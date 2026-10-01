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La Universidad de Buenos Aires honrará a Lionel Messi con un doctorado Honoris Causa

Con motivo del retiro de Lionel Messi de la selección Argentina, la Universidad de Buenos Aires lo honrará con un doctorado

1 de octubre de 2026 9:27 hs
Lionel Messi es el máximo goleador de todos los tiempos de Argentina, con 125 goles.
Lionel Messi es el máximo goleador de todos los tiempos de Argentina, con 125 goles. Getty Images

La Universidad de Buenos Aires (UBA) otorgará al astro argentino Lionel Messi su máximo título honorífico, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y su representación del país y todo lo obtenido con la selección Argentina.

La distinción al capitán de la albiceleste se entregará el martes 6 de octubre, antes del partido de despedida de Messi de la selección contra Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, informó la institución este miércoles.

El Consejo Superior de la UBA aprobó por unanimidad el reconocimiento y destacó que la trayectoria del futbolista constituye "un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético".

El crack condujo a Argentina a los títulos de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además del subcampeonato en las Copas del Mundo de 2014 y 2026.

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Lionel Messi ayud&oacute; a Argentina a llegar a la final del Mundial de 2026 en julio.

Lionel Messi ayudó a Argentina a llegar a la final del Mundial de 2026 en julio.

Messi es "ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional", dijo el rector Ricardo Gelpi, citado en el comunicado.

En el amistoso ante Benín, el 10 cerrará a sus 39 años más de dos décadas de romance con la Albiceleste, de la que es goleador histórico (125 goles), máximo asistente (68) y jugador con más partidos (207).

FUENTE: AFP

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