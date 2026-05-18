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Montevideo City Torque vs Deportivo Riestra: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo que lidera su grupo por Copa Sudamericana

Los dirigidos por Marcelo Méndez quieren mantener el primer puesto en su grupo ante el último de la tabla

18 de mayo de 2026 5:00 hs
Facundo Silvera celebra su gol para Montevideo City Torque ante Deportivo Riestra por Copa Sudamericana

Facundo Silvera celebra su gol para Montevideo City Torque ante Deportivo Riestra por Copa Sudamericana

FOTO: FocoUy

Montevideo City Torque y Deportivo Riestra juegan este martes 19 de mayo a la hora 19 en el Estadio Centenario, en un partido que se podrá ver en vivo a través de DGO en streaming. El encuentro corresponde a la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuándo juegan Montevideo City Torque vs Deportivo Riestra?

El compromiso internacional entre el equipo uruguayo y el conjunto chileno está programado con los siguientes detalles:

  • Fecha: Martes 19 de mayo de 2026.
  • Torneo: Copa Sudamericana (Fase de Grupos - Fecha 5).
  • Estadio: Estadio Centenario.

¿A qué hora juegan Montevideo City Torque vs Deportivo Riestra?

El pitazo inicial será a la hora 19. Para los espectadores que sigan el encuentro desde el exterior, el horario de comienzo en Argentina (país de origen del equipo visitante) será también a las 19.

¿Dónde ver en vivo Montevideo City Torque vs Deportivo Riestra?

Al tratarse de un partido internacional por un torneo organizado por Conmebol, los derechos de transmisión pertenecen a las cadenas deportivas internacionales. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de esta opción:

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  • Streaming: DGO (mediante suscripción).

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