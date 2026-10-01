"No hay ninguna propuesta concreta", reconoció edil del Frente Amplio sobre negociaciones para regular contrataciones en la Junta Departamental de Montevideo

El edil frenteamplista Gonzalo Zuvela reconoció que hoy "no hay ninguna propuesta concreta" sobre la mesa para regular las contrataciones y pases a comisión en la Junta Departamental de Montevideo , pese a que oficialismo y oposición —según dijo— conversan sobre el tema "hace tiempo".

Zuvela dijo que espera que el caso del edil Gonzalo Gómez sirva como "catalizador" para llegar a un acuerdo , pero adelantó que las negociaciones políticas son "larguísimas" y que tampoco se puede caer en una solución pour la gallery y "recortar todo".

Uno de los asesores de Gómez, Pablo Leiva, fue condenado por lavado de activos del narcotráfico y fue cesado luego de que se conociera la noticia. En una conferencia de prensa para dar sus explicaciones sobre el tema, Gómez —dirigente de la juventud blanca y edil por el sector Por la Patria— reconoció que Leiva no tenía tareas asignadas, pese a que cobraba $52 mil como colaborador .

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Zuvela señaló que " nadie está libre de que algo le suceda" a quien tiene "al costado", pero reconoció que si se aumentaran los controles se disminuiría la posibilidad de que eso ocurra .

"Lo que digo es que desde antes de que esto saltara hay varios actores del oficialismo y de la oposición que venimos conversando. 'Che, habría que buscarle una vuelta. Eso es mucho'. Ahora, es lo que hay hoy. Es una herramienta", apuntó el edil.

También opinó que el problema debería ser corregido "a nivel nacional", para evitar que el problema sea "más complicado". "Pero, para eso —y es el de fondo para mí— se necesita una ley de financiamiento de partidos políticos", sostuvo, en línea con la postura que ha tenido el Frente Amplio sobre este tema.

En Montevideo, los ediles cuentan con una partida de $262.000 de secretaría para contratar asistentes. Esto, con descuentos, se reduce a $190.000 líquidos.

La tarea del edil no es remunerada y la Constitución de la República impide que cobren por esa tarea (ya que establece el carácter honorario), pero en algunos casos —tal como informó El Observador— los legisladores departamentales reciben un sueldo de parte de su sector político (tal es el caso de Zuvela, por ejemplo). Otros mantienen trabajos por fuera del legislativo.

Por otra parte, los ediles cuentan con varios beneficios: no pagan patente y tienen cerca de 200 litros de combustible para cargar al mes sin costo. Los que se mueven en ómnibus cuentan con 720 boletos gratis por mes para repartir entre 15 boleteras.

Para Zuvela una de las soluciones al problema debería pasar por reformar la Constitución de la República.

"La Constitución de la República dice que los ediles no deben cobrar. A juicio de quien habla, es un disparate. Pero es lo que hay", consideró. "Si alguien no me paga, no puedo realizar esta tarea. Tengo que seguir vendiendo tomates, que es lo que hacía antes de venir acá".