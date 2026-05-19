Traslados en fiscalía: el pedido de Machado, las causas que se dilatarán y un concurso en trámite para completar vacantes

Desde este martes el fiscal Alejandro Machado y su adjunto Leonardo Rosas ya se desempeñarán en la fiscalía de Cibercrimen que fue creada por la ley de Presupuesto y funcionará provisoriamente en la sede de Cerrito. Eso implica que las causas que tramitaba esa fiscalía quedarán momentáneamente a cargo del fiscal de Delitos Económicos de 3er Turno, Gilberto Rodríguez, quien lo subrogará.

El nuevo titular de esa fiscalía será el actual fiscal de Flagrancia de 5° Turno Diego Pérez, quien acordó con la fiscal de Corte Mónica Ferrero, continuar unas semanas en su actual destino a fin de poder avanzar en algunas causas que tramita como la de Ursec. En esa causa está por empezar el juicio por el que pretende condenar al exdirector de la Ursec del Frente Amplio, Nicolás Cendoya.

Gilberto Rodríguez tiene a su vez causas complejas como Porfolio Ganadero, en la que indaga a Alejandro Berrutti y su esposa María José Argenti; la doble causa que indaga a dirigentes del Sunca y del Partido Comunista sobre irregularidades en el Fosvoc y con las horas solidarias que se pagan a los familiares de los trabajadores que mueren en accidentes laborales. Además tiene la estafa de Wenance por la que prepara el pedido de extradición del argentino Alejandro Musak; la investigación sobre cómplices de la estafa del empresario Gonzalo Aguiar; la estafa del titular de Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) a la herencia de una mujer declarada incapaz por la que indaga dal contador Álvaro Correa, así como la condena al extitular de Casa de Galicia Alberto Iglesias que aún no está firma puesto que fue apelada tanto por la fiscalía de Rodríguez como por la defensa del condenado.

Fuentes de la fiscalía señalaron que dependiendo de cuánto dure la suplencia, se podrá tomar alguna medida urgente en los casos pero lo más lógico es que las definiciones importantes las tome Pérez cuando asuma. Los otros dos integrantes de la fiscalía de Machado que investigaban los casos, Natalia Colotuzzo e Franco López, seguirán trabajando bajo las órdenes de Rodríguez.

El estado de las causas que llevaba el fiscal Machado

La Fiscalía de Machado que tuvo a su cargo causas como la de Antel Arena y la entrega del pasaporte de Marset, ambas archivadas, tenía actualmente varias causas mediáticas en trámite.

Desde que se levantó la feria judicial de enero, la fiscalía se había propuesto priorizar la causa de República Ganadera y venía trabajando intensamente, con la intención de imputar a los titulares, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio. Aprovechando que en junio se vence el plazo de las medidas cautelares impuestas en febrero, la fiscalía se había propuesto formular la solicitud en esa audiencia.

El estilo de trabajo de Machado llevó a que pretendieran imputar por todos los delitos posibles y para eso esperaban poder incluir además de estafa y apropiación indebida el delito de lavado.

Sin embargo, Machado venía pidiendo el traslado de esa fiscalía por considerar que había cumplido una etapa. Por eso cuando Ferrero hizo el llamado a interesados a ocupar la nueva fiscalía especializada, fue el primero en presentarse.

Justamente la causa de República Ganadera le ocasionó un diferendo con otro colega dado que había pedido abstenerse y Ferrero le había hecho lugar pero el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez, a quién le había sido designada la causa, recurrió ante el MEC que le dio la razón. Finalmente, Ferrero debió asignarle el caso a Machado. Ese tema generó desgaste en el relacionamiento entre ambos fiscales, cuyas oficinas son cercanas.

Machado también tenía otras dos causas más recientes: la denuncia presentada por el gobierno por irregularidades en el proceso del astillero Cardama y la presentada por legisladores opositores por la compra de la estancia María Dolores por parte de Colonización.

Ninguna de las dos había comenzado a ser investigada por distintos motivos. La primera, como informó El Observador, a diez meses de presentada no había podido avanzar debido al proceso seguido por Presidencia que entregó documentación desordenada y a que en su denuncia no idenficó conductas delictivas concretas. Desde la fiscalía habían pedido a los denunciantes que se aclararan algunos puntos para iniciar la investigación.

En el caso de María Dolores, se había ido pidiendo la información que sugirieron los denunciantes a las distintas oficinas del Estado y esa documentación ha ido llegando por lo que en ese caso, los fiscales estaban en condiciones de comenzar con la indagatoria.

Por último, de las causas mediáticas está la colateral del caso Marset, por lo que se indaga si desde Presidencia del gobierno pasado se cometió delito al destruir documentación de la investigación administrativa de Cancillería sobre la entrega del pasaporte a Marset.

Esa causa se inició a raíz de la denuncia de la ex vicecanciller Carolina Ache al declarar en fiscalía por el caso del pasaporte sobre que se intentaron ocultar los chats de las conversaciones que mantuvo con el ex subsecretario del Interior, Guillermo Maciel y sobre la destrucción de documentación que estaba incluida en la investigación administrativa de Cancillería.

Esa denuncia tiene como indagados al excanciller Francisco Bustillo (a quien Ache grabó incitándola a que "perdiera" el celular para no entregar los chats), a Maciel, al exasesor presidencial Roberto Lafluf, por la destrucción del acta notarial en la que se incluían los chats entre Ache y Maciel de la investigación administrativa, y al director de Juridica de Cancillería, Carlos Mata, quien se conoció le entregó el acta a Lafluf. En esa causa se evaluaba la citación del expresidente Luis Lacalle Pou.

Desde 2024 esta causa no había tenido movimientos y ninguno de los indagados había sido citado por el momento.

Las causas de la fiscalía de Diego Pérez: de Marset a corrupción policial

El fiscal Pérez es de los fiscales de Flagrancia que ha tenido causas más sonadas: desde la amenaza a la fiscal Ferrero y el atentado a la Brigada de Drogas en 2020 por el que el propio Marset se implicó según una prueba que se conoció recientemente, las ocupaciones en Santa Catalina con un trasfondo narco, el caso Cendoya que lleva más de un año en la etapa de control de acusación y el caso del homicidio del dirigente del sindicato policial Fabricio Ríos que derivó en caso de corrupción policial.

Esa indagatoria que abarca a autoridades de Asuntos Internos derivó en que el comisario mayor Mauricio Barcellos que iba a asumir al frente del Centro de Comando Unificado, fuera sustituido por el comisario mayor Víctor Torres.

En cuanto a las causas que involucran a Marset, Pérez recibió información que obtuvo la Policía de Francia . Se trata de comunicaciones del narco uruguayo en una investigación de Países Bajos sobre la operativa desarrollada en América y Europa, en la que se confirmó que días antes al atentado con una bomba molotov a la sede de la Brigada de Drogas en el Prado y a la amenaza a Mónica Ferrero, el 9 y 10 de mayo de 2020, Marset anunció que lo iba a hacer.

Por ese caso, el defensor de Marset Santiago Moratorio había intentado negociar la entrega de su cliente a la fiscalía por esos casos a cambio de no ser extraditado a Paraguay cuando se vio cercado, pero la fiscalía no accedió a negociar.

Un concurso para completar varias vacantes

Varios fiscales letrados departamentales se encuentran concursando actualmente para completar algunas vacantes que se generaron en las últimas semanas. Tal es el caso de la fiscalía de Adolescentes de Montevideo de 1º turno que estaba a cargo de Ricardo Chiecchi, quien se retiró.

También se generó una vacante en la fiscalía departamental de Ciudad de la Costa ya que se jubiló el fiscal departamental Fernando Valerio.

Dado que los fiscales ascienden por concurso tienen que presentarse y desde allí se irán completando las vacantes. Las fuentes dijeron que el proceso lleva a algunos meses por lo que indefectiblemente varias de las causas que se tramitan en esas fiscalías se verán demoradas.

La semana pasada la fiscal de Corte Ferrero dijo en el Parlamento que en el Ministerio Público viven “día a día, apagando incendios: traslados para un lado, descuidos del otro. Esa es la realidad. Hay fiscalías que tienen denuncias muy complejas, sobre todo de delitos económicos, que no ameritan tener un solo adscripto. Entonces, se les ha dado un adscripto más como para ir avanzando”.

La fiscal que compareció en el marco del proyecto de reforma del CPP, planteado por el gobierno, dijo que para aplicar esa reforma van “a necesitar dinero”. “No vamos a poder enfrentar todo esto con la situación actual”.

En ese sentido lamentó los pocos recursos humanos que tienen. “Hay fiscalías que están con un solo adscripto. Por lo tanto, estamos respondiendo y la fiscalía está midiendo los recursos y llevando a los pocos suplentes fiscales que tiene, que son tres. Una de ellas, está abocada a la causa de Penadés, por lo tanto está fija; no puede salir a suplir otra fiscalía. Hay otra doctora, que hace una semana que estaba cubriendo Las Piedras, por una grave enfermedad que está sufriendo otra fiscal, pero tuve que enviarla al Chuy. Entonces, tuve que solucionar rápidamente la situación de la fiscalía de Las Piedras porque tiene muchísimo movimiento a nivel delictual. Por ese motivo, sacamos una fiscal que es la doctora Padilla, y la trasladamos para Las Piedras. Ahora hay que atender Libertad, que es enorme y que atiende a todos los presos de la cárcel”.