Temperaturas en ascenso y lluvias: así se comportará el tiempo esta semana, según el pronóstico extendido de Inumet

Inumet prevé una semana calurosa pero con algún evento de inestabilidad

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé una semana mayormente cálida entre el lunes 16 y el domingo 22 de febrero , con episodios de inestabilidad a mitad de semana y mejora hacia el fin de semana. Las temperaturas máximas oscilarán entre 25 °C y 32 °C , según la región, y el jueves aparece como el día con mayor probabilidad de lluvias.

A continuación, el detalle por zonas:

La capital tendrá una semana con temperaturas típicas de verano y algunos pasajes de inestabilidad.

El norte será la región más calurosa, con máximas que podrían alcanzar los 32 °C.

Domingo 22: mínima de 19 °C y máxima de 30 °C. Nubosidad variable con posibles chaparrones aislados (30%).

Sábado 21: mínima de 18 °C y máxima de 28 °C. Tiempo estable, baja probabilidad de lluvias (10%).

Viernes 20: mínima de 17 °C y máxima de 26 °C. Mejora gradual, cielo parcialmente nuboso (20%).

Jueves 19: mínima de 19 °C y máxima de 26 °C. Jornada inestable con precipitaciones y tormentas dispersas (60%-70%).

Miércoles 18: mínima de 20 °C y máxima de 30 °C. Ambiente cálido y húmedo. Chaparrones aislados (30%).

Martes 17: mínima de 19 °C y máxima de 29 °C. Aumento de nubosidad. Probables lluvias hacia la noche (40%-60%).

Lunes 16: mínima de 18 °C y máxima de 27 °C. Cielo algo nuboso. Probabilidad de lluvia: 20%.

Lunes: 19 °C / 30 °C. Parcialmente nuboso (20%).

Martes: 21 °C / 31 °C. Probables tormentas aisladas (50%).

Miércoles: 22 °C / 32 °C. Caluroso e inestable en la tarde (40%).

Jueves: 20 °C / 28 °C. Lluvias y tormentas dispersas (60%).

Viernes: 18 °C / 27 °C. Mejorando (20%).

Sábado: 19 °C / 30 °C. Estable (10%).

Domingo: 20 °C / 31 °C. Inestabilidad aislada hacia la tarde (30%).

Oeste

En el litoral, la inestabilidad se concentrará entre martes y jueves.

Lunes: 18 °C / 28 °C (20%).

Martes: 20 °C / 30 °C. Tormentas aisladas (50%-60%).

Miércoles: 21 °C / 31 °C. Nubosidad variable (40%).

Jueves: 19 °C / 27 °C. Lluvias y tormentas (60%-70%).

Viernes: 17 °C / 26 °C. Mejorando (20%).

Sábado: 18 °C / 29 °C. Tiempo estable (10%).

Domingo: 19 °C / 30 °C. Posibles chaparrones aislados (30%).

Este

La franja costera del este tendrá temperaturas algo más moderadas por influencia marítima.

Lunes: 17 °C / 26 °C (20%).

Martes: 18 °C / 28 °C. Aumento de nubosidad (40%).

Miércoles: 19 °C / 29 °C. Chaparrones aislados (30%).

Jueves: 18 °C / 25 °C. Jornada más inestable (60%).

Viernes: 16 °C / 25 °C. Mejorando (20%).

Sábado: 17 °C / 27 °C. Estable (10%).

Domingo: 18 °C / 29 °C. Nubosidad variable (30%).

Tendencia general

La semana combinará calor típico de febrero con episodios de inestabilidad, especialmente el jueves, cuando podrían registrarse tormentas en distintos puntos del país. Hacia el viernes y el sábado se espera una mejora, con ambiente más estable y máximas cercanas a los 28 °C a 30 °C.