Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 3 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este martes 3 de marzo una jornada con aumento de nubosidad en gran parte del país, máximas que alcanzarán los 34 °C en el norte y probables precipitaciones y tormentas hacia la tarde y noche en varias zonas .

Durante la mañana el cielo amanecerá algo nuboso, con períodos de nuboso , con viento del noreste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h .

En la tarde y noche el cielo se presentará nuboso, con períodos de cubierto , con viento del sector este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h .

En Montevideo y su zona metropolitana pronostican una mínima de 18 °C y una máxima de 31 °C .

Este

La mañana estará algo nublada, con períodos de nuboso, además de nieblas y neblinas. El viento será del noreste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Hacia la tarde y noche, el cielo permanecerá nuboso y cubierto, con viento del sector este de 10 a 30 km/h y rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras.

Para esta zona del país esperan una mínima de 15 °C y una máxima de 31 °C.

Centro-Sur

La mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nuboso, con viento del noreste de 10 a 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Durante la tarde y noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con viento del sector este de 10 a 30 km/h y períodos de variables entre 5 y 20 km/h.

En el centro-sur, prevén que la mínima será de 17 °C y la máxima de 31 °C.

Suroeste

Por la mañana habrá aumento de nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones, además de neblinas y bancos de niebla. El viento irá del noreste al noroeste entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

En la tarde y noche el cielo estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas, además de neblinas. El viento será del sector norte al este de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Sobre esa parte del Uruguay anuncian 17 °C de mínima y 32 °C de máxima.

Noreste

La mañana estará algo nubosa, con períodos de nuboso, con nieblas y neblinas. El viento irá del noreste al sureste de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

En la tarde y noche el cielo se presentará nuboso, con períodos de cubierto, con probables precipitaciones aisladas. El viento será del sector sur al este de 10 a 30 km/h.

Para el noreste prevén una mínima de 16 °C y una máxima de 32 °C.

Noroeste

Durante la mañana habrá aumento de nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones. El viento irá del noreste al sector sur de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

En la tarde y noche el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, con probables precipitaciones y tormentas. El viento será del sector sur de 10 a 30 km/h.

En el noroeste se espera la temperatura más alta del país, con una mínima de 18 °C y una máxima de 34 °C.