Los nuevos detalles en el anteproyecto del Máster Plan del Gran Parque Central: las 14 etapas de construcción, la tribuna 360 y las posibilidades de negocio para Nacional

Nacional compartió al público el anteproyecto del Máster Plan para reformar por completo el Gran Parque Central , luego de que la directiva votara para pasar la aprobación del comienzo del proceso a una Asamblea de socios que se realizará el próximo 24 de octubre .

El anteproyecto, disponible en la web de Nacional para todo público, tiene 121 páginas y desglosa al detalle el Máster Plan del nuevo Parque Central, pasando tanto por la remodelación del estadio como por la construcción del Polideportivo (o "Mini Estadio") de 4.500 personas , la "Plaza del Hincha" y el estacionamiento para casi 1.000 vehículos .

Además, explica las posibles oportunidades de negocio que tendrá el club con la explotación del predio, que va desde locales comerciales hasta la realización de espectáculos públicos en sus tres espacios .

No detalla el costo de toda la remodelación , ni de cada una de las 14 etapas de construcción que tendrá . De acuerdo al club, Nacional podrá seguir compitiendo en su cancha durante la remodelación salvo por dos de esas etapas .

Se confirmó la dura lesión de Gabriel Neves: mirá el parte médico de Estudiantes de La Plata y el mensaje del ex Nacional

Las 14 etapas de construcción del nuevo Gran Parque Central

De acuerdo al anteproyecto, en la primera etapa de construcción se construirá uno de los niveles del nuevo estacionamiento (con 430 de los 980 lugares), se mudará el actual parking y se reubicarán las canchas de tenis para que estén al costado de la nueva "Plaza del Hincha".

En la etapa 2 se remodelarán los sectores inferiores de las tribunas Atilio García y Abdón Porte, así como sus accesos. Allí se ubicarán los dos museos que pretende instalar el club (uno de Nacional y otro de los mundiales), locales comerciales y otras áreas destinadas a la realización de eventos.

Las etapas 3 y 4 son las únicas que afectarán el uso del Gran Parque Central para los partidos de Nacional durante la obra. En la primera de ambas se bajará la altura de la cancha unos 75 centímetros, se le sumarán filas de tribunas al Codo, la Abdón y la Atlilio, y se construirá un nuevo Codo entre la Atilio y la Héctor Scarone.

La nueva fachada de la tribuna Héctor Scarone, de acuerdo al Máster Plan del Gran Parque Central Foto: Nacional

En la segunda se mejorarán los accesos a las zonas de competencia y el acceso a la tribuna José María Delgado, se construirán salas VIP y VVIP en esa zona y se levantarán los codos entre esa parcialidad y la Abdón y la Scarone, para cerrar el estadio. Para disminuir el tiempo en el que el club no pueda usar su cancha, el anteproyecto indicó que ambas etapas se pueden realizar en simultáneo.

Luego se remodelará la parte baja de la Scarone, con una remodelación de su antiguo acceso, y se le sumarán 728 butacas a esa tribuna. Después se construirán los "lounge de hospitalidad" en la Atilio y se sumarán 1.101 butacas a la Abdón. En la etapa 7 se edificarán los segundos anillos de los codos de la Delgado.

En la siguiente fase se levantará el Polideportivo, y tras ello se construirá la Plaza del Hincha y los dos niveles restantes del nuevo estacionamiento, que en la etapa 10 terminará de rodearse de zonas comerciales, una terraza y canchas multiuso.

En la etapa 11 se realizará la última construcción de tribunas, cuando se edifique la segunda bandeja de la Scarone. Las dos siguientes serán dedicadas a la construcción del techo, que contará con una pantalla LED 360°, y en la fase final se construirán nuevas zonas de hospitalidad en los codos.

Los nuevos detalles del Máster Plan

El anteproyecto indica que el nuevo Parque tendrá "una tribuna baja continua que envuelva todo el campo", como la tribuna 360° que construyó River Plate de Argentina en el Estadio Monumental. "Sin cortes, sin vacíos. Un solo abrazo de tribunas, rodeando la cancha con hinchas desde todos los ángulos", se lee en el documento.

También se detalla que "las primeras 30 filas se destinarán, en cada partido, a los hinchas de Nacional, en todas las competencias". Los visitantes, en tanto, pasarán a estar en la nueva zona alta de la Scarone, y cuánto se destine a esa parcialidad dependerá de cada partido.

El nuevo techo cubrirá a todos los asientos del Parque, con un diseño que permite incorporar "tecnología avanzada en iluminación, sonido, comunicaciones, seguridad y otros sistemas vinculados con las cámaras de seguimiento". Tendrá una pantalla LED de 360 grados, con dos pantallas nuevas que retransmitirán el partido.

Una de las nuevas zonas de hospitalidad, de acuerdo al Máster Plan del Gran Parque Central Foto: Nacional

Se espera que el estadio pase de tener un aforo de 34.000 espectadores a 43.000. Se pasará de 50 a 480 los lugares de accesibilidad, y con la reducción de altura de la cancha se mejorará la visibilidad de 4.918 asientos.

Se sumarán espacios de hospitalidad de categorías "oro, plata bronce" en las tribunas Delgado y García, con 2.500 nuevos asientos dotados de servicios gastronómicos y otras comodidades, así como palcos VIP y VVIP en la Delgado, ambos calificados como oportunidades de negocio para el club. Los primeros palcos tendrán "visibilidad privilegiada del campo de juego, y su experiencia se verá enriquecida con servicios gastronómicos de calidad, provistos desde cocinas internas o externas al estadio". Los segundos, en tanto, contarán con "gastronomía de alto nivel y atención personalizada".

Ambas "contarán con conectividad de alta velocidad y sistemas tecnológicos avanzados" que permitirán "acceder a estadísticas, repeticiones o servicios gastronómicos desde el asiento". "También se prevén pantallas exclusivas, señal interna y ambientación digital de alto nivel", agregaron.

La cancha y el vestuario local

Así se vería el Gran Parque Central desde la tribuna José María Delgado Foto: Nacional

De acuerdo al anteproyecto, se espera que el campo de juego del Parque Central tenga un césped "híbrido", ya que este "ofrece resistencia sin perder el tacto ni la apariencia natural", y permite que "además de los partidos pueda albergar otros usos como eventos, conciertos, etc".

También marca que para bajar su altura se deberá "rehacer parcialmente el perfil del campo con nuevas capas de grava, gravilla y una zona radicular saludable" para permitir su crecimiento, mejorar la red de riego y cambiar sus pendientes para el drenaje de un sistema de dos aguas a uno de cuatro aguas, de acuerdo a los estándares FIFA.

Se crearán además "tres túneles, uno de logística y soporte de campo y dos de acceso en eventos especiales, que además facilitarán la ventilación natural del campo".

Los bancos de suplentes mantendrán su forma y tamaño actual, pero también se bajará su altura para mejorar la visibilidad de las butacas ubicadas detrás, calificadas como "asientos muertos".

Para la seguridad se construirá un muro perimetral con la altura requerida por el Ministerio del Interior, y delante de este un cerco de la misma altura que podrá ser retirado "si las condiciones de seguridad del espectáculo deportivo lo permiten".

El anteproyecto también indica que los vestuarios de los futbolistas podrán albergar a 25 jugadores, también como dispone la FIFA, con una disposición "en herradura".

En cuanto al vestuario tricolor, se detalla que cada lugar tendrá "un asiento acolchonado y un compartimento con cierre electrónico para guardar sus objetos personales, con puerto USB y enchufe para dispositivos", mientras que en el centro se levantará "una isla multifuncional" que "albergará bebidas, lavandería y servicios esenciales".

Se sumarán "pantallas táctiles o pizarras inteligentes de al menos 55”, ubicadas para ser visibles desde todo el espacio", y ese vestuario estará conectado con una "zona de calentamiento interna con césped" de 100 metros cuadrados y a las oficinas del cuerpo técnico.

El Polideportivo y la "Plaza del Hincha"

Rénder del nuevo Polideportivo de Nacional Foto: Nacional

El nuevo Polideportivo compartirá con el Parque "instalaciones clave -como logística, prensa, control antidopaje o áreas médicas- que no necesitan duplicarse", pero sí tendrá "vestuarios adecuados, zonas técnicas, salas de entrenamiento y todo lo necesario para el desarrollo del deporte", así como un "espacio propio" en el estacionamiento.

Estará ubicado entre las tribunas Abdón Porte y José María Delgado. Su cancha tendrá dimensiones de 40x20 metros, y albergará el "básquetbol, futsal, handball y volleyball" oficial del club.

La Plaza del Hincha, en tanto, será un espacio abierto ubicado entre el Polideportivo y el Parque, detrás de la tribuna Abdón Porte. Contará con "servicios para el hincha, como locales gastronómicos, tiendas oficiales, puntos de información y zonas de sombra y descanso".

Con una pantalla LED gigante, ubicada en la fachada de la Abdón, se espera que también sea un punto de concentración para los hinchas en los partidos de Nacional en el exterior.

La nueva Plaza del Hincha de Nacional Foto: Nacional

Las oportunidades de negocio para Nacional con el Máster Plan

"Uno de los pilares del proyecto es lograr que el Gran Parque Central se mantenga activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un estadio que no duerme. Esta presencia constante permitirá generar ingresos estables y continuos, claves para cubrir no solo la inversión inicial, sino también el mantenimiento futuro del espacio", se lee en el anteproyecto.

Nacional espera que el Parque, el Polideportivo y la Plaza del Hincha puedan "funcionar tanto por separado como en conjunto", lo que puede abrir un "calendario de actividades mucho más rico y diverso".

En el documento se muestra como cualquiera de los tres espacios puede ser utilizado para conciertos, festivales o ferias de todo tipo. Incluso se muestra cómo quedaría el estadio si se le colocara una pista de motocross.

Los posibles usos del Gran Parque Central, de acuerdo al Máster Plan Foto: Nacional

Todo esto representa una gran oportunidad de negocio para Nacional, a la que se suman distintas zonas rentables en las tribunas, donde se podrán instalar "bares y cafeterías que inviten a quedarse –se habla de un 'paseo gastronómico'–, oficinas que se integren al barrio, espacios para formación en deporte y salud, e incluso áreas de descanso y alojamiento".

El estacionamiento y los dos museos también son vistos como negocios a explotar por Nacional. El primero puede ser usado para "eventos masivos", incluso como apoyo para espectáculos realizados en el Estadio Centenario, así como para su renta diaria.

Sin necesidad de comprar nuevos padrones, pero con recomendaciones

El anteproyecto del Máster Plan destaca que "toda la propuesta es viable aquí y ahora, sobre suelo que ya es del club", sin necesidad de comprar padrones aledaños.

Sin embargo, se detalla que con la compra de algunos edificios de la manzana se podría "mejorar algunas condiciones".

Por ejemplo, la adquisición de los padrones de Jaime Cibils y Urquiza puede mejorar el diseño del Codo entre la Atilio y la Scarone; la compra de padrones ubicados por Anaya, detrás de la Delgado, permitirían mejorar la "organización interior del estadio", y sumar el espacio que ocupan casas de Urquiza y Braga "no solo permitirían ampliar instalaciones del club, sino también sumar áreas comerciales y servicios en el zócalo".