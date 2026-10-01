Filtran video de Marset que sacude a Bolivia: habla de su "amigo" Mariaca, US$ 500.000 por protección y hay altos funcionarios detenidos

Un video atribuido al momento posterior a la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset sacudió a Bolivia y quedó en el centro de una investigación que en las últimas horas derivó en un megaoperativo policial en Santa Cruz, La Paz y Sucre .

El material comenzó a tomar notoriedad luego de que Red Uno de Bolivia difundiera un fragmento en el que Marset menciona a “Mariaca” durante un intercambio con policías y se refiere a esa persona como “mi amigo” .

Posteriormente, El Deber informó sobre otros pasajes del material y señaló que Marset también menciona al exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo y afirma que habría pagado US$ 500.000 para recibir protección y poder permanecer en Bolivia sin ser molestado .

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Las declaraciones atribuidas a Marset constituyen su versión de los hechos y deberán ser contrastadas con documentación, comunicaciones, registros financieros, pericias y otros elementos de investigación.

“Mariaca me llamó” y “mi amigo”

Según la transcripción publicada por Red Uno, los funcionarios que participaron del procedimiento preguntan a Marset quién se estaba comunicando con él. “¿Quién te está llamando?”, pregunta uno de los agentes. “Mariaca me llamó”, responde Marset. Ante nuevas preguntas sobre su relación con esa persona, el narcotraficante uruguayo se refiere a ella como “mi amigo”.

Red Uno también consignó que, cuando los funcionarios le preguntan qué tipo de conversaciones mantenían, en el material se atribuyen a Marset las expresiones “me avisa” y “me informa”.

La difusión generó cuestionamientos en Bolivia por un eventual vínculo con el fiscal general del Estado, Roger Mariaca. Sin embargo, las expresiones contenidas en ese fragmento, por sí solas, no permiten establecer la identidad de la persona mencionada ni acreditar un vínculo.

La Fiscalía había negado este miércoles una versión sobre una supuesta reunión entre Mariaca y Marset y reclamó que quienes realizaran esa afirmación presentaran pruebas.

Red Uno

Marset habló de US$ 500.000 y mencionó a Del Castillo

Horas después, El Deber publicó nuevos detalles del caso y señaló que el video corresponde a una entrevista realizada por policías a Marset el 13 de marzo de 2026, cuando fue capturado en Santa Cruz.

Según ese medio, en el material Marset menciona a Mariaca y a Eduardo Del Castillo, exministro de Gobierno boliviano, y asegura que habría pagado US$ 500.000 para recibir protección y permanecer en el país sin ser molestado.

El consignado medio informó, además, que el uruguayo aseguró que mantenía contacto con Del Castillo mediante el capitán Rubén Aparicio Villarroel, a quien identificó como supuesto intermediario. Marset también habría hablado de pagos periódicos a cambio de poder desarrollar sus actividades.

Estas afirmaciones corresponden a declaraciones atribuidas al propio narcotraficante. La investigación deberá determinar si tienen respaldo en otros elementos probatorios y cuál habría sido, en caso de comprobarse los hechos, la participación individual de las personas mencionadas.

Megaoperativo y varios detenidos

El caso tuvo una derivación inmediata. Según informó El Deber, durante la noche del miércoles la Policía desplegó un operativo simultáneo en tres departamentos de Bolivia que terminó con la aprehensión de autoridades, fiscales, exfuncionarios y policías.

Entre los detenidos se encuentran Roger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; y el exministro Eduardo Del Castillo.

También fueron reportadas las aprehensiones del fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores, del capitán Rubén Aparicio Villarroel y del coronel Ángel Morales, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Mariaca y Zeballos fueron interceptados en el aeropuerto internacional de Viru Viru, mientras que Del Castillo fue detenido por agentes de Inteligencia en la zona de Sopocachi, en La Paz.

En Sucre, por su parte, efectivos ingresaron a la sede de la Fiscalía General del Estado. Funcionarios cuestionaron públicamente la legalidad del procedimiento, según consignó El Deber.

El antecedente de Estados Unidos

El megaoperativo se produjo además pocos días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra varios funcionarios y exfuncionarios bolivianos.

Entre ellos se encuentra Mariaca, a quien Washington acusó de “corrupción significativa” y de presuntamente solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y favorecer a personas vinculadas a hechos delictivos.

Esas acusaciones fueron formuladas por Estados Unidos como fundamento de la medida administrativa y no constituyen por sí mismas una condena judicial.

También circularon versiones sobre un eventual traslado de algunos de los aprehendidos a Estados Unidos. El Deber indicó que hasta el cierre de su información no existía confirmación oficial de que Mariaca, Zeballos, Del Castillo u otros detenidos fueran a ser entregados o trasladados a ese país.

El caso abre así un nuevo capítulo alrededor de Marset en Bolivia. La investigación que inicialmente tenía como centro a la estructura criminal atribuida al narcotraficante uruguayo alcanza ahora a fiscales, exautoridades de gobierno y policías, mientras las autoridades deberán determinar qué respaldo probatorio tienen las declaraciones realizadas por Marset.