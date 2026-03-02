Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 2 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este lunes 2 de marzo una jornada calurosa y ventosa en buena parte del país, con máximas que alcanzarán los 33 °C y rachas que podrían llegar a los 60 km/h en zonas costeras.

En Montevideo y el Área Metropolitana se espera una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 31 °C .

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso , con viento del noreste de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h .

En la tarde y noche continuará el tiempo claro y algo nuboso , en una jornada que se presentará ventosa . El viento rotará al sector este con intensidades de 20 a 30 km/h y rachas que podrían alcanzar los 60 km/h .

Este

En el este del país la mínima será de 12 °C y la máxima de 30 °C.

Por la mañana estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, además de nieblas y neblinas. El viento soplará del noreste entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Hacia la tarde y noche el cielo permanecerá claro y algo nuboso, con condiciones ventosas en zonas costeras. Se prevén vientos del noreste de 20 a 30 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h en la franja costera.

Oeste

En el oeste se anuncian 15 °C de mínima y 32 °C de máxima.

Tanto en la mañana como en la tarde y noche el tiempo estará claro y algo nuboso. El viento será del sector este de 20 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h durante la jornada.

Norte

Para el norte del país, Inumet prevé una mínima de 15 °C y una máxima de 33 °C, la más alta del territorio.

El cielo estará claro y algo nuboso en la mañana, con viento del noreste de 10 a 30 km/h.

En la tarde y noche se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad. El viento será del este y noreste de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.