"¿Vino Guardiola?": la alegría de Daniel Carreño en su primera conferencia como DT de Nacional, las críticas de Sebastián Coates y la atenta mirada de Ricardo Vairo

"¿Vino Guardiola? Ah, debe ser por (Sebastián) Coates" . Esas fueron las primeras palabras de Daniel Carreño como entrenador de Nacional cuando llegó a la sala de prensa del complejo Los Céspedes , y vio que estaba repleta de periodistas que acababan de escuchar al capitán tricolor y esperaban su conferencia de prensa.

La pregunta despertó las risas de varios funcionarios de Nacional presentes , en uno de los primeros momentos de alegría que se vieron en el complejo tricolor desde que el sábado el club perdió 2-0 con Racing y un día después se fueron Jorge Bava, Sebastián Eguren y Martín Liguera.

Esa alegría de Carreño contrarresta un momento difícil de Nacional , aunque el DT reconoce que la situación no es sencilla. Es por esto, también, que marcó que Nacional debe "jugar bien y ganar", pero hoy "urge ganar".

Esa felicidad por llegar al club en el que fue campeón de la Copa Libertadores como jugador, y campeón uruguayo como entrenador, también se opone al tono serio que tuvo Coates en la conferencia anterior , en la que reconoció la responsabilidad de los jugadores en el mal momento del equipo, pero dijo que el club necesita "una estabilidad" bajo la mirada de Ricardo Vairo y criticó a algunas personas de la institución que "tiene otros intereses" y "no quiere que a Nacional le vaya bien" .

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"Nacional tiene que ganar y jugar bien; hoy nos urge ganar": Daniel Carreño y Sebastián Coates en la presentación del entrenador en Los Céspedes

La alegría de Carreño, la "luz" que está cerca y su estilo de juego

Daniel Carreño remarcó su "felicidad plena" por llegar a Nacional Video: Joaquín Pisa

"Se lo dije a los jugadores cuando llegué. Es increíble que en este momento Nacional, con todo lo que está pasando, yo me sienta tan feliz. La verdad que siento felicidad plena volver al club", dijo Carreño al contestar la pregunta de la conferencia de prensa.

El entrenador llegó contento, saludando a gritos a algunos colaboradores, y siempre que pudo trató de generar algunas sonrisas en sus respuestas, como cuando un periodista le recordó que semanas atrás le había declarado que Nacional necesitaba orden defensivo como prioridad, y el DT le contestó que cuando dijo eso "estaba en el sillón de casa".

Carreño reconoció que tenía la "espina" y "el deseo de volver" a Nacional, un club que le ha dado "mucho" como jugador, entrenador y "persona", pero remarcó que esa "felicidad plena" se puede ir "rápido" al ver "tantas preocupaciones que tenemos y tantas cosas para arreglar".

Sin embargo, el DT dijo que cree que "hay una luz" y "está muy cerca". "Solamente hay que pasar a estos malos momentos rápidamente. Y esto ha sido historia. Ustedes son, veo mucha juventud acá, pero esto ha pasado muchas veces, inclusive en este club, y siempre hemos visto la luz", expresó.

Daniel Carreño sobre la "luz" que ve en Nacional Video: Joaquín Pisa

Para ello, por un lado, Carreño llamó a ir "despacio", y cada vez que le preguntaron por el clásico ante Peñarol del próximo 30 de agosto mencionó a Progreso, contra el que debutará este domingo antes de enfrentar al carbonero. "Hablarte de Peñarol sería no darte la oportunidad que vengas la semana que viene para hablar del clásico, así que dejate para la semana que viene", agregó luego, en otra de sus declaraciones bromistas.

Por otro lado, el entrenador admitió que con el poco tiempo de trabajo que tendrá apelará a su "experiencia" y a "cosas simples", y remarcó que desde antes de que él naciera "Nacional ya tenía un estilo de juego". "Nacional tiene que ganar y jugar bien. Hoy nos urge ganar. El jugar bien vamos a intentar, porque es el estilo de Nacional y es lo que pretendo como entrenador, pero bueno, vamos a tratar de ir, no podemos pasar de ahora a pensar en las finales", concluyó.

La opinión de Coates sobre Vairo bajo la mirada del presidente, su postura sobre los procesos y una crítica a la interna

Sebastián Coates en la conferencia de prensa de este martes Foto: Joaquín Pisa

Aunque también llegó con una sonrisa, luego de hablar durante algunos minutos mientras caminaba hacia la sala de prensa con el vicepresidente de Nacional Flavio Perchman –que no siguió las conferencias en el lugar–, el tono de las declaraciones de Sebastián Coates fueron de autocrítica por el momento del club, como representante del plantel, así como de crítica a las decisiones y actitudes de la dirigencia.

"Somos conscientes del momento que estamos viviendo, de lo que no conseguimos hasta ahora, de la regularidad que tampoco conseguimos en el juego y somos conscientes también de que somos grandes responsables de este momento, porque somos los que entramos a la cancha y los que tenemos que demostrar adentro de la cancha", expresó en su primera respuesta.

"Creo que lo que nos está pasando es que empezamos bien los partidos, que tenemos buenos momentos y quizás al mínimo golpe caemos", continuó Coates, que reconoció que se le pasó por la cabeza el retiro pero se quedó porque se siente "responsable" de este momento.

No obstante, el zaguero admitió a Referí que en su carrera le tocó estar en muchos lugares que apostaban a "proyectos", en una clara crítica a los varios cambios de entrenadores que ha vivido el club en los últimos años.

Sebastián Coates sobre los procesos en el fútbol uruguayo Video: Joaquín Pisa

"Creo que acá en Uruguay es muy difícil, lamentablemente, porque se tienen que vender muchos jugadores, se cambia mucho el equipo, se cambia los entrenadores y eso a veces se necesita una adaptación. Nosotros, no sé si salieron más o menos diez jugadores del Apertura para el Clausura, vinieron cuatro o cinco y la realidad es que necesitan una adaptación. Hay muchos que vienen de otros países, la Liga Uruguaya es difícil, tiene otras mañas, otros roces. Pero también somos conscientes de que estamos en Nacional, de que muchas veces ese tiempo no lo tenemos. Y bueno, como dije, quizás en otro momento estaría bien plantearse si la realidad es que hay que hacer un proyecto y sin importar los resultados", agregó.

En la siguiente respuesta fue un paso más allá, y remarcó que Nacional necesita "una estabilidad" que el plantel no está "logrando", tanto "en el juego como afuera". "Creo que sería muy importante primero esa estabilidad y obviamente que después los resultados vienen. Pero creo que esa estabilidad no la tenemos".

En un momento le preguntaron por su relación con Ricardo Vairo, el único dirigente presente en la sala que estaba a tan solo unos metros de Coates. "Yo personalmente con Ricardo tengo la mejor relación. Es una de las personas que siempre está acá, siempre cuando puede viene y hablamos, y nos llevamos muy bien", expresó el capitán del bolso, ante la mirada de un Vairo que osciló entre mirar al jugador y ojear su celular.

Vairo fue una clara muestra del poco espacio que había en la sala de prensa, en la que muchos funcionarios y periodistas remarcaron que nunca habían visto "tanta gente". El presidente comenzó viendo la conferencia de Coates detrás de una de las dos puertas, luego se escabulló a un costado de la sala, al lado de la puerta del baño, y la palabra de Carreño la escuchó directamente desde afuera, fumándose un cigarro.

Sebastián Coates sobre su vínculo con Ricardo Vairo, con el presidente al costado Video: Joaquín Pisa

En esa misma respuesta Coates también deslizó que hay "muchas cosas" que pasan en Nacional que "generan desestabilidad, y que no son buenas para Nacional", por lo que llamó a los integrantes del club a "ayudar" al club a que "salga de este momento", y remarcó que "todos" son "responsables" del momento de la institución.

Luego fue más directo, al hablar de personas de la interna del club que "tiene otros intereses y no que a Nacional le vaya bien". "Yo estoy acá para ayudar al club, estoy acá para intentar que a Nacional le vaya bien, para intentar salir de donde estamos, de la situación en que estamos y creo que hay mucha gente que sí, también está en el mismo barco. Me encantaría que que todos estén en este barco de tratar de sacar a Nacional adelante y no que sea tanto por un ego personal o tratar de buscar posiciones en otros lados. Simplemente eso, ya creo que todos ustedes también lo saben", soslayó.