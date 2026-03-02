AUF avanza hacia el acuerdo final por los derechos de TV: quiénes firmaron y cuál es la situación de Tenfield y Torneos-DirecTV, que les estiraron el plazo de las 22 a las 23

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) logró la firma de contratos finales de los derechos de televisión del fútbol uruguayo para el período 2026-2029.de las empresas Antel-Click y aguardó hasta la hora 22 de este lunes para que firmen Tenfield y Torneos-DirecTV, pero como aún no habían puesto la rúbrica, estiró el plazo hasta las 23.

Dichos contratos fueron firmados en las propias oficinas de la AUF en la tarde-noche de este lunes.

Cabe recordar que el pasado viernes, finalmente no hubo reunión entre las autoridades de la Asociación y de Tenfield para intentar seguir acercando a las partes.

Lo que promovió la suspensión fueron los riesgos que detectó el pasado jueves la Comisión de Defensa de la Competencia por prácticas anticompetitivas en los contratos de la AUF por derechos de TV y le ordenó importantes limitaciones.

La denuncia fue radicada en medio de las negociaciones de la firma de los contratos entre la AUF y las empresas adjudicatarias de los derechos de TV del fútbol uruguayo y se hizo de forma anónima.

Por otra parte, ese mismo viernes 27, la AUF envió a todas las empresas los borradores finales de los contratos que esperaban firmar este lunes, en el plazo límite estableciido para suscribir los acuerdos.

El pasado viernes 20 de febrero, la AUF decidió la prórroga en la firma de los contratos de TV para seguir negociando con las empresas.

El plazo vencía el domingo 22 y se extendió hasta este lunes 2 de marzo, por lo que este día, sí o sí deben estar firmados los seis lotes.

Los contratos

Desde la AUF fueron convocadas todas las empresas para que en la tarde de este lunes, se firmaran los contratos.

Los ocho que esperaba firmar la AUF eran:

cable+TV abierta (consorcio Torneos/DirecTV , paga a la AUF US$ 31.800.000 por año)

, paga a la AUF US$ 31.800.000 por año) streaming ( Tenfield , paga US$ 17.500.000 por año)

, paga US$ 17.500.000 por año) derechos para el exterior (consorcio Team Click-Antel , paga US$ 3.100.000 por año)

, paga US$ 3.100.000 por año) Mercado de apuestas ( Mediapro , paga US$ 3.000.000 por año)

, paga US$ 3.000.000 por año) publicidad y merchandising ( Tenfield , paga US$ 8.000.000 por año)

, paga US$ 8.000.000 por año) derechos para otras competencias de la AUF ( Telecom/GMC/Conosur , paga US$ 2.200.000 por año)

, paga US$ 2.200.000 por año) producción comercial ( Tenfield , cobra US$ 1.200.000 por año)

, cobra US$ 1.200.000 por año) producción audiovisual (Tenfield, cobra US$ 5.044.000 por año)

Según pudo saber Referí, la empresa Tenfield estuvo representada por tres personas en la AUF.

Dicha empresa debe firmar cuatro contratos: dos lotes comerciales que son el streaming y la publicidad, y además, los dos bloques de producción.