Puerto paraguayo en Uruguay: proyecto de grupo empresarial ya tiene permiso ambiental y visto bueno oficial

Un grupo empresarial paraguayo mantiene la intención de construir una terminal portuaria en Uruguay y avanza en la obtención de los permisos necesarios para concretar el proyecto. La intención es que se convierta en la puerta de salida de las exportaciones paraguayas de celulosa.

La propuesta, que comenzó a gestarse años atrás, es impulsada por la empresa Woil, que pertenece al grupo Zapag . Este consorcio es líder en la importación y distribución de combustibles en su país . Ya consolidado en ese segmento comenzó a incursionar en el sector forestal y tras una alianza con la compañía sueca Girindus y la austríaca Henzel Grupo creó Paracel, que apunta a la construcción de una planta de celulosa en la región de Concepción .

Para la concreción del proyecto, el grupo Zapag busca financiamiento y hace dos meses recibió una inyección de US$ 165 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) .

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El 10 de marzo, la empresa informó a través de un comunicado que la operación financiará infraestructura clave para la construcción del parque industrial de la compañía y la fábrica de celulosa. Per Olofsson , chairman de Paracel informó que los recursos del BID se utilizarán para avanzar con la fábrica de celulosa, un proyecto que también contempla la construcción de un puerto y terminal fluvial.

En paralelo, la compañía también avanza en Uruguay para el desarrollo de un proyecto portuario en Soriano.

En octubre de 2024, Woil presentó la solicitud de autorización ambiental previa para la construcción de un muelle multipropósito para la operación de buques oceánicos y barcazas fluviales sobre el río Uruguay en Soriano y un recinto asociado para la instalación de una terminal para acopio de celulosa y otra para graneles líquidos.

La compañía estimó que el movimiento de carga inicial de celulosa de 1,3 millones de toneladas hasta llegar a 1.8 millones. En el caso de la carga de combustibles renovables proyectó un movimiento de 900.000 metros cúbicos al año.

En la solicitud planteó que el proyecto posibilitará el traslado de carga marítima realizado por Cargo Line Paraguay, que también integra el grupo Zapag. Según el documento, la inversión destinada superará los US$ 150 millones y “permitirá posicionar a Uruguay como punto pivot de entrada y salida de la región, facilitando a los mediterráneos el acceso a mercados internacionales por vía marítimo-fluvial, complementando el sistema portuario existente en la zona de Nueva Palmira”.

f8241920-1-jpg..webp Puerto de Nueva Palmira Camilo dos Santos

La estimación es que las obras tengan una duración de 22 meses y generen más de 400 puestos de trabajo. La mano de obra elegida será calificada. Cuando la terminal ya esté en funcionamiento, las operaciones se efectuarán de manera continua durante las 24 horas.

Poco después de un año, el 12 de diciembre pasado, el Ministerio de Ambiente concedió la Autorización Ambiental Previa a Woil para el proyecto de terminal portuaria multipropósito para el “almacenamiento y manejo de fardos de celulosa y de combustibles green naphta (gasolina), synthetic paraffinic kerosene (SPK), diesel marine gas oil”.

Fuentes oficiales comentaron a El Observador que en la zona ya se realizan algunos trabajos de caminería de acceso. Explicaron que a nivel local el proyecto está encaminado y que cuenta con la voluntad política para que avance en otras autorizaciones pendientes. Sin embargo añadieron que el avance está atado al emprendimiento de celulosa en Paraguay.

Lacalle Pou: Uruguay, una salida al mar natural para Paraguay

El expresidente Luis Lacalle Pou se ha mostrado a favor de la llegada de inversiones paraguayas destinadas al sector portuario.

La última vez fue el mes pasado cuando participó de un evento empresarial en la ciudad de Santa Rita. “No me voy a morir sin ver realmente que Paraguay tenga una salida al mar en Uruguay. Soy un convencido de que tenemos que avanzar en eso”, expuso.

“Sé que tienen otros lugares para su logística, pero si uno ve el mapa de la región, Uruguay naturalmente debería ser la salida al mar de Paraguay, y eso dejaría a los paraguayos con una tranquilidad enorme”, agregó.

Previamente, en 2022, también había manejado conceptos similares tras una reunión con Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay en ese momento.