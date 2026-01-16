Los elogios para Cristhian Stuani no paran en España: llegó a los 300 partidos con Girona y los hinchas quieren que el club le haga una estatua en el estadio

Cristhian Stuani firmó un nuevo gol para Girona y lo celebra ante Valladolid, ya que se salvaron del descenso de LaLiga de España

El uruguayo Cristhian Stuani siempre es motivo para que la prensa española lo tenga en cuenta. Con sus 39 años sigue siendo uno de los puntales de Girona en LaLiga de España y en el resto de las competencias en las que juega con el conjunto catalán.

Como informó en su momento Referí, es el máximo goleador de la historia de Girona y hasta ahora, lleva 144 goles.

No obstante ello, su futuro está en el aire. Su vínculo expira a final de temporada, aunque maneja una carta blanca . Si quiere seguir un año más, Girona le renovará.

Días pasados, la prensa española lo tildaba de "incombustible" debido a que está cerca de cumplir los 40 años.

Lo que dicen en España y el nuevo récord

Cristhian Stuani se prepara para estar a esta al menos a la orden este viernes cuando enfrenten a Espanyol (un exequipo de los que ya jugó) por una nueva fecha de LaLiga de España.

Respecto a su posible continuidad en el club, el diario deportivo AS expresa: "Lo hará sin dudarlo porque Stuani es el Girona y gran parte del Girona, Stuani. Desde su primera temporada ha liderado el ataque rojiblanco. Siempre ha superado la cifra de 10 goles y este curso, pese a haber disputado solo el 12% de los minutos en Liga, ya ha festejado tres tantos. Hace tiempo que hay una corriente de aficionados que pide que se le construya una estatua en Montilivi".

Y agrega: "Su figura es alargada y, además, acaba de alcanzar una nueva barrera: la de los 300 partidos con el Girona. Los alcanzó la pasada jornada y la superará, este viernes, contra Espanyol".

Los 300 encuentros están repartidos en 170 en Primera (71 goles); 108 en Segunda (65); 14 de Copa del Rey (8) y ocho de Champions League.

Además, también es historia en Primera. Porque es el segundo uruguayo, tras Godín (368), con más partidos en la máxima categoría del fútbol español. El delantero lleva 335 entre todos sus clubes.