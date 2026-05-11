Cristhian Stuani jugó 5 minutos, empató en la hora, le da vida a Girona y mandó al descenso a Oviedo de Guillermo Almada, Federico Viñas, Nicolás Fonseca y Thiago Borbas; mirá el gol

El delantero uruguayo Cristhian Stuani , le dio mucho aire a Girona este lunes con un gol en la hora en su visita a Rayo Vallecano -que viene de clasificar a la final de la Conference League de Europa- al empatar 1-1 por una nueva fecha de LaLiga de España y de esa manera, enviar a Oviedo de Guillermo Almada, Federico Viñas, Nicolás Fonseca y Thiago Borbas a la Segunda división española.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El nacido en Tala, Canelones, con sus 39 años, sigue siendo fundamental en el equipo del cual es el goleador histórico con más de 140 goles.

Es que ingresó para jugar los 85 minutos, y 1' después, Alemao anotó el gol para Rayo Vallecano que hizo explotar a todo Vallecas, ya que faltaba muy poco para el final.

Sin embargo, el uruguayo tuvo su oportunidad y consiguió un empate que fue trascendente, sobre los 90'.

Las seis bajas que tendrá Diego Aguirre en Peñarol para enfrentar hoy a Cerro Largo en el cierre del Torneo Apertura

Murió Daniel "Coquito" Rodríguez, dos veces campeón de la Copa Libertadores con Peñarol y una Copa Intercontinental, y padre del Toro Rodríguez

Stuani no era tenido en cuenta desde el pasado 1° de mayo cuando cayeron 1-0 como locales ante Mallorca, y jugó 20 minutos.

El gol de Cristhian Stuani sentenció a Oviedo de los uruguayos

Cristhian Stuani sigue escribiendo la historia en Girona. Si bien cada vez juega menos minutos, de vez en cuando su técnico, Michel, sabe que siempre puede contar con él en momentos difíciles.

Así ocurrió este lunes en la tardecita uruguaya y el goleador salvó un punto fundamental para que su equipo siga respirando en la lucha por no descender.

No obstante, con ese gol, Stuani mandó a la Segunda división española a Oviedo, equipo que ascendió para esta temporada, que dirige Guillermo Almada, y en el que juegan los uruguayos Federico Viñas, Nicolás Fonseca y Thiago Borbas.