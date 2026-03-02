Un policía abatió a un delincuente que quiso rapiñarlo en La Teja: otros dos efectivos fueron abordados por ladrones el fin de semana en Montevideo

Un policía abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo este domingo en el barrio La Teja , informó la Jefatura de Policía de Montevideo . El funcionario, que se encontraba de civil y fuera de servicio , resultó ileso.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de José María Vidal y Rivera Indarte , cuando el efectivo, de 50 años, terminaba de cumplir funciones como seguridad y se disponía a regresar a su hogar. Según la información oficial, se había subido a su camioneta cuando fue abordado por el rapiñero .

El delincuente lo amenazó con un arma de fuego. En ese momento, el hombre se identificó como policía y repelió el ataque efectuando disparos con su arma reglamentaria.

El agresor corrió algunos metros, pero cayó herido y murió a los pocos minutos en el lugar.

Investigación en curso

En la escena trabajó personal del Departamento de Homicidios junto con Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

El funcionario quedó en calidad de emplazado y deberá declarar ante Fiscalía en las próximas horas, como parte del procedimiento habitual en este tipo de casos.

Otros intentos de rapiña a policías

El intento de rapiña en La Teja no fue un hecho aislado durante el fin de semana, ya que en la intersección de Robinson y Jaime Roldós y Pons, en el barrio Villa Española, un delincuente que circulaba en moto intentó rapiñar a otro efectivo. Tras no concretar el robo, se dio a la fuga.

En la noche del sábado, en tanto, un policía fue rapiñado en las inmediaciones de Francisco Lecocq y bulevar Aparicio Saravia, en Colón. En ese caso, el delincuente se llevó las pertenencias del funcionario, que no sufrió lesiones.