Montevideo City Torque vs Deportivo Riestra: día, hora y dónde ver al equipo uruguayo que lidera su grupo por Copa Sudamericana

Montevideo City Torque y Deportivo Riestra juegan este martes 19 de mayo a la hora 19 en el Estadio Centenario, en un partido que se podrá ver en vivo a través de DGO en streaming. El encuentro corresponde a la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.
¿Cuándo juegan Montevideo City Torque vs Deportivo Riestra?
El compromiso internacional entre el equipo uruguayo y el conjunto chileno está programado con los siguientes detalles:
- Fecha: Martes 19 de mayo de 2026.
- Torneo: Copa Sudamericana (Fase de Grupos - Fecha 5).
- Estadio: Estadio Centenario.
¿A qué hora juegan Montevideo City Torque vs Deportivo Riestra?
El pitazo inicial será a la hora 19. Para los espectadores que sigan el encuentro desde el exterior, el horario de comienzo en Argentina (país de origen del equipo visitante) será también a las 19.
¿Dónde ver en vivo Montevideo City Torque vs Deportivo Riestra?
Al tratarse de un partido internacional por un torneo organizado por Conmebol, los derechos de transmisión pertenecen a las cadenas deportivas internacionales. El encuentro se podrá seguir en vivo a través de esta opción: