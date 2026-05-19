Sin votos opositores, préstamo de US$ 40 millones para revitalizar la Ciudad Vieja que impulsa la IM se encamina a naufragar

La Junta Departamental definirá en los próximos diez días un punto central de la gestión de Mario Bergara como intendente de Montevideo al decidir si habilitará o no a la comuna a tomar préstamos por hasta US$ 300 millones para las denominadas “prioridades ciudadanas”: limpieza, reparación de calles y veredas, saneamiento y revitalización de la Ciudad Vieja.

La votación, en primera instancia prevista para esta semana, se postergó al menos hasta el 28 de mayo. Mientras tanto, las reuniones se realizan a varios niveles y con los ediles opositores en el centro de la escena. Además de dialogar entre ellos en busca de una posición común, reciben llamados de sus pares frenteamplistas y de representantes de la IM.

La ecuación no es sencilla para la Administración Bergara, pero tampoco imposible: debe conseguir cuatro votos de los 14 que tiene la oposición para aprobar cada uno de los préstamos, que se pagarán durante los próximos 25 años.

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¿Cómo está diagramada la oposición? Tal como se informó en esta nota , hay varios grupos dentro de la coalición. Una mayoría de hasta 10 ediles -si se incluye a la independiente Laura Soto, cercana al grupo- responden a los sectores mayoritarios del Partido Nacional. Están agrupados bajo la lista 1, que lidera el senador Martín Lema.

Un segundo grupo de dos ediles -que eran tres hasta la salida de Soto- responden a la lista 22 del PN que tienen como líder a Santiago Caramés, director del Sinae durante la presidencia de Luis Lacalle Pou.

Además, hay un edil del Partido Colorado, Federico Paganini, que integra un subsector que responde al senador Andrés Ojeda y un curul independiente llamado Guillermo Kruse, que se define como “coalicionista”, y fue elegido bajo el lema Partido Nacional.

Si bien la intención de los integrantes de la lista 1 es que todo el Partido Nacional vote junto, existe la posibilidad de que los dos ediles de la 22 voten por separado. Según indicaron fuentes blancas a El Observador, el grupo mayoritario de 10 ediles sí tiene pensado votar en bloque, aunque no habrá "disciplina partidaria".

Este grupo del Partido Nacional es el más crítico con la gestión de Bergara y, si no acompaña las iniciativas, dejaría poco margen de negociación a la administración, que precisaría conseguir los otros cuatro votos.

“¿Pedimos plata porque se necesita o porque no estamos administrando bien?”, se preguntó el coordinador de la bancada mayoritaria del Partido Nacional, Rafael Seijas, que adelantó que en las “cosas que se tienen que hacer con la propia plata de la comuna no se van a aprobar préstamos”.

En contrapartida, el coordinador de la bancada del FA, Gustavo Zuvela, llamó a “esquivar las mezquindades político partidarias” y recordó que en todos los planes de gobierno opositores se mencionaban estas cinco prioridades. “¿Si gano lo hago y si pierdo no se lo voto al otro?”, se preguntó.

Saneamiento

Según reconstruyó El Observador con ediles y dirigentes de todos los partidos y sectores, hay un préstamo que seguro será aprobado, quizá con unanimidad. Se trata del más cuantioso, el de saneamiento. Serán US$ 102 millones, que se complementarán con otros US$ 18 millones que aportará la comuna.

Entre otras obras, se ampliará la red de saneamiento para alcanzar los barrios Villa Don Bosco, Carrasco Este, Villa García, Instrucciones y Lezica Sur. También se destinarán US$ 10 millones a la reparación del colector de Punta Carretas. Al final del plan, la cobertura de saneamiento urbano de Montevideo alcanzará el 96,2%.

En caso de confirmarse su aprobación, será el séptimo fideicomiso consecutivo que la IM realiza para saneamiento, todos en convenio con el BID y con amplio respaldo político de la oposición.

El que naufragará

Según indicaron fuentes de todos los grupos opositores, el préstamo que se encamina a naufragar es el de Ciudad Vieja. El plan de revitalización cuesta US$ 40 millones e incluye, entre muchos otros puntos, un shock de inversión de US$ 4 millones para la Plaza Matriz, otros US$ 4,5 millones para las peatonales Sarandí y Pérez Castellano, US$ 5 millones para iluminación, US$ 4 para aumentar las cámaras de seguridad y patrullaje y US$ 6 millones para restaurar edificios con valor patrimonial, como el Teatro Solís y el Cabildo.

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Los ediles y dirigentes consultados coincidieron en que se trata del préstamo con “menos sustento”. “Pobre”, “endeble” y “entreverado”, fueron algunos de los adjetivos que se utilizaron para criticarlo.

Algunos de los opositores consideran que habría cierto margen para la negociación, pero si se hacen cambios estructurales, que a pocos días de la votación parecen improbables. Por ejemplo, Kruse dijo que la prioridad debería pasar a lo patrimonial del barrio y se preguntó por qué no se incluye, dentro de este préstamo, un fondo para el barrio La Aguada, algo que no ha sido manejado por la comuna.

Paganini cuestionó que "no se puso foco" en el “principal problema” a solucionar de Ciudad Vieja, el “repoblamiento”. En el préstamo se establecen US$ 4,5 millones para recuperar edificios de poco valor patrimonial que son propiedad de la comuna y tienen potencial de rehabilitación.

Incluso en el Frente Amplio se reconoce que este préstamo es probable que no se apruebe. “Lo veo muy flaco (de posibilidades) por las cosas que nos dijeron”, lamentó Zuvela, que aclaró que “firmaría” que se aprueben los otros cuatro y este quede por el camino.

Limpieza, calles y veredas

En los otros tres préstamos la situación es impredecible. "Esta semana es clave. Se van a dar muchas reuniones", adelantó Caramés, que indicó que el espíritu de los ediles de la lista 22 es dialogar con la IM en todos.

Desde todos los partidos coincidieron que el préstamo de limpieza es el más importante a nivel político, por ser el tema más cuestionado por los montevideanos. “Es el que se lleva todas las miradas”, sintetizó el colorado Paganini.

La IM busca pedir US$ 60 millones para continuar con el plan de limpieza, que ya comenzó con la entrega de contenedores intradomiciliarios e intraprediales en varios barrios, como Cerro, La Teja, Capurro, Malvín y Carrasco.

Con el préstamo se comprarían, entre otras cosas, 250.000 contenedores intradomiciliarios, 19.000 intraprediales y 74 camiones. También se construirían seis ecocentros, similares a los que existen en el Prado y Buceo. Una de las posibilidades de la negociación, indicaron distintas fuentes, es que se retire del plan la compra de camiones -para reducir el monto- y que se abone con dinero de la comuna.

El coordinador de la bancada del FA dijo que a la oposición le va a salir “caro” si no vota el préstamo de limpieza. “Ya le dije a Abdala (Juan Ignacio, edil blanco): le voy a poner un pasacalle en la puerta de su casa si esto no sale”, comentó en broma.

“Si no acompañan el de limpieza les va a costar explicarlo políticamente. Pueden encontrar argumentos para los de calle y veredas, pero ¿no acompañar el de limpieza con los líos que tenemos hoy? Vayan a Capurro, al Cerro, a La Teja, hablen con los vecinos. Donde se ha puesto en marcha el plan de limpieza, ha cambiado y funciona”, dijo.

El préstamo para reparar veredas, por su parte, es por US$ 65 millones. Se busca intervenir el 24% del total de veredas de la capital en cuatro años. El foco está en las arterias de la ciudad y en la construcción de veredas para varios asentamientos, tal como se detalla en esta nota.

Finalmente, con el préstamo para reparación de calles (US$ 50 millones), la IM busca reparar 55 kilómetros a lo largo de 35 calles y avenidas.

Varios opositores ven con mejores ojos el de veredas que el de calles. Por ejemplo, Caramés valoró que las obras de reparación de veredas generan más empleo que el otro.

Kruse también dijo que está en condiciones de “renegociar” en ese préstamo, y reclamó, por ejemplo, que “haya una partida” para atender la situación de la rambla sur, que sufrió hundimientos en varias zonas en los últimos años.

En contrapartida, el préstamo de calles no le "cierra” porque ya va a haber “mucho nudo” en el tránsito capitalino en los próximos años por las obras de la reforma del transporte metropolitano.