarto, el quinto, el octavo, el noveno, el 12º, el 13º y el 16º .

En el A estarán Racing, campeón del Apertura, Peñarol (que será cuarto, salvo que sea goleado por Cerro Largo, en cuyo caso será quinto, Central Español (quinto o cuarto), Defensor Sporting (octavo) y Cerro (16°). Las posiciones del 9°, 12° y 13° se definirán conforme al resultado de Cerro Largo vs Peñarol.

Universitario, próximo rival de Nacional en Copa Libertadores, contrató a un técnico que dirigió a cinco selecciones y fue DT en un Mundial en el que enfrentó a Uruguay

Cerro Largo vs Peñarol EN VIVO por el Torneo Apertura: el aurinegro se fue al descanso un gol abajo tras ser superior en el primer tiempo

El grupo B se conformará por el segundo, el tercero, el sexto, el séptimo, el décimo, el 11º, el 14º y el 15º.

Ya están confirmados: Deportivo Maldonado (2º), Albion (3º), Montevideo City Torque (6º), Nacional (7º), Juventud (14º) y Progreso (15º). Resta definir el décimo y el undécimo.

Fixture parcial de la serie A

Fecha 1

Racing vs 12º

4º (seguramente Peñarol) vs 9º (seguramente Liverpool)

5° vs Defensor Sporting

13º vs Cerro

Fecha 2

Cerro vs 5°

Defensor Sporting vs 4º

9º vs Racing

12º vs 13º

Fecha 3

12º vs Cerro

13º vs 9º

Racing vs Defensor Sporting

4º vs 5°

Fecha 4

Cerro vs 4º

5° vs Racing

Defensor Sporting vs 13º

9º vs 12º

Fecha 5

9º vs Cerro

12º vs Defensor Sporting

13º vs 5°

Racing vs 4º

Fecha 6

Cerro vs Racing

4º vs 13º

5° vs 12º

Defensor Sporting vs 9º

Fecha 7

Defensor Sporting vs Cerro

5° vs 9º

4º vs 12º

Racing vs 13º

Fixture parcial de la serie B

Fecha 1

Deportivo Maldonado vs 11º

Albion vs 10º

Montevideo City Torque vs Nacional

Juventud vs Progreso

Fecha 2

Progreso vs Montevideo City Torque

Nacional vs Albion

10º vs Deportivo Maldonado

11º vs Juventud

Fecha 3

11º vs Progreso

Juventud vs 10º

Deportivo Maldonado vs Nacional

Albion vs Montevideo City Torque

Fecha 4

Progreso vs Albion

Montevideo City Torque vs Deportivo Maldonado

Nacional vs Juventud

10º vs 11º

Fecha 5

10º vs Progreso

11º vs Nacional

Juventud vs Montevideo City Torque

Deportivo Maldonado vs Albion

Fecha 6

Progreso vs Deportivo Maldonado

Albion vs Juventud

Montevideo City Torque vs 11º

Nacional vs 10º

Fecha 7

Nacional vs Progreso

Montevideo City Torque vs 10º

Albion vs 11º

Deportivo Maldonado vs Juventud

Los primeros de cada grupo jugarán la final por lo que recién ahí puede haber clásico, tal como lo hubo en las ediciones 2024 y 2025 del Intermedio.