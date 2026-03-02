Meteorólogos anuncian calor hasta el miércoles y posterior caída de temperaturas: prevén chaparrones, lluvias y tormentas

Meteorólogos pronosticaron en diálogo con El Observador un inicio de semana cálido , con temperaturas por encima de los 30 °C, y el desarrollo de eventuales desmejoras que provocarán una caída en las temperaturas hacia la segunda mitad de la semana.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según el meteorólogo Mario Bidegain, pese a un arranque de día fresco, durante la jornada de este lunes las temperaturas irán en un marcado ascenso hasta llegar a los 29, 30 °C en Montevideo .

"Mañana y el miércoles estaremos también más o menos en los 30 grados de temperaturas máximas" , afirmó el experto en conversación con este medio.

CLIMA Meteorólogo anuncia que marzo tendrá "mucha tormenta" y estima acumulados mensuales de 120 milímetros

CLIMA Metsul prevé "días otoñales" por masa de aire frío que llega esta semana: cómo podría impactar en Uruguay

Tras varios días de calor y producto del ingreso de una "masa de aire fría" , las temperaturas descenderán en todo el país a partir del jueves.

El jueves las máximas llegarán a los 25 °C, mientras que para el viernes y sábado rondarán los 23 °C.

Dicho estado del tiempo generará, además, algunas precipitaciones escasas en la zona sur del país y eventuales tormentas en los departamentos cercanos a Brasil, con hasta 70 milímetros de lluvia.

"Ahí —en la zona Norte— vamos a tener una semana movida en materia meteorológica. A partir de mañana el clima comienza a inestabilizarse", aseveró.

De cara al resto del mes, el experto aseguró que se registrarán "desvíos positivos" por encima de lo normal en las temperaturas.

Por su parte, y en un pronóstico similar, el meteorólogo Nubel Cisneros anunció un inicio de semana con "temperaturas muy elevadas".

Según el experto, las máximas en la zona costera rondarán los 29 a 32 °C, mientras que en el norte y litoral alcanzarán los 36 a 38 °C.

Esta situación cambiará el miércoles ante un "pasaje de mucha nubosidad" que generará un descenso de las temperaturas y la conformación de "algunos chaparrones", sobre todo en la zona litoral y norte del país.

El mal tiempo continuará el jueves y, sobre el viernes, el meteorólogo espera una mejora con un ascenso de las temperaturas.

Sobre las altas temperaturas del comienzo de esta semana opinó también el meteorólogo Guillermo Ramis, quien en su espacio con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) aseguró que entre este lunes y el jueves tendrán lugar los "últimos días del verano".

A partir del jueves, aseguró, ingresará un frente frío que hasta el sábado producirá algunos "chaparrones" en varias partes del país.

Las máximas pasarán de los 29 °C previstos por el experto para hoy a los 23 a 24 °C a partir del jueves.