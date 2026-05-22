Metediera busca crear tres fiscalías de tránsito para que "no sea gratis" correr picadas y conducir alcoholizado

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, propuso al gobierno la creación de tres fiscalías especializadas en tránsito para ocuparse de las faltas que cometen los conductores.

Días atrás, el juez de Faltas de 2° Turno, Jorge Pírez, advirtió ante la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados que solo una mínima parte de las faltas ocurridas son sancionadas como deberían. La intención de Metediera es combatir esa realidad y lograr que "efectivamente funcione la ley de faltas".

Entre muchas otras variantes, esta norma se aplica como sanción a cinco infracciones del tránsito: conducción sin casco , sin permiso de conducir, participar de una picada , manejar alcoholizado con más de 1,2 gramos de alcohol en sangre y exceder la velocidad por más del doble de la permitida.

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"En esos cinco casos hay que ir a la Justicia, pero la Justicia no actúa" , lamentó Metediera en entrevista con El Observador.

Según datos del Poder Judicial -presentados en la misma sesión parlamentaria por el diputado del Frente Amplio, Pablo Inthamoussu- en 2022 se presentaron 14.693 denuncias por distintos tipos de faltas, pero solo se dictó sentencia definitiva en 2.300, es decir, en cerca del 15% de los casos.

Para solucionarlo, el jerarca indicó que acordó con la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, "abordar el tema desde el lado educativo y desde el lado de los recursos humanos".

Puntualmente, Metediera solicitó la creación de fiscalías de tránsito en Montevideo, Canelones y Maldonado. Para que esto sea posible, el gobierno debería otorgarle presupuesto en la próxima Rendición de Cuentas, que ingresará al Parlamento en junio.

"Tuve una instancia con el ministro de Economía (Gabriel Oddone), donde mostró buena predisposición, ahora estamos pidiendo una segunda en conjunto con la fiscal para intentar que en esta Rendición vayan algunos recursos humanos destinados a eso. Las tres intendencias ya nos confirmaron que si logramos los recursos, ellas ponen el lugar físico y los costos para que funcione", detalló.

"No quiero gente presa, pero tampoco que les salga gratis"

El jerarca aclaró que no se prevé modificar las penas que establece la ley de faltas —entre 7 y 30 días de trabajo comunitario— pero sí que se apliquen efectivamente. "A mí no me interesa que vayan a limpiar una plaza o a pintar un muro. Igual, que podamos juntar a la gente y hacer una charla de seguridad vial, ¡algo! Pero por lo menos que asuman la responsabilidad de sus inconductas en el tránsito. Yo no quiero gente presa, pero tampoco que les salga gratis hacer lo que quieran", señaló.

En esa línea, remarcó que las multas económicas "no están siendo una solución": "Queremos que, más allá de eso, si participás de una picada, vayas a la Justicia y te juzguen. Si excedés la velocidad a más del doble, haya una sanción que vaya más allá de lo económico".

Antecedentes legislativos

El planteo de Metediera no es el único para solucionar el problema del agujero negro de las faltas en la Justicia.

El diputado colorado Mauricio Viera presentó en octubre del año pasado un proyecto de ley para modificar los artículos de la Ley de Faltas que regulan cómo deben llevarse a cabo las audiencias.

La iniciativa, a estudio de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, busca permitir que la concurrencia de los fiscales a esas audiencias sea opcional, habilitando que se manifiesten por escrito, como forma de aliviar la carga de trabajo que hoy -entre otros motivos- impide la persecución efectiva de las infracciones.