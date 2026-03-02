Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  22°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 3 de marzo

En Montevideo y el Área Metropolitana se prevén mínimas de hasta 18 °C y unas máximas que alcanzarán los 31 °C

2 de marzo 2026 - 21:00hs
Pronóstico de Inumet para este martes 3 de marzo

Pronóstico de Inumet para este martes 3 de marzo

Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 3 de marzo una jornada con aumento de nubosidad en gran parte del país, máximas que alcanzarán los 34 °C en el norte y probables precipitaciones y tormentas hacia la tarde y noche en varias zonas.

Montevideo y Área Metropolitana

Durante la mañana el cielo amanecerá algo nuboso, con períodos de nuboso, con viento del noreste de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y noche el cielo se presentará nuboso, con períodos de cubierto, con viento del sector este de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Más noticias
meteorologo anuncia que marzo tendra mucha tormenta y estima acumulados mensuales de 120 milimetros
CLIMA

Meteorólogo anuncia que marzo tendrá "mucha tormenta" y estima acumulados mensuales de 120 milímetros

Se espera un día soleado en Montevideo
PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 2 de marzo

En Montevideo y su zona metropolitana pronostican una mínima de 18 °C y una máxima de 31 °C.

Este

La mañana estará algo nublada, con períodos de nuboso, además de nieblas y neblinas. El viento será del noreste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Hacia la tarde y noche, el cielo permanecerá nuboso y cubierto, con viento del sector este de 10 a 30 km/h y rachas de 40 a 50 km/h en zonas costeras.

Para esta zona del país esperan una mínima de 15 °C y una máxima de 31 °C.

Centro-Sur

La mañana se presentará algo nubosa, con períodos de nuboso, con viento del noreste de 10 a 30 km/h, y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Durante la tarde y noche se prevé cielo nuboso y cubierto, con viento del sector este de 10 a 30 km/h y períodos de variables entre 5 y 20 km/h.

En el centro-sur, prevén que la mínima será de 17 °C y la máxima de 31 °C.

Suroeste

Por la mañana habrá aumento de nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones, además de neblinas y bancos de niebla. El viento irá del noreste al noroeste entre 10 y 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

En la tarde y noche el cielo estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones y tormentas, además de neblinas. El viento será del sector norte al este de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Sobre esa parte del Uruguay anuncian 17 °C de mínima y 32 °C de máxima.

Noreste

La mañana estará algo nubosa, con períodos de nuboso, con nieblas y neblinas. El viento irá del noreste al sureste de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

En la tarde y noche el cielo se presentará nuboso, con períodos de cubierto, con probables precipitaciones aisladas. El viento será del sector sur al este de 10 a 30 km/h.

Para el noreste prevén una mínima de 16 °C y una máxima de 32 °C.

Noroeste

Durante la mañana habrá aumento de nubosidad, con baja probabilidad de precipitaciones. El viento irá del noreste al sector sur de 10 a 30 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

En la tarde y noche el cielo estará nuboso, con períodos de cubierto, con probables precipitaciones y tormentas. El viento será del sector sur de 10 a 30 km/h.

En el noroeste se espera la temperatura más alta del país, con una mínima de 18 °C y una máxima de 34 °C.

Temas:

Inumet Uruguay Clima Clima en Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Astesiano, Javier García y el excomandante en jefe de la Armada: nueva lista de citaciones para la investigadora sobre las patrulleras océanicas de Cardama
PARLAMENTO

Astesiano, Javier García y el excomandante en jefe de la Armada: nueva lista de citaciones para la investigadora sobre las patrulleras océanicas de Cardama

Serpiente yarará rescatada por Alternatus Uruguay﻿
RESCATE

Una serpiente yarará fue encontrada en el baño de una casa en Punta Negra: Alternatus la rescató y advirtió por "situación de riesgo"

El presidente de la República, Yamandú Orsi
MINISTERIO DE JUSTICIA

Gobierno enviará un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia: Orsi lo oficializará este lunes en su discurso

El dólar subió en Uruguay y se acercó a los $ 39 en una jornada marcada por la escalada del crudo y la tensión internacional
MERCADOS

El dólar subió en Uruguay y se acercó a los $ 39 en una jornada marcada por la escalada del crudo y la tensión internacional

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos