/ Nacional / CLIMA

Meteorólogo anuncia que marzo tendrá "mucha tormenta" y estima acumulados mensuales de 120 milímetros

"Presten atención: en marzo va a llover muy pero muy bien", sostuvo el meteorólogo Guillermo Ramis

25 de febrero 2026 - 10:58hs
20240930 Lluvia, tormenta, mal tiempo, estado del tiempo, primavera (4).jpg
Foto: Inés Guimaraens

El meteorólogo Guillermo Ramis aseguró este miércoles que marzo traerá alivio para el sector agropecuario. Según su pronóstico, el mes cerrará con precipitaciones por encima del promedio, con acumulados que rondarán los 120 milímetros.

"Presten atención: en marzo va a llover muy pero muy bien, con mucha tormenta, va a cerrar como con 120 milímetros", afirmó en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

De acuerdo con lo que explicó, el primer episodio relevante de lluvias no llegará de inmediato. "Recién el 6 hay un episodio importante. Después del 6 empiezan las tormentas y lluvias", sostuvo. En ese marco, señaló que en los primeros meses del año, por las condiciones del tiempo, "se ha beneficiado el sector turismo, ahora le toca al sector agrícola ganadero".

En cuanto al corto plazo, Ramis indicó que miércoles y jueves se presentarán con temperaturas frescas, aunque luego comenzarán a ascender.

Para este miércoles pronosticó una mínima de 19° y una máxima de 22°, con cielo nuboso y ambiente "fresco a la tardecita y noche". Además, advirtió que "alrededor del mediodía puede haber un par de chaparrones".

Para el jueves anunció 17° de mínima y 23° de máxima, con cielo algo nuboso. El viernes, en tanto, prevé 15° y 25°, con jornada soleada. El sábado se esperan 16° y 26°, y el domingo 18° y 28°, también con tiempo soleado.

"El fin de semana ningún problema, soleado, con una temperatura máxima agradable. En el atardecer y noche, un bucito no está de más", apuntó el meteorólogo.

