Canal 10 confirmó cuántos uruguayos formarán parte de Gran Hermano Uruguay: se anotaron más de 6 mil

Canal 10 anunció cuántos uruguayos formarán parte de la primera edición local de Gran Hermano , ciclo que será uno de los platos fuertes del año en esa señal.

La producción seleccionará a 18 participantes para ingresar a la casa, en lo que representa la primera adaptación uruguaya del formato creado en los Países Bajos en 1999. En total, más de 6 mil candidatos se sumaron al casting lanzado hace algunos meses.

El anuncio oficial de Gran Hermano Uruguay se dio el pasado 14 de octubre durante la emisión del informativo Subrayado, en simultáneo con las plataformas de streaming de la emisora. En esa instancia, los comunicadores Carolina García, Eliana Dide y Agustín Gil confirmaron la adquisición de los derechos. A través de sus redes sociales y su canal de YouTube, la emisora publicó el video promocional que oficializó el proyecto bajo la consigna: "¡En 2026 llega GRAN HERMANO URUGUAY a la pantalla del 10! ¡Oficialmente comenzó nuestra historia!".

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Embed - El primer paso ya fue dado... ¡y serán 18 los elegidos para ser parte de #GranHermanoUY!

La llegada del programa coincide con el 70° aniversario de Canal 10 y los 25 años de la creación del formato a nivel internacional. Hasta la fecha, el público uruguayo había consumido las versiones argentinas del reality. En la edición de 2012 de Gran Hermano Argentina, participaron cuatro uruguayos, entre ellos Clarisa Abreu y Fabricio Chaves. Luego hubo dos victorias uruguayas en ese certamen: las de Bautista Mascia y las de Tato Algorta. En la actual edición de 2026, denominada Generación Dorada, ingresó la uruguaya Yisela "Yipio" Pintos. Sin embargo, esta será la primera vez que el programa se produzca con un elenco íntegramente seleccionado para una versión local.

Los detalles del casting para Gran Hermano Uruguay

A fines de febrero de 2026, Canal 10 habilitó el formulario de inscripción en su sitio web oficial. El requisito excluyente para postularse es ser mayor de 18 años.

Según las bases publicadas por la emisora, la convocatoria está abierta a todas las personas "sin importar su lugar de nacimiento, género, orientación sexual, religión o ideología política". El objetivo de la producción es conformar un grupo de 18 participantes.

En los comunicados oficiales, Canal 10 especificó que buscan un "reflejo de distintas realidades, personalidades y generaciones uruguayas", y añadieron una directiva textual para los postulantes: "Más que estereotipos o personajes armados, el punto es descubrir a quienes se animen a mostrarse tal cual son".

El proceso de selección requiere que los aspirantes envíen un video de presentación de aproximadamente dos minutos y respondan un cuestionario detallado. Entre las preguntas del formulario oficial se incluyen consultas sobre la estrategia de juego, la forma de pasar el tiempo en el encierro y dilemas morales (con opciones como "El fin justifica los medios" o "Ojo por ojo, diente por diente").

Además, se solicita a los postulantes que indiquen con qué líder mundial se sienten más cercanos, ofreciendo opciones cerradas que incluyen a Vladimir Putin, el Papa Francisco, Donald Trump, el Dalai Lama, Lula da Silva o Javier Milei. También se les pide señalar con qué exparticipante de ediciones anteriores se identifican, mencionando a figuras del formato argentino como "Alfa", "Furia", Gastón Trezeguet o Julieta Poggio.

El Colo Gianarelli, al frente

La conducción de las galas centrales estará a cargo de Eduardo "Colo" Gianarelli. Su designación fue anunciada el 18 de febrero de 2026. Para asumir este rol y prepararse para el formato, Gianarelli dejó su participación en los programas Polémica en el bar y La mañana en casa, ambos emitidos por el mismo canal. La producción indicó mediante un comunicado que el conductor "cumple una función central en la arquitectura del programa y en el desarrollo del juego", distanciándose de la figura de un simple presentador.

El estreno de Gran Hermano Uruguay está proyectado para el segundo semestre de 2026. Según la información difundida, la edición uruguaya utilizará las instalaciones de la casa ubicada en Buenos Aires, Argentina, la misma estructura donde se filma la versión del país vecino. Los 18 participantes seleccionados serán trasladados a dicha locación para el período de aislamiento.

Finalmente, Canal 10 informó que el programa contará con un equipo multidisciplinario integrado por profesionales de la salud física y mental, así como especialistas en comportamiento ético, quienes supervisarán a los concursantes durante todo el desarrollo de la competencia.