Daniel Carreño III: la apuesta de Nacional por un técnico de la casa, con registros recientes que le incomodan y en medio de una profunda crisis en el club

Los dirigentes de Nacional realizan su segundo intento en los últimos tres años de apostar por un entrenador con una historia pasada y pesada en el club, como futbolista y entrenador, con la llegada de Daniel Carreño (62 años).

Primero, bajo la presidencia de Alejandro Balbi contrataron en junio de 2023 a Martín Lasarte (tenía 62 años) para reemplazar a Álvaro Recoba.

Lasarte fue despedido por la nueva directiva que preside Ricardo Vairo y no completó un año de trabajo.

Ahora, en medio de una crisis muy profunda que atraviesa la institución, Vairo eligió a Carreño como una apuesta que les permita frenar la caída libre que recorre en esta temporada 2026 y reactivar las marchitas expectativas del Torneo Clausura, la única puerta de acceso que le queda a Nacional para aspirar al bicampeonato en la Liga Uruguaya.

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El regreso de un histórico: Daniel Carreño asume su tercer ciclo al frente de Nacional tras el cese de Jorge Bava

Mientras Nacional no encuentra el equilibrio, en paralelo, con Diego Aguirre, en Peñarol la realidad es completamente diferente. El entrenador asumió en noviembre 2023 y tiene contrato hasta diciembre próximo. Lleva 33 meses en el club, y con una espalda enorme (que le permitió sostenerse el difícil primer semestre de este año) ganó la Liga 2024, fue vicecampeón en 2025 y es el gran candidato a quedarse con la de 2026.

El pasado de Carreño, igual que el de Lasarte en Nacional, fue como futbolista campeón de la Libertadores y del Mundo con en 1988, y como entrenador ya dirigió a Nacional y fue campeón uruguayo.

Allí está la fortaleza del nuevo entrenador tricolor que será presentado este martes al mediodía en Los Céspedes.

Un entrenador con el sello del buen fútbol

A Nacional llega un entrenador al que le gusta que sus equipos sean protagonistas.

A lo largo de su carrera su sistema madre fue el 1-4-3-3 o 1-4-4-2. En los últimos años también eligió el 1-4-2-3-1.

Le gusta que sus equipos le pongan intensidad al juego por las bandas, una característica que pretendieron implementar Jadson Viera y Jorge Bava, pero no pudieron reflejarlo en la cancha a lo largo del año.

Maximiliano Gómez Foto: Dante Fernández/Focouy

Tiene en Maximiliano Gómez, el goleador del equipo, el líder del ataque que necesita, y tendrá que confirmar si lo mantiene como capitán ante la ausencia de Sebastián Coates.

Ahora debe reconstruir el equipo desde el fondo, empezando por el arco y con la decisión de la titularidad para Luis Mejía o Alexis Martín Arias.

Daniel Carreño está en el top 8 de la historia de Nacional como entrenador

Carreño debutó el 3 de febrero de 2002 en Nacional como DT estuvo en el club en dos etapas anteriormente, en 2002-2003 y en 2007. En 2026 comienza a escribir su tercera época.

Dirigió 166 partidos, ganó 82, empató 39 y perdió 45.

Fue campeón del Apertura 2002, Uruguayo 2002, Apertura 2003 y de la Liguilla 2006-2007.

Dirigió nueve clásicos, uno de carácter amistoso que perdió por penales y ocho oficiales con un saldo de tres ganados, uno empatado y cuatro perdidos.

Carreño volverá a encontrarse con Diego Aguirre como en 2003 en la cuarta fecha del Torneo Clausura, el 30 de agosto en el Campeón del Siglo. Hace 23 años, Aguirre ganó dos clásicos en la temporada, incluida la final (Clausura 3-1 y final 1-0) y Carreño uno (el Apertura 3-1).

Diego Aguirre y Daniel Carreño Foto: Dante Fernández / FocoUy

Su primera salida del club en diciembre 2023: no le renovaron tras su segunda temporada, luego de perder la final ante Peñarol, en aquel recordado partido del centro de José Luis Chilavert y el gol de Bizera.

Su segunda salida en 2007: Carreño fue el primer entrenador de Ricardo Alarcón, a quien los socios eligieron en diciembre 2006. Llegó en enero de 2007 y se fue en setiembre del mismo año en medio de una crisis deportiva.

Carreño está en el top 8 de entrenadores con más partidos dirigidos en el club:

ENTRENADOR PARTIDOS DIRIGIDOS 1) Ondino Viera 457 2) Héctor Castro 335 3) Hugo De León 253 4) Martín Lasarte 234 5) Washington Etchamendi 227 6) Zezé Moreira 204 7) Roberto Fleitas 168 8) Daniel Carreño 166 9) Juan Martín Mujica 149 10) Enrique Fernández 146

En esta tercera etapa en Nacional llega al club con 26 años de recorrido como entrenador, que comenzó en Wanderers 2000.

Llega en el final de su carrera, con gran experiencia, pero su historia reciente tiene malos registros, con un triunfo en los últimos 23 partidos que dirigió en clubes en los últimos 11 meses.

La última experiencia como DT transcurrió en Al-Riyadh, de Primera división de Arabia Saudita. Estuvo entre noviembre 2025 y febrero 2026, dirigió 12 partidos y no ganó ninguno. Empató cuatro y perdió ocho.

También fue deficitario su pasaje por Wanderers, club que lo contrató para sacarlo de una crisis profunda. Estuvo entre el 2 de setiembre y 9 de noviembre de 2025, dirigió 11 partidos, ganó uno solo y lo despidieron.

La carrera de Carreño como entrenador se divide en dos etapas, los primeros 12 años en el fútbol local, en un proceso de crecimiento y consolidación deportiva: Wanderers, Nacional y en equipos de Chile y Ecuador. Los últimos 14 transcurrieron en el fútbol de medio oriente, en donde dirigió a la selección de Catar y a seis clubes de Arabia Saudita, además de uno de Catar.

Esta fue la carrera de Carreño como entrenador:

Wanderers (2000-2001), Nacional (2002-2003), Liga de Quito (tres partidos en 2004), Wanderers (2006), Nacional (2007), Wanderers (2010-2011), Palestino de Chile (seis meses en 2012) y en setiembre de 2012 abrió el mercado del fútbol árabe: Al-Nassr de Arabia Saudita (dos temporadas, en 2012 a 2014), Al-Arabi de Catar (2014-2015), selección de Catar (2015-2016), Al-Shabab de Arabia Saudita (2017-2018), Al-Nassr de Arabia Saudita (2018), Al-Wehda de Arabia Saudita (2019-2020), Wanderers (2020-2022), Al-Hazem de Arabia Saudita (2023-2024), Al-Wehda de Arabia Saudita (2024-2025), Wanderers (2025), Al-Riyadh de Arabia Saudita (2025-2026).