Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / FÚTBOL

AUF avanza hacia el acuerdo final por los derechos de TV: quiénes firmaron y cuál es la situación de Tenfield y Torneos-DirecTV, que les estiraron el plazo de las 22 a las 23

Se aguarda con mucha expectativa lo que suceda en las próximas horas en la sede de la calle Guayabo

2 de marzo 2026 - 22:17hs
Cámaras Tendfield/ televisación del fútbol.
Foto: Leonardo Carreño

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) logró la firma de contratos finales de los derechos de televisión del fútbol uruguayo para el período 2026-2029.de las empresas Antel-Click y aguardó hasta la hora 22 de este lunes para que firmen Tenfield y Torneos-DirecTV, pero como aún no habían puesto la rúbrica, estiró el plazo hasta las 23.

Dichos contratos fueron firmados en las propias oficinas de la AUF en la tarde-noche de este lunes.

Cabe recordar que el pasado viernes, finalmente no hubo reunión entre las autoridades de la Asociación y de Tenfield para intentar seguir acercando a las partes.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol
DERECHOS DE TV

Derechos de TV: la AUF envió los contratos finales y espera a las empresas adjudicatarias para firmar los acuerdos a partir de la hora 13 de este lunes

las firmas de los contratos de tv llegan a su final con incertidumbre, sin arreglo auf-tenfield; esperan suscribir el lunes todos los acuerdos
FÚTBOL

Las firmas de los contratos de TV llegan a su final con incertidumbre, sin arreglo AUF-Tenfield; esperan suscribir el lunes todos los acuerdos

La denuncia fue radicada en medio de las negociaciones de la firma de los contratos entre la AUF y las empresas adjudicatarias de los derechos de TV del fútbol uruguayo y se hizo de forma anónima.

Por otra parte, ese mismo viernes 27, la AUF envió a todas las empresas los borradores finales de los contratos que esperaban firmar este lunes, en el plazo límite estableciido para suscribir los acuerdos.

El pasado viernes 20 de febrero, la AUF decidió la prórroga en la firma de los contratos de TV para seguir negociando con las empresas.

El plazo vencía el domingo 22 y se extendió hasta este lunes 2 de marzo, por lo que este día, sí o sí deben estar firmados los seis lotes.

Los contratos

Desde la AUF fueron convocadas todas las empresas para que en la tarde de este lunes, se firmaran los contratos.

Los ocho que esperaba firmar la AUF eran:

  • cable+TV abierta (consorcio Torneos/DirecTV, paga a la AUF US$ 31.800.000 por año)
  • streaming (Tenfield, paga US$ 17.500.000 por año)
  • derechos para el exterior (consorcio Team Click-Antel, paga US$ 3.100.000 por año)
  • Mercado de apuestas (Mediapro, paga US$ 3.000.000 por año)
  • publicidad y merchandising (Tenfield, paga US$ 8.000.000 por año)
  • derechos para otras competencias de la AUF (Telecom/GMC/Conosur, paga US$ 2.200.000 por año)
  • producción comercial (Tenfield, cobra US$ 1.200.000 por año)
  • producción audiovisual (Tenfield, cobra US$ 5.044.000 por año)

Según pudo saber Referí, la empresa Tenfield estuvo representada por tres personas en la AUF.

Dicha empresa debe firmar cuatro contratos: dos lotes comerciales que son el streaming y la publicidad, y además, los dos bloques de producción.

Temas:

AUF Derechos de televisión del fútbol uruguayo Tenfield DirecTV

Seguí leyendo

Las más leídas

Damián Musto fue importante para Peñarol 
ARGENTINA

El excampeón uruguayo con Peñarol que será ayudante técnico de Chacho Coudet en River Plate argentino

Mario Saralegui en uno de sus períodos como técnico de Peñarol
PEÑAROL

El comentario de Mario Saralegui, ganador de todo con Peñarol, tras el triunfo clásico ante Nacional por el Torneo Apertura

Flavio Perchman: Cuando nos tuvieron que ganar no lo hicieron; Nacho (Ruglio) pasó bastante tiempo escondido después de las finales; que disfrute ahora
NACIONAL

Flavio Perchman: "Cuando nos tuvieron que ganar no lo hicieron"; "Nacho (Ruglio) pasó bastante tiempo escondido después de las finales; que disfrute ahora"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló este jueves 8 de enero en Los Aromos por primera vez después de 45 días y luego de las finales que Nacional le ganó a Peñarol en la Liga AUF Uruguaya 2025
PEÑAROL

Ignacio Ruglio: los elogios para Arezo, la mochila que se sacó Aguirre y la arenga de Washington Aguerre, que adelantó lo que ocurriría en el clásico

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos