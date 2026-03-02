Días antes de ser liberado, un hombre amenazó desde la cárcel a una menor de edad: volvió a ser formalizado

Las llaves de las celdas de la cárcel de Las Rosas

Un hombre que se encontraba cumpliendo prisión preventiva por delitos vinculados a violencia doméstica y sexual fue nuevamente formalizado días antes de recuperar la libertad, tras ser denunciado por amenazas contra su expareja y una menor de edad, familiar de la víctima. La Justicia dispuso que continúe en prisión preventiva por 180 días más, de acuerdo a la información del Ministerio del Interior.

Denuncia por amenazas antes de recuperar la libertad El individuo, poseedor de varios antecedentes penales, estaba privado de libertad desde abril de 2025, cuando fue formalizado por delitos relacionados a violencia doméstica y sexual.

El pasado 16 de febrero, su expareja radicó una nueva denuncia luego de presentar mensajes enviados a través de una red social, presuntamente por el hombre, en los que la amenazaba a ella y a una familiar menor de edad. En los textos, el ahora imputado advertía que, una vez liberado de la cárcel de Las Rosas, donde tenía prevista su liberación para el 27 de febrero, tomaría represalias contra ella y sus allegados.

Nueva formalización en San Carlos Enterada la Fiscalía Letrada de 1° Turno de San Carlos, especializada en violencia doméstica, de género y sexual, se dispusieron varias diligencias, entre ellas la fijación de audiencia para el 27 de febrero. Ese día el hombre fue conducido desde el centro de reclusión a la sede judicial.

En audiencia celebrada ante el Juzgado Letrado especializado en violencia doméstica, de género y sexual de 4° turno de San Carlos, se resolvió su formalización por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravados, reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, un delito de desacato agravado y un delito de amenazas agravado. Como medida cautelar, la Justicia dispuso la prisión preventiva por 180 días, por lo que el imputado deberá continuar privado de libertad mientras avanza la investigación.