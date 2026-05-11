Universitario, próximo rival de Nacional en Copa Libertadores, contrató a un técnico que dirigió a cinco selecciones y fue DT en un Mundial en el que enfrentó a Uruguay

Mientras Nacional se prepara para jugar el miércoles 20 de mayo ante Universitario en el Gran Parque Central por la quinta fecha de su grupo de la Copa Libertadores de América, en lo que será un partido más que trascendente para ambos, el rival de los albos contrató este lunes a un nuevo técnico. Se trata del argentino Héctor Cúper, quien dirigió a cinco selecciones y a una de ellas, lo hizo en el Mundial de Rusia 2018.

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El ciclo de Jorge Araujo no logró revertir la situación del equipo: la distancia de los demás respecto al liderato en el Torneo Apertura creció, el conjunto se encuentra cuarto, y el presente en el máximo torneo continental de clubes se complicó, dejando al club sin margen de error.

La dirigencia de Universitario evaluó varios perfiles. En esa lista apareció el nombre de Cristian "Kily" González . Las conversaciones con el exjugador argentino incluyeron reuniones formales, pero no se llegó finalmente a un acuerdo.

El nombre de Héctor Cúper surgió rápidamente en Universitario como la alternativa que respondía a las exigencias que busca el club que son, mejorar en lo local, y apostar a la Copa Libertadores.

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Así, uno de los dos grandes del fútbol de Perú, apostó por la experiencia del argentino.

Esta resolución implica un viraje en la estrategia deportiva de Universitario, al apostar por un entrenador de perfil internacional, con trayectorias en clubes importantes como Valencia de España e Internazionale de Milán de Italia, y selecciones nacionales como Egipto, Georgia, Uzbekistán, Siria, y Congo, y que ya cuenta con éxitos en su haber.

Con la selección egipcia enfrentó a Uruguay en el Mundial de Rusia 2018, perdiendo por 1-0 con la celeste.

Así anunció Universitario su llegada: