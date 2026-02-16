Meteorólogo anunció el ingreso de frente frío para este jueves con caída en las temperaturas y chaparrones

El meteorólogo Guillermo Ramis avisó por el ingreso de un frente frío que esta semana generará una caída en las temperaturas y algunos chaparrones , aunque con montos escasos en todo el país.

En conversación con Informativo Sarandí (Radio Sarandí), el experto comenzó repasando la situación climática de los últimos días y apuntó que las lluvias se concentraron sobre la zona norte, sin haber episodios notables en la capital .

"No han corrido el toldo" , señaló el meteorólogo sobre la situación de Montevideo y el área metropolitana en cuanto a las precipitaciones.

PRONÓSTICO Temperaturas en ascenso y lluvias: así se comportará el tiempo esta semana, según el pronóstico extendido de Inumet

CLIMA Metsul advierte por masa de aire frío que trae "condiciones típicas de otoño": cómo afecta a Uruguay

Consultado sobre posibles lluvias de cara a las próximas horas, explicó que en la capital no está previsto que se registren episodios de precipitaciones, pero sí en el norte .

Luego, hacia el jueves, el experto prevé la formación de "algunos chaparrones" de baja intensidad producto del pasaje de un frente frío que generará una caída de las temperaturas.

Para este lunes, Ramis anunció mínimas de 22 ºC y máximas que alcanzarían los 27 ºC. De cara al martes, la mínima descendería a los 20 ºC, mientras la máxima se ubicaría en los 28 ºC, cifras que se repetirían el miércoles.

Para el jueves, la mínima alcanzaría los 21 ºC, mientras que la máxima caería a los 25 ºC. Las bajas temperaturas, según el pronóstico de Ramis, se mantendrían hasta por lo menos el domingo.

Desde el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevén varios días con temperaturas elevadas en Montevideo, con máximas de hasta 30 ºC y un marcado descenso desde el jueves con máximas de 25 ºC.

En cuanto a las lluvias, esperan probables precipitaciones el martes y unas probabilidades de lluvias nulas para el resto de la semana.